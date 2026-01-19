MovingAverageDeviationBandsMT5Pro
- Indikatoren
- Chishi Suginio
- Version: 1.23
- Aktualisiert: 19 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
MADBandPro Parameter-Handbuch
MADBandPro ist ein hochfunktionales Band-Tool, das über die Konzepte der traditionellen Bollinger-Bänder und Keltner-Kanäle hinausgeht und die Auswahl des Medians oder der robusten Statistik (MAD: Median Absolute Deviation) ermöglicht.
Neben dem traditionellen MADBand beinhaltet die Pro-Version auch die Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und eine umfassende Alarmfunktion.
Nachfolgend werden alle Parameter und Optionen im Detail erläutert.
1. Main (Grundeinstellungen)
Zeitrahmen
- Standard: current ( Aktueller Zeitrahmen)
- Bemerkungen: Wählen Sie den Zeitrahmen, der für die Berechnung verwendet werden soll.
- MTF (Multi-Timeframe) Funktion: Wenn Sie hier einen "höheren" Zeitrahmen als den aktuellen Chart auswählen (z.B. H1 auf einem M5-Chart), werden die Bänder des höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart überlagert.
- Sync-Korrektur: Im MTF-Modus wird eine automatische Synchronisierungsfunktion aktiviert, um eine Fehlausrichtung der Anzeige aufgrund von Verzögerungen beim Laden der Daten zu verhindern.
Zeitraum
- Voreinstellung: 20
- Erläuterung: Die Länge der Periode (Anzahl der Candlesticks), über die der gleitende Durchschnitt oder die Abweichung berechnet wird.
Verschiebung
- Voreinstellung: 0
- Erläuterung: Verschiebt das gesamte Band nach links oder rechts (plus = Zukunft, minus = Vergangenheit). 0 ist .
Center Method (Methode zur Berechnung der Mittellinie) [Enum]
Wählen Sie die Formel zum Zeichnen der Mitte des Bandes (Mittellinie).
- SMA (Einfacher gleitender Durchschnitt): Einfacher gleitender Durchschnitt. Standard.
- EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt): Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt. Reagiert empfindlich auf die jüngsten Bewegungen.
- WMA (gewichteter gleitender Durchschnitt): Gewichteter gleitender Durchschnitt. Lineare Gewichtung.
- SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt): Ein glatter gleitender Durchschnitt, der langsame Schwankungen und langfristige Trends anzeigt.
- ZLMA (Zero Lag MA): Ein spezieller EMA, der die Verzögerung minimiert. Ideal für Scalping, etc.
- TMA (Dreieckiger gleitender Durchschnitt): Ein dreieckiger gleitender Durchschnitt, der durch doppelte Glättung eine glatte Linie zeichnet.
- MEDIAN (Robuste Statistik): Verwendet den "Median" innerhalb der Periode. Er hat robuste Eigenschaften, da er den Einfluss von Ausreißern (Spikes) vollständig ignorieren kann.
Angewandter Preis [Enum]
Die für die Berechnung zu verwendenden Candlestick-Preisdaten.
- Schließen: Schlusskurs
- Öffnen: Eröffnungskurs
- Hoch: Höchstkurs
- Niedrig: Tiefster Kurs
- Median: ( Hoch + Tief) / 2
- Typisch: ( Hoch + Tief + Schluss) / 3
- Gewichtet: ( Hoch + Tief + Schlusskurs x 2) / 4
Abweichungsmethode [Enum]
Die Berechnungslogik, die die Bandbreite bestimmt.
- Bollinger (Standardabweichung): Verwendet die Standardabweichung. Die Bänder verbreitern sich deutlich bei plötzlichen Kursschwankungen (volatilitätsverfolgender Typ).
- ATR (Average True Range): Keltner Channel-Methode, die ATR (durchschnittliche Preisspanne) verwendet und eine stabile Bandbreite beibehält.
- MAD (Median Absolute Deviation): Mittlere absolute Abweichung. Sie misst die reine Volatilität und wird weniger von Ausreißern beeinflusst als die Standardabweichung. Sie verhindert eine übermäßige Verbreiterung der Bandbreite aufgrund von Falschmeldungen.
- Quantil-Sigma: Berechnet den Sigma-äquivalenten Bereich aus der Differenz zwischen den statistischen Quantilen (84,13% und 15,87% Punkte). Geeignet für reale Marktdaten, die nicht einer Normalverteilung folgen.
- Blend (Lineare Mischung): Mischt "Standardabweichung" und "ATR" in dem angegebenen Verhältnis (Anpassung mit Blend Weight).
- Max (Max von StdDev & ATR): Es wird immerdie größere der beiden Größen "Standardabweichung" und "ATR" verwendet. Da immer das breitere Band verwendet wird, wirkt es wie ein Filter, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
ATR-Zeitraum
- Voreinstellung: 14
- Erläuterung: Abweichungsmethode ATR , Blend, Max Der ATR-Berechnungszeitraum, der verwendet wird, wenn ausgewählt ist.
2. Abweichungseinstellungen (Bandbreitenanpassung)
Abweichungsmultiplikator (Gesamtmultiplikator)
- Voreinstellung: 1 .0
- Erläuterung: Der Koeffizient, der alle Abweichungen auf einmal korrigiert. 1.0 Dann lassen Sie ihn einfach so wie er ist, 1.1 dann erweitern wir ihn um 10%.
Blend Gewicht
- Voreinstellung: 0 .5
- Erläuterung: AbweichungsmethodeBlend Dies ist nur gültig, wenn Sie wählen
- 0.0: Perfekte Standardabweichung (Bollinger)
- 0.5: 50:50 Mischung aus Standardabweichung und ATR
- 1.0: Vollständige ATR (Keltner)
3. TailRisk (Tail Risk Guard Funktion)
Eine Funktion, die abnormale Schwankungen im Markt erkennt und das Band vorübergehend zwangsweise erweitert, um Ihre Position zu schützen.
Einseitige CVaR-Wache verwenden
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: true Normalerweise ist es das normale Band, aber es wird nur erweitert, wenn ein Risiko erkannt wird.
Endfenster (N)
- Voreinstellung: 100
- Beschreibung: Der historische Zeitraum, der für die Risikoberechnungen überwacht wird.
Tail Alpha (schlechtester %-Wert)
- Voreinstellung: 0 .10
- Beschreibung: Die Wahrscheinlichkeitsschwelle für eine Anomalie.
Schwanzgewicht (Beta)
- Voreinstellung: 1 .0
- Erläuterung: Die Stärke der Bandausdehnung bei aktiviertem Wächter.
Endkomponenten (Quelle der Risikomessung) [Enum]
Geben Sie an, auf welcher Grundlage Sie das Aufwärts- und Abwärtsrisiko messen möchten.
- HO (Hoch - Offen): Oberer Schatten oder der Körper einer bullischen Kerze + oberer Schatten. Aufwärtsdruck.
- OL (Open - Low): Unterer Schatten oder der Körper einer bärischen Kerze + unterer Schatten. Abwärtsdruck.
- HC (Hoch - Schluss): Die Breite der Umkehrung einschließlich des oberen Schattens (im Falle einer bullischen Kerze) und des Körpers.
- CL (Schluss - Tief): Die Breite der Umkehrung einschließlich des unteren Schattens (im Falle einer bärischen Kerze) und des Körpers.
4. Levels (Einstellungen der Anzeigelinien)
Sichtbar ±1~5 sigma
- Erläuterung: Schaltet die Anzeige der einzelnen Bänder EIN/AUS.
±1~5 sigma Multiplikator
- Erläuterung: Stellen Sie die Vergrößerung für jedes Band ein.
- InpDev1: 1.0σ
- InpDev2: 2.0σ (*Alarmkriterien )
- InpDev3: 3.0σ
- InpDev4: 4.0σ
- InpDev5: 5.0σ
5. Warnungen
InpDev2 (typischerweise ±2σ) Er benachrichtigt Sie, wenn der Kurs die Linie berührt oder sie bei einem bestätigten Balken durchbricht.
Alert Aktivieren
- Voreinstellung: false
- Erläuterung: Der Hauptschalter für die Alarmfunktion.
Benachrichtigung bedeutet
- AlertSound: Ton abspielen (Waveform-Datei kann mit InpAlertFile angegeben werden)
- AlertPopup: Popup auf dem MT5-Bildschirm
- AlertPush: Push-Benachrichtigungen für mobile Anwendungen
- AlertEmail: E-Mail senden
Alert Bar Schließen
- Standard: true
- Beschreibung :
- wahr: Wird auf der Grundlage des Wertes bestimmt, bei dem der Balken bestätigt wird (der Bruch des Schlusskurses ist garantiert).
- false: Wird in dem Moment beurteilt, in dem die Berührung während der Bildung des Balkens erfolgt (Echtzeit).
Konfigurationsbeispiel
Dies ist ein Beispiel für eine spezifische Parameterkombination, die die vielfältigen Funktionen von MADBandPro nutzt.
A. Standardeinstellungen (Basic)
1. Klassische Bollinger Band Einstellungen
Diese Einstellung entspricht dem Verhalten der allgemein verwendeten Bollinger-Bänder.
- Zentrierte Methode: SMA
- Angewandter Preis: Schlusskurs
- Abweichungsmethode: BB ( Bollinger)
- Zeitraum: 20
2. Keltner Channel Einstellungen
Dies ist ein klassischer und zuverlässiger Kanal, der die Stärke eines Trends anhand der ATR misst.
- Zentrumsmethode: EMA
- Angewandter Preis: Typisch ( oder Close )
- Abweichungsmethode: ATR
- Zeitraum: 20
- ATR-Zeitraum: 20
B. Scalping-Einstellungen (ungeduldig/schnelle Reaktion)
3. Hochreaktives Scalping-Setup (Zero-Lag + MAD)
Die Verwendung von MAD (Median Angle Deviation) verbessert nicht nur die Preisverfolgung, sondern reduziert auch die Überreaktion des Bandes auf plötzliche Schatten.
- Zentrumsmethode: ZLMA ( oder EMA )
- Abweichungsmethode: MAD
- Zeitraum: 10 ~ 14
4. Scalping Sniper Einstellungen (Zero-Lag + Quantile)
"Quantile Sigma" filtert kurzfristiges Rauschen heraus, das nicht einer Normalverteilung folgt, und erfasst Abweichungen in reinen Preisbewegungen.
- Zentrum-Methode: ZLMA
- Abweichungsmethode: Quantile Sigma
- Alert Bar Close: false ( Für sofortigen Einstieg durch Berührung)
C. Robuste und schützende Einstellungen (Fokus auf Vermeidung von Täuschung und Verteidigung)
5. Robuste Wächter-Einstellungen (robuster Median + Wächter)
Sie eliminiert die "Fakeouts", die normale Bollinger Bänder nicht verhindern können, und fängt das Wesen des Trends ein.
- Mittelwert-Methode: MEDIAN ( Median)
- Abweichungsmethode: MAD
- Einseitige CVaR-Warnung verwenden: true
- Schwanz-Alpha: 0 .05
- Schwanzgewicht: 2 .0
6. Robuste Trendfiltereinstellungen (maximale Abweichung)
Dies ist eine konservative Einstellung, die Fehlalarme minimiert und darauf abzielt, das Band nur dann zu durchbrechen, wenn ein wichtiger Trend auftritt.
- Mittelwert-Methode: Median
- Abweichungsmethode: Max ( Verwenden Sie den größeren Wert von Bollinger und ATR)
- Einseitigen CVaR-Wächter verwenden: true
7. Statistische Strict & Shock Guard Einstellungen (Quantile + TailGuard)
Normalerweise verwenden wir das statistisch strenge Quantil-Sigma, um Schwankungen zu erfassen, aber wir verwenden die Tail-Risk-Funktion nur, um uns gegen Schwankungen auf dem Niveau des schwarzen Schwans zu schützen, die einmal in 100 Fällen auftreten.
- Zentrumsmethode: Median
- Abweichungsmethode: Äquivalentes Sigma aus Quantilen
- Einseitige CVaR-Schutzfunktion verwenden: true
- Tail alpha: 0 ,01 ~ 0 ,05 ( Erkennt Anomalien nur bei einer Rate von 1 in 100 bis 1 in 20)
- Tail weight: 2 .0 ~ 3 .0 ( Im Falle einer Anomalie wird die Bandenstärke zum Schutz um das 2- bis 3-fache erhöht)
D. Spezielle Operationen/Nützliche Funktionen
8. Robuste Keltner-Einstellungen
Diese Einstellung bietet eine stabilere Mittellinie als die Standard-Keltner-Einstellung und eignet sich für die langfristige Trendverfolgung.
- Zentrumsmethode: SMMA oder EMA
- Abweichungsmethode: ATR
- Zeitraum: 50
- Multiplikator: 2 .0 ~ 2 .5
9. Hybrid Blend Einstellungen (Balanced Blend)
Diese Einstellung vereint das Beste aus beiden Welten: die Reaktionsfähigkeit der Bollinger-Bänder und die Stabilität der Keltner-Kanäle.
- Abweichungsmethode: Blend
- Blend-Gewichtung: 0 ,5 ( 50:50 Mischung)
10. MTF Trend Monitor
Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild des höheren Zeitrahmens (H1) zu erfassen, während Sie auf dem niedrigeren Zeitrahmen (M5) skalieren.
- Zeitrahmen: 1 Stunde ( H1)
- Levels: Einstellen, dass nur Level 2 (2σ) angezeigt wird
- Zentrum-Methode: SMA
- Sie können immer das ±2σ-Widerstandsband auf dem höheren Zeitrahmen beachten.