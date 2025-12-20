RSIDivergenceMT5
- Indikatoren
- Chishi Suginio
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
Die TMA - RSI Divergence, die Sie in Trading View sehen, wurde für die Verwendung in MT5 erstellt.
TMA RSI Divergenceist ein technischer Indikator, derTMA (TripleMoving Average) undRSI (Relative Strength Index)kombiniert.Es handelt sich um eine Technik zur Erkennung von Divergenzen, bei denen sich der Preis und der RSI in entgegengesetzte Richtungen bewegen .
Der RSI wird in der Regel durch den TMA geglättet, und dieTMA-Linie selbst wird anstelle des RSI verwendet, anstatt den RSI allein zu betrachten, um Wendepunkte und Abschwächungstendenzen des Marktes deutlicher und mit einer längerfristigen Perspektive zu erfassen.
- Glättung des RSI: Das Rauschen (kleine Kursbewegungen) des regulären RSI wird durch den TMA gemittelt, um die Trendrichtung und starke Wendesignale hervorzuheben.
- Ersatz des RSI durch den TMA: Der TMA selbst kann als Oszillator (Indikator für überkaufte/überverkaufte Kurse) verwendet werden, um Divergenzen mit dem Kurs zu erkennen.
- Verwendung der 50er-Linie: Während der traditionelle RSI auf 70 (überkauft) oder 30 (überverkauft) basiert, konzentriert sich der TMA-RSI auf Bewegungen um die 50er-Linie (Medianlinie) und die geglättete 50er-Linie (gleitende 50er-Linie) auf mehreren Zeitrahmen, um die Trendrichtung zu bestimmen.
- Berücksichtigung des Momentums: Das Momentum des RSI (Momentum) wird ebenfalls berücksichtigt, um nach stärkeren Einstiegspunkten zu suchen.