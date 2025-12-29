RSIDivergenceMT4
- Indikatoren
- Chishi Suginio
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
Die TMA - RSI Divergence, die Sie auf Trading View sehen, wurde für die Verwendung auf MT4 erstellt.
TMA RSI Divergenceist ein technischer Indikator, derTMA (TripleMoving Average) undRSI (Relative Strength Index)kombiniert.Es handelt sich um eine Technik zur Erkennung von Divergenzen, bei denen sich der Preis und der RSI in entgegengesetzte Richtungen bewegen .
Der RSI wird in der Regel durch den TMA geglättet, und dieTMA-Linie selbst wird anstelle des RSI verwendet, anstatt den RSI allein zu betrachten, um Wendepunkte des Marktes und sich abschwächende Trends deutlicher und mit einer längerfristigen Perspektive zu erfassen.
- Glättung des RSI: Das Rauschen (kleine Kursbewegungen) des regulären RSI wird durch den TMA gemittelt, um die Trendrichtung und starke Wendesignale hervorzuheben.
- Ersatz des RSI durch den TMA: Der TMA selbst kann als Oszillator (Indikator für überkaufte/überverkaufte Kurse) verwendet werden, um Divergenzen mit dem Kurs zu erkennen.
- Verwendung der 50er-Linie: Während der traditionelle RSI auf 70 (überkauft) bzw. 30 (überverkauft) basiert, konzentriert sich der TMA-RSI auf die Bewegungen um die 50er-Linie (Median-Linie) und die geglättete 50er-Linie (gleitende 50er-Linie) auf Multi-Timeframes, um die Trendrichtung zu bestimmen.
- Berücksichtigung des Momentums: Das Momentum des RSI (Momentum) wird ebenfalls berücksichtigt, um nach stärkeren Einstiegspunkten zu suchen.
良好指标谢谢貌似箭头出现晚点
This is intentional to avoid repainting.
Once a signal appears, it will not change. Thank you for your understanding.
In a future update, an optional faster signal mode (may repaint) may be added.