NebulaX – Expert Advisor de Mean Reversion Multi-Activo

NebulaX es un Expert Advisor de mean reversion totalmente automatizado, diseñado para operar múltiples activos con una gestión de riesgo estricta y una lógica sistemática basada en probabilidades estadísticas.

El EA identifica condiciones de sobreextensión del precio mediante filtros de momentum y tendencia, ejecutando operaciones únicamente cuando la probabilidad de reversión a la media es favorable. La gestión de las posiciones se realiza de forma dinámica utilizando Stop Loss y Take Profit basados en ATR, adaptándose a la volatilidad actual del mercado.

NebulaX ha sido probado en distintos mercados, incluyendo:

EURUSD (Forex)

S&P 500 / SP500 (Índices)

Los backtests muestran un comportamiento consistente, con drawdown controlado y crecimiento estable de la equity, lo que demuestra la robustez del sistema en diferentes clases de activos.

Características Principales

✅ Trading multi-activo (Forex e Índices)

✅ Estrategia de mean reversion con filtros de momentum y tendencia

✅ Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

✅ Gestión de riesgo por porcentaje

✅ Filtros horarios y de sesión

✅ Sin martingala, sin grid, sin hedging

✅ Operativa 100% automática

Uso Recomendado

NebulaX es ideal para: