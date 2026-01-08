AEJEANZ CyberSync EA ist ein MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsentscheidungen mit Echtzeit-Marktbewegungen unter Verwendung eines adaptiven Preisniveau-Ansatzes zu synchronisieren. Der EA arbeitet, indem er wichtige Preisniveaus identifiziert und die Eingänge und das Positionsmanagement mit der aktuellen Marktstruktur und Volatilität abstimmt.

Die Kernstrategie des AEJEANZ CyberSync EA ist die Level-basierte Synchronisation, bei der Trades an strukturierten Preiszonen und nicht an zufälligen kerzenbasierten Einträgen ausgeführt werden. Diese Levels werden dynamisch auf Basis des Marktverhaltens angepasst, so dass sich der EA an unterschiedliche Volatilitätsbedingungen anpassen kann.

AEJEANZ CyberSync EA konzentriert sich auf systematisches Handelsmanagement und Konsistenz. Das System legt den Schwerpunkt auf kontrolliertes Engagement und logische Ausführung anstelle von aggressivem oder hochfrequentem Handel. Durch die Synchronisierung der Preisniveaus und der Ausführungslogik mit der Marktdynamik zielt der EA darauf ab, eine stabile Performance über verschiedene Marktphasen hinweg aufrechtzuerhalten.

Insgesamt eignet sich AEJEANZ CyberSync EA für Händler, die eine automatisierte Handelslösung suchen, bei der die Marktstruktur, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung in der MetaTrader 5-Umgebung im Vordergrund stehen.