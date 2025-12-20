RSIDivergenceMT5

Die TMA - RSI Divergence, die Sie in Trading View sehen, wurde für die Verwendung in MT5 erstellt.

TMA RSI Divergenceist ein technischer Indikator, derTMA (TripleMoving Average) undRSI (Relative Strength Index)kombiniert.Es handelt sich um eine Technik zur Erkennung von Divergenzen, bei denen sich der Preis und der RSI in entgegengesetzte Richtungen bewegen .

Der RSI wird in der Regel durch den TMA geglättet, und dieTMA-Linie selbst wird anstelle des RSI verwendet, anstatt den RSI allein zu betrachten, um Wendepunkte und Abschwächungstendenzen des Marktes deutlicher und mit einer längerfristigen Perspektive zu erfassen.

Mechanismus und Merkmale