MovingAverageDeviationBandsMT5Pro

MADBandPro Parameter-Handbuch

MADBandPro ist ein hochfunktionales Band-Tool, das über die Konzepte der traditionellen Bollinger-Bänder und Keltner-Kanäle hinausgeht und die Auswahl des Medians oder der robusten Statistik (MAD: Median Absolute Deviation) ermöglicht.

Neben dem traditionellen MADBand beinhaltet die Pro-Version auch die Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und eine umfassende Alarmfunktion.

Nachfolgend werden alle Parameter und Optionen im Detail erläutert.

1. Main (Grundeinstellungen)

Zeitrahmen

Standard : current ( Aktueller Zeitrahmen)

Aktueller Zeitrahmen) Bemerkungen : Wählen Sie den Zeitrahmen, der für die Berechnung verwendet werden soll. MTF (Multi-Timeframe) Funktion : Wenn Sie hier einen "höheren" Zeitrahmen als den aktuellen Chart auswählen (z.B. H1 auf einem M5-Chart), werden die Bänder des höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart überlagert. Sync-Korrektur : Im MTF-Modus wird eine automatische Synchronisierungsfunktion aktiviert, um eine Fehlausrichtung der Anzeige aufgrund von Verzögerungen beim Laden der Daten zu verhindern.

Wählen Sie den Zeitrahmen, der für die Berechnung verwendet werden soll.

Zeitraum

Voreinstellung : 20

Erläuterung : Die Länge der Periode (Anzahl der Candlesticks), über die der gleitende Durchschnitt oder die Abweichung berechnet wird.

Verschiebung

Voreinstellung : 0

Erläuterung : Verschiebt das gesamte Band nach links oder rechts (plus = Zukunft, minus = Vergangenheit). 0 ist .

Center Method (Methode zur Berechnung der Mittellinie) [Enum]

Wählen Sie die Formel zum Zeichnen der Mitte des Bandes (Mittellinie).

SMA (Einfacher gleitender Durchschnitt) : Einfacher gleitender Durchschnitt. Standard.

Einfacher gleitender Durchschnitt. Standard. EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt) : Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt. Reagiert empfindlich auf die jüngsten Bewegungen.

Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt. Reagiert empfindlich auf die jüngsten Bewegungen. WMA (gewichteter gleitender Durchschnitt) : Gewichteter gleitender Durchschnitt. Lineare Gewichtung.

Gewichteter gleitender Durchschnitt. Lineare Gewichtung. SMMA (geglätteter gleitender Durchschnitt) : Ein glatter gleitender Durchschnitt, der langsame Schwankungen und langfristige Trends anzeigt.

Ein glatter gleitender Durchschnitt, der langsame Schwankungen und langfristige Trends anzeigt. ZLMA (Zero Lag MA) : Ein spezieller EMA, der die Verzögerung minimiert. Ideal für Scalping, etc.

Ein spezieller EMA, der die Verzögerung minimiert. Ideal für Scalping, etc. TMA (Dreieckiger gleitender Durchschnitt) : Ein dreieckiger gleitender Durchschnitt, der durch doppelte Glättung eine glatte Linie zeichnet.

Ein dreieckiger gleitender Durchschnitt, der durch doppelte Glättung eine glatte Linie zeichnet. MEDIAN (Robuste Statistik) : Verwendet den "Median" innerhalb der Periode. Er hat robuste Eigenschaften, da er den Einfluss von Ausreißern (Spikes) vollständig ignorieren kann.

Angewandter Preis [Enum]

Die für die Berechnung zu verwendenden Candlestick-Preisdaten.

Schließen : Schlusskurs

Schlusskurs Öffnen : Eröffnungskurs

Eröffnungskurs Hoch : Höchstkurs

Höchstkurs Niedrig : Tiefster Kurs

Tiefster Kurs Median : ( Hoch + Tief) / 2

Hoch + Tief) / 2 Typisch : ( Hoch + Tief + Schluss) / 3

Hoch + Tief + Schluss) / 3 Gewichtet : ( Hoch + Tief + Schlusskurs x 2) / 4

Abweichungsmethode [Enum]

Die Berechnungslogik, die die Bandbreite bestimmt.

Bollinger (Standardabweichung) : Verwendet die Standardabweichung. Die Bänder verbreitern sich deutlich bei plötzlichen Kursschwankungen (volatilitätsverfolgender Typ).

Verwendet die Standardabweichung. Die Bänder verbreitern sich deutlich bei plötzlichen Kursschwankungen (volatilitätsverfolgender Typ). ATR (Average True Range) : Keltner Channel-Methode, die ATR (durchschnittliche Preisspanne) verwendet und eine stabile Bandbreite beibehält.

Keltner Channel-Methode, die ATR (durchschnittliche Preisspanne) verwendet und eine stabile Bandbreite beibehält. MAD (Median Absolute Deviation) : Mittlere absolute Abweichung. Sie misst die reine Volatilität und wird weniger von Ausreißern beeinflusst als die Standardabweichung. Sie verhindert eine übermäßige Verbreiterung der Bandbreite aufgrund von Falschmeldungen.

Mittlere absolute Abweichung. Sie misst die reine Volatilität und wird weniger von Ausreißern beeinflusst als die Standardabweichung. Sie verhindert eine übermäßige Verbreiterung der Bandbreite aufgrund von Falschmeldungen. Quantil-Sigma : Berechnet den Sigma-äquivalenten Bereich aus der Differenz zwischen den statistischen Quantilen (84,13% und 15,87% Punkte). Geeignet für reale Marktdaten, die nicht einer Normalverteilung folgen.

Berechnet den Sigma-äquivalenten Bereich aus der Differenz zwischen den statistischen Quantilen (84,13% und 15,87% Punkte). Geeignet für reale Marktdaten, die nicht einer Normalverteilung folgen. Blend (Lineare Mischung) : Mischt "Standardabweichung" und "ATR" in dem angegebenen Verhältnis (Anpassung mit Blend Weight).

Mischt "Standardabweichung" und "ATR" in dem angegebenen Verhältnis (Anpassung mit Blend Weight). Max (Max von StdDev & ATR) : Es wird immerdie größere der beiden Größen "Standardabweichung" und "ATR" verwendet. Da immer das breitere Band verwendet wird, wirkt es wie ein Filter, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

ATR-Zeitraum

Voreinstellung : 14

Erläuterung : Abweichungsmethode ATR , Blend, Max Der ATR-Berechnungszeitraum, der verwendet wird, wenn ausgewählt ist.

2. Abweichungseinstellungen (Bandbreitenanpassung)

Abweichungsmultiplikator (Gesamtmultiplikator)

Voreinstellung : 1 .0

.0 Erläuterung : Der Koeffizient, der alle Abweichungen auf einmal korrigiert. 1.0 Dann lassen Sie ihn einfach so wie er ist, 1.1 dann erweitern wir ihn um 10%.

Blend Gewicht

Voreinstellung : 0 .5

.5 Erläuterung : Abweichungsmethode Blend Dies ist nur gültig, wenn Sie wählen 0.0: Perfekte Standardabweichung (Bollinger) 0.5: 50:50 Mischung aus Standardabweichung und ATR 1.0: Vollständige ATR (Keltner)

Abweichungsmethode ist nur gültig, wenn Sie wählen

3. TailRisk (Tail Risk Guard Funktion)

Eine Funktion, die abnormale Schwankungen im Markt erkennt und das Band vorübergehend zwangsweise erweitert, um Ihre Position zu schützen.

Einseitige CVaR-Wache verwenden

Voreinstellung : false

Beschreibung : true Normalerweise ist es das normale Band, aber es wird nur erweitert, wenn ein Risiko erkannt wird.

Endfenster (N)

Voreinstellung : 100

Beschreibung : Der historische Zeitraum, der für die Risikoberechnungen überwacht wird.

Tail Alpha (schlechtester %-Wert)

Voreinstellung : 0 .10

.10 Beschreibung : Die Wahrscheinlichkeitsschwelle für eine Anomalie.

Schwanzgewicht (Beta)

Voreinstellung : 1 .0

.0 Erläuterung : Die Stärke der Bandausdehnung bei aktiviertem Wächter.

Endkomponenten (Quelle der Risikomessung) [Enum]

Geben Sie an, auf welcher Grundlage Sie das Aufwärts- und Abwärtsrisiko messen möchten.

HO (Hoch - Offen) : Oberer Schatten oder der Körper einer bullischen Kerze + oberer Schatten. Aufwärtsdruck.

Oberer Schatten oder der Körper einer bullischen Kerze + oberer Schatten. Aufwärtsdruck. OL (Open - Low) : Unterer Schatten oder der Körper einer bärischen Kerze + unterer Schatten. Abwärtsdruck.

Unterer Schatten oder der Körper einer bärischen Kerze + unterer Schatten. Abwärtsdruck. HC (Hoch - Schluss) : Die Breite der Umkehrung einschließlich des oberen Schattens (im Falle einer bullischen Kerze) und des Körpers.

Die Breite der Umkehrung einschließlich des oberen Schattens (im Falle einer bullischen Kerze) und des Körpers. CL (Schluss - Tief) : Die Breite der Umkehrung einschließlich des unteren Schattens (im Falle einer bärischen Kerze) und des Körpers.

4. Levels (Einstellungen der Anzeigelinien)

Sichtbar ±1~5 sigma

Erläuterung : Schaltet die Anzeige der einzelnen Bänder EIN/AUS.

±1~5 sigma Multiplikator

Erläuterung : Stellen Sie die Vergrößerung für jedes Band ein. InpDev1 : 1.0σ InpDev2 : 2.0σ ( *Alarmkriterien ) InpDev3 : 3.0σ InpDev4 : 4.0σ InpDev5 : 5.0σ

Stellen Sie die Vergrößerung für jedes Band ein.

5. Warnungen

InpDev2 (typischerweise ±2σ) Er benachrichtigt Sie, wenn der Kurs die Linie berührt oder sie bei einem bestätigten Balken durchbricht.

Alert Aktivieren

Voreinstellung : false

Erläuterung : Der Hauptschalter für die Alarmfunktion.

Benachrichtigung bedeutet

AlertSound : Ton abspielen (Waveform-Datei kann mit InpAlertFile angegeben werden)

Ton abspielen (Waveform-Datei kann mit InpAlertFile angegeben werden) AlertPopup : Popup auf dem MT5-Bildschirm

Popup auf dem MT5-Bildschirm AlertPush : Push-Benachrichtigungen für mobile Anwendungen

Push-Benachrichtigungen für mobile Anwendungen AlertEmail : E-Mail senden

Alert Bar Schließen

Standard : true

Beschreibung : wahr: Wird auf der Grundlage des Wertes bestimmt, bei dem der Balken bestätigt wird (der Bruch des Schlusskurses ist garantiert). false: Wird in dem Moment beurteilt, in dem die Berührung während der Bildung des Balkens erfolgt (Echtzeit).

:

Konfigurationsbeispiel

Dies ist ein Beispiel für eine spezifische Parameterkombination, die die vielfältigen Funktionen von MADBandPro nutzt.

A. Standardeinstellungen (Basic)

1. Klassische Bollinger Band Einstellungen

Diese Einstellung entspricht dem Verhalten der allgemein verwendeten Bollinger-Bänder.

Zentrierte Methode : SMA

Angewandter Preis : Schlusskurs

Abweichungsmethode : BB ( Bollinger)

Bollinger) Zeitraum : 20

2. Keltner Channel Einstellungen

Dies ist ein klassischer und zuverlässiger Kanal, der die Stärke eines Trends anhand der ATR misst.

Zentrumsmethode : EMA

Angewandter Preis : Typisch ( oder Close )

oder ) Abweichungsmethode : ATR

Zeitraum : 20

ATR-Zeitraum : 20

B. Scalping-Einstellungen (ungeduldig/schnelle Reaktion)

3. Hochreaktives Scalping-Setup (Zero-Lag + MAD)

Die Verwendung von MAD (Median Angle Deviation) verbessert nicht nur die Preisverfolgung, sondern reduziert auch die Überreaktion des Bandes auf plötzliche Schatten.

Zentrumsmethode : ZLMA ( oder EMA )

oder ) Abweichungsmethode : MAD

Zeitraum : 10 ~ 14

4. Scalping Sniper Einstellungen (Zero-Lag + Quantile)

"Quantile Sigma" filtert kurzfristiges Rauschen heraus, das nicht einer Normalverteilung folgt, und erfasst Abweichungen in reinen Preisbewegungen.

Zentrum-Methode : ZLMA

Abweichungsmethode : Quantile Sigma

Sigma Alert Bar Close : false ( Für sofortigen Einstieg durch Berührung)

C. Robuste und schützende Einstellungen (Fokus auf Vermeidung von Täuschung und Verteidigung)

5. Robuste Wächter-Einstellungen (robuster Median + Wächter)

Sie eliminiert die "Fakeouts", die normale Bollinger Bänder nicht verhindern können, und fängt das Wesen des Trends ein.

Mittelwert-Methode : MEDIAN ( Median)

Median) Abweichungsmethode : MAD

Einseitige CVaR-Warnung verwenden : true

Schwanz-Alpha : 0 .05

.05 Schwanzgewicht : 2 .0

6. Robuste Trendfiltereinstellungen (maximale Abweichung)

Dies ist eine konservative Einstellung, die Fehlalarme minimiert und darauf abzielt, das Band nur dann zu durchbrechen, wenn ein wichtiger Trend auftritt.

Mittelwert-Methode : Median

Abweichungsmethode : Max ( Verwenden Sie den größeren Wert von Bollinger und ATR)

Verwenden Sie den größeren Wert von Bollinger und ATR) Einseitigen CVaR-Wächter verwenden : true

7. Statistische Strict & Shock Guard Einstellungen (Quantile + TailGuard)

Normalerweise verwenden wir das statistisch strenge Quantil-Sigma, um Schwankungen zu erfassen, aber wir verwenden die Tail-Risk-Funktion nur, um uns gegen Schwankungen auf dem Niveau des schwarzen Schwans zu schützen, die einmal in 100 Fällen auftreten.

Zentrumsmethode : Median

Abweichungsmethode : Äquivalentes Sigma aus Quantilen

Sigma aus Quantilen Einseitige CVaR-Schutzfunktion verwenden : true

Tail alpha : 0 ,01 ~ 0 ,05 ( Erkennt Anomalien nur bei einer Rate von 1 in 100 bis 1 in 20)

,01 ,05 Erkennt Anomalien nur bei einer Rate von 1 in 100 bis 1 in 20) Tail weight : 2 .0 ~ 3 .0 ( Im Falle einer Anomalie wird die Bandenstärke zum Schutz um das 2- bis 3-fache erhöht)

D. Spezielle Operationen/Nützliche Funktionen

8. Robuste Keltner-Einstellungen

Diese Einstellung bietet eine stabilere Mittellinie als die Standard-Keltner-Einstellung und eignet sich für die langfristige Trendverfolgung.

Zentrumsmethode : SMMA oder EMA

Abweichungsmethode : ATR

Zeitraum : 50

Multiplikator : 2 .0 ~ 2 .5

9. Hybrid Blend Einstellungen (Balanced Blend)

Diese Einstellung vereint das Beste aus beiden Welten: die Reaktionsfähigkeit der Bollinger-Bänder und die Stabilität der Keltner-Kanäle.

Abweichungsmethode : Blend

Blend-Gewichtung : 0 ,5 ( 50:50 Mischung)

10. MTF Trend Monitor

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild des höheren Zeitrahmens (H1) zu erfassen, während Sie auf dem niedrigeren Zeitrahmen (M5) skalieren.