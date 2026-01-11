Gold Smart Trend Sniper

Das ultimative Ausführungsinstrument für XAUUSD

Der Handel mit Gold (XAUUSD) erfordert Präzision. Aufgrund der hohen Volatilität und der häufigen "Stoppjagden" produzieren Standardindikatoren oft zu viel Rauschen. Der Gold Smart Trend Sniper wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem er eine Top-Down-Logik-Hierarchie verwendet , die Makro-Trendspotting mit Mikro-Momentum-Ausführung verbindet.


Warum den Gold Smart Trend Sniper wählen?

Die meisten Indikatoren versagen, weil sie nur auf den Preis schauen. Der "Smart Sniper" betrachtet den Druck. Er berechnet den internen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb jeder Kerze, um sicherzustellen, dass Sie, wenn sich ein Trend bewegt, wissen, wer ihn antreibt.


Die zweistufige "Sniper"-Logik

  1. Der Bias (Marktrichtung): Der Indikator ermittelt zunächst den vorherrschenden Trend mithilfe eines geglätteten algorithmischen Filters. Dadurch wird verhindert, dass Sie jemals gegen den Strom des "Smart Money" handeln.

  2. Der Filter (Momentum Confirmation): Der Indikator analysiert dann den Candle Pressure. Er wertet das Docht-zu-Körper-Verhältnis und die Preisverschiebung aus. Ein Signal wird nur generiert, wenn der Kerzendruck und der Trendbias übereinstimmen.


Professionelle Schlüsselmerkmale

  • 100% keine Wiederholung: Sobald ein Signal erscheint und die Kerze geschlossen wird, ist es gesperrt. Sie können mit 100%iger Sicherheit backtesten.

  • Spezieller Gold-Algorithmus: Speziell für Gold abgestimmt.

  • Saubere Optik: Keine überladenen Charts. Sie erhalten kontrastreiche Druckpfeile und eine klare Bias-Linie.

  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert auf allen Zeitrahmen, ist aber für M3, M15 und H4 optimiert.


Wie man mit dem Gold Smart Trend Sniper handelt
