NebulaX

NebulaX – Expert Advisor de Mean Reversion Multi-Activo

NebulaX es un Expert Advisor de mean reversion totalmente automatizado, diseñado para operar múltiples activos con una gestión de riesgo estricta y una lógica sistemática basada en probabilidades estadísticas.

El EA identifica condiciones de sobreextensión del precio mediante filtros de momentum y tendencia, ejecutando operaciones únicamente cuando la probabilidad de reversión a la media es favorable. La gestión de las posiciones se realiza de forma dinámica utilizando Stop Loss y Take Profit basados en ATR, adaptándose a la volatilidad actual del mercado.

NebulaX ha sido probado en distintos mercados, incluyendo:

  • EURUSD (Forex)

  • S&P 500 / SP500 (Índices)

Los backtests muestran un comportamiento consistente, con drawdown controlado y crecimiento estable de la equity, lo que demuestra la robustez del sistema en diferentes clases de activos.

Características Principales

  • Trading multi-activo (Forex e Índices)

  • ✅ Estrategia de mean reversion con filtros de momentum y tendencia

  • ✅ Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

  • ✅ Gestión de riesgo por porcentaje

  • ✅ Filtros horarios y de sesión

  • ✅ Sin martingala, sin grid, sin hedging

  • ✅ Operativa 100% automática

Uso Recomendado

NebulaX es ideal para:

  • Diversificación de portafolios algorítmicos

  • Traders que buscan estrategias no tendenciales

  • Cuentas personales y Prop Firms con reglas estrictas de riesgo

