Gold Smart Trend Sniper

La herramienta de ejecución definitiva para XAUUSD

Operar con oro (XAUUSD) requiere precisión. Debido a su alta volatilidad y a los frecuentes "stop hunts", los indicadores estándar a menudo producen demasiado ruido. El Gold Smart Trend S niper fue diseñado para resolver este problema mediante el uso de una jerarquía lógica descendente que fusiona la detección de macrotendencias con la ejecución de micromomentos.


¿Por qué elegir Gold Smart Trend Sniper?

La mayoría de los indicadores fallan porque sólo miran el precio. El "Smart Sniper" mira la Presión. Calcula la batalla interna entre compradores y vendedores dentro de cada vela para asegurar que cuando una tendencia se mueve, usted sabe quién la está conduciendo.


La Lógica del "Francotirador" en Dos Etapas

  1. El Sesgo (Dirección del Mercado): El indicador establece primero la tendencia dominante utilizando un filtro algorítmico suavizado. Esto evita que usted opere en contra del flujo del "Dinero Inteligente".

  2. El Filtro (Confirmación del Momentum): A continuación, el indicador analiza la presión de las velas. Evalúa las relaciones mecha-cuerpo y el desplazamiento del precio. Sólo se genera una señal cuando la presión de la vela y el sesgo de la tendencia están alineados.


Principales características profesionales

  • 100% Sin Repintado: Una vez que aparece una señal y la vela se cierra, queda bloqueada. Puede hacer backtest con un 100% de confianza.

  • Algoritmo Especializado en Oro: Específicamente ajustado para el Oro.

  • Gráficos limpios: Sin gráficos desordenados. Obtendrá flechas de presión de alto contraste y una línea de tendencia clara.

  • Compatibilidad universal: Funciona en todos los marcos temporales, aunque optimizado para M3, M15 y H4.


Cómo operar con el Gold Smart Trend Sniper
