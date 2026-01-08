Stamina Account Scanner
- Indikatoren
- Michele Todesco
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
📊 Stamina Konto-Scanner
Stamina Account Scanner ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5-Indikator, der einen klaren, strukturierten und sofortigen Überblick über das Handelskonto bietet, indem er alle offenen Marktpositionen nach Symbolen in einer einzigen, leicht zu lesenden Tabelle zusammenfasst, die direkt im Chart angezeigt wird.
Der Indikator analysiert nur offene Positionen (schwebende Orders sind ausgeschlossen) und liefert eine vollständige Momentaufnahme von Engagement, Risiko und Performance in Echtzeit.
🔍 Angezeigte Informationen
Für jedes Symbol mit offenen Positionen zeigt der Indikator an:
-
Symbol - Gehandeltes Instrument
-
P/L (Kontowährung) - Gesamtgewinn oder -verlust pro Symbol
-
Trades - Anzahl der offenen Positionen
-
Lots - Gesamtes gehandeltes Volumen
-
Buy Lots / Sell Lots - Long- und Short-Positionen
-
Eigenkapital - Aktuelles Eigenkapital des Kontos
-
Gewinn TP - Potentieller Gewinn bei Take Profit
-
Verlust SL - Potenzieller Verlust bei Stop Loss
-
Buy BE / Sell BE - Break-even-Kursebenen
-
Wert 1 Pip - Monetärer Wert eines Pips
Unten in der Tabelle zeigt der Indikator auch den Gesamtgewinn (Total P/L) des Kontos an.
🖥️ Anzeigeempfehlungen
Um eine saubere und korrekte Visualisierung zu erreichen, wie im Referenzbild gezeigt:
-
✅ Entfernen Sie die Preiskerzen aus dem Chart
(indem Sie die sichtbaren Balken minimieren oder ein leeres Chartlayout verwenden)
-
✅ Setzen Sie die Hintergrundfarbe des Charts auf Schwarz
-
✅ Deaktivieren Sie Gitternetze, Preisindikatoren und unnötige Chartobjekte
👉 Stamina Account Scanner ist als Konto-Dashboard konzipiert, nicht als traditioneller technischer Indikator.
⚠️ Wichtiger operativer Hinweis
Für optimale Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit:
Es wird empfohlen, den Stamina Account Scanner an einen Chart anzuhängen, in dem keine aktiven Trades für dieses Symbol stattfinden, und ihn als dedizierten Überwachungs-Chart zu verwenden.
Diese Einstellung verbessert:
-
Lesbarkeit
-
Organisation des Arbeitsbereichs
-
Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Management
🎯 Ideal für
-
Diskretionäre und systematische Trader
-
Überwachung von Multi-Paar-Portfolios
-
Risikokontrolle in Echtzeit
-
VPS und professionelle Handelsumgebungen