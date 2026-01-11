MovingAverageDeviationBandsMT4

MAD-Bänder (Moving Average Deviation Bands)

MAD-Bänder sind

Sie wurden entwickelt, um die Idee der Bollinger-Bänder zu erweitern.

Volatilitätsbasierter Bandindikator.

Die allgemeinen Bollinger-Bänder basieren auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA),

Dieser Indikator verwendet EMA, WMA, SMMA, ZLMA usw.

Sie können Standardabweichungsbänder unter Verwendung mehrerer gleitender Durchschnitte als Mittellinien berechnen.

Da die Volatilitätsmessung nicht auf den SMA beschränkt ist,

sind flexible Einstellungen möglich, die sich an unterschiedliche Marktumgebungen, Zeitrahmen und Analysestile anpassen.

Hauptmerkmale:

Anzeige von Standardabweichungsbändern um jeden gleitenden Durchschnitt

Unterstützt mehrere gleitende Durchschnittsmethoden (SMA, EMA, WMA, SMMA, ZLMA, etc.)

Die Vergrößerung der Abweichung kann angepasst werden

Kann zur Analyse von Trendmärkten, Volatilitätsänderungen und Squeeze/Expansionsphasen verwendet werden

Kann als sekundäre Referenz verwendet werden, um Preistrends zu überprüfen, wenn neue Hochs und Tiefs erreicht werden

Berechnet auf der Grundlage abgeschlossener Balken, keine Neuberechnung vergangener Balken

Anmerkungen:

Dieser Indikator ist

Er ist keine direkte Nachbildung der traditionellen Bollinger Bänder.

Er geht nicht von SMA,

aus. Er ist als Rahmen für die Berechnung von Abweichungsbändern für allgemeine Zwecke gedacht.

Die MAD-Bänder sind

. Sie sollen verwendet werden, wenn Sie das Verhalten der Volatilität im Verhältnis zum Preis in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt visuell überprüfen möchten.





Beschreibung der MAD-Band-Parameter

Hier werden die Einstellungen für MAD Bands erläutert. Dieser Indikator ist ein technischer Indikator, der ein Band anzeigt, das sich entsprechend der Preisschwankungsbreite (Volatilität) um eine gleitende Durchschnittslinie ausdehnt und zusammenzieht.

1. Haupt

Dies ist die Einstellung für die gleitende Durchschnittslinie (Mittellinie), die die Grundlage des Indikators bildet.

Parameter Bezeichnung Erläuterung Zeitraum (MA/StdDev-Periode) Dies istdie Periodeneinstellung .

Gibt die Periode an, die zur Berechnung des zentralen gleitenden Durchschnitts und der Bandbreite verwendet wird (Standard: 75). Eine höhere Zahl spiegelt längerfristige Trends wider, eine niedrigere Zahl spiegelt kürzerfristige Schwankungen wider. Verschiebung Verschiebung der Anzeigeposition .

Verschiebt den gesamten Indikator nach links oder rechts. Positive Zahlen verschieben sich nach rechts (Zukunft), negative Zahlen nach links (Vergangenheit). Normalerweise 0 Verwendung . MA-Typ Wählen Sieden Typ des gleitenden Durchschnitts .

・EMA : Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt ・WMA : Gewichteter gleitender Durchschnitt ・SMMA : Geglätteter gleitender Durchschnitt ・ZLMA : Zero Lag EMA (Berechnungsmethode mit reduzierter Verzögerung)

・TMA : Dreieckiger gleitender Durchschnitt Preis Der Preistyp , der für die Berechnung verwendet werden soll .

Sie können wählen zwischen Close, Open, High, Low oder Durchschnittswerten wie HL2, HLC3, etc.

2. Quelle der Abweichung

Legt die Methode zur Berechnung der Bandbreite (Abweichung) fest.

Parameter Bezeichnung Erläuterung Abweichungsquelle (EMPFOHLEN: MAX) Wählen Sie dieLogik für die Bandbreitenentscheidung .

・StdDev(RES) / (BB) : Verwendet die Standardabweichung.

・ATR : Verwendet ATR (Average True Range).

・BLEND : Mischt die Standardabweichung und ATR im angegebenen Verhältnis.

・MAX : Nimmt automatischden größeren Wert von Standardabweichung und ATR an. Dadurch wird die Bandbreite entsprechend der Marktvolatilität angepasst. StdDev Typ: false=Residual, true=Bollinger Dies ist die Berechnungsmethode für die Standardabweichung.

・false(Residual) : Die Berechnung basiert auf der Abweichung von der gleitenden Durchschnittslinie.

・true(Bollinger) : Verwendet die allgemeine Formel zur Berechnung der Bollinger-Bänder. ATR Zeitraum (KC-like) Der ATR-Berechnungszeitraum .

Wird verwendet, wenn ein Abweichungsquellenmodus ausgewählt wird, der ATR beinhaltet. ATR-Glättung (EMPFOHLEN: RMA/Wilder) ATR-Glättungsmethode .

・SMA : Einfacher gleitender Durchschnitt ・EMA : Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt ・RMA : Modifizierter gleitender Durchschnitt (nach der Definition von Wilder)

・WMA : Gewichteter gleitender Durchschnitt Mischungsgewicht w (0=StdDev, 1=ATR) Das Überblendungsverhältnis .

Dies ist gültig, wenn der Modus "BLEND" ausgewählt ist. Der Wert liegt zwischen 0,0 und 1,0, wobei 0,0 für 100% Standardabweichung und 1,0 für 100% ATR steht.

3. Tail Risk (einseitiger CVaR-Schutz; optional)

Diese Funktion passt die Bandbreite an, wenn statistisch signifikante Kursschwankungen auftreten.

Parameter Bezeichnung Erläuterung Einseitige CVaR-Überwachung verwenden (Voreinstellung AUS) Diese Einstellung legt fest,ob diese Funktionverwendet werden soll oder nicht (Standard ist AUS).

Wenn diese Funktion aktiviert ist (wahr), wird die Bandbreite erweitert und angepasst, wenn plötzliche Preisänderungen auf der Grundlage historischer Schwankungsstatistiken auftreten. Schlussfenster (N) Die Anzahl der vergangenen Datenpunkte , die für statistische Berechnungen verwendet werden sollen . Schwanz-Alpha (schlechteste 10%) Es handelt sich um einen statistischen Schwellenwert (Wahrscheinlichkeit).

Die Berechnung berücksichtigt große Schwankungen innerhalb der angegebenen Wahrscheinlichkeit (z.B. 0,10 = 10%). Schwanzgewicht (Beta) Der Faktor , der zur Korrektur der Bandbreite verwendet wird . Up tail base / Alt

Down tail base / Alt Dies ist die Definition der Preisdifferenz, die als Grundlage für die Messung der Schwankungen dient.

(Normalerweise werden die Standardeinstellungen verwendet)

4. Niveaus

Legen Sie fest, ob jedes Band (Level) auf dem Chart angezeigt werden soll und wie groß die Vergrößerung sein soll.