NebulaX
- Asesores Expertos
- OneUp Trading LLC
- Versión: 1.3
- Activaciones: 20
NebulaX – Expert Advisor de Mean Reversion Multi-Activo
NebulaX es un Expert Advisor de mean reversion totalmente automatizado, diseñado para operar múltiples activos con una gestión de riesgo estricta y una lógica sistemática basada en probabilidades estadísticas.
El EA identifica condiciones de sobreextensión del precio mediante filtros de momentum y tendencia, ejecutando operaciones únicamente cuando la probabilidad de reversión a la media es favorable. La gestión de las posiciones se realiza de forma dinámica utilizando Stop Loss y Take Profit basados en ATR, adaptándose a la volatilidad actual del mercado.
NebulaX ha sido probado en distintos mercados, incluyendo:
EURUSD (Forex)
S&P 500 / SP500 (Índices)
Los backtests muestran un comportamiento consistente, con drawdown controlado y crecimiento estable de la equity, lo que demuestra la robustez del sistema en diferentes clases de activos.
Características Principales
✅ Trading multi-activo (Forex e Índices)
✅ Estrategia de mean reversion con filtros de momentum y tendencia
✅ Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
✅ Gestión de riesgo por porcentaje
✅ Filtros horarios y de sesión
✅ Sin martingala, sin grid, sin hedging
✅ Operativa 100% automática
Uso Recomendado
NebulaX es ideal para:
Diversificación de portafolios algorítmicos
Traders que buscan estrategias no tendenciales
Cuentas personales y Prop Firms con reglas estrictas de riesgo