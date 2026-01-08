📊 Stamina Konto-Scanner

Stamina Account Scanner ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5-Indikator, der einen klaren, strukturierten und sofortigen Überblick über das Handelskonto bietet, indem er alle offenen Marktpositionen nach Symbolen in einer einzigen, leicht zu lesenden Tabelle zusammenfasst, die direkt im Chart angezeigt wird.

Der Indikator analysiert nur offene Positionen (schwebende Orders sind ausgeschlossen) und liefert eine vollständige Momentaufnahme von Engagement, Risiko und Performance in Echtzeit.





🔍 Angezeigte Informationen

Für jedes Symbol mit offenen Positionen zeigt der Indikator an:

Symbol - Gehandeltes Instrument

P/L (Kontowährung) - Gesamtgewinn oder -verlust pro Symbol

Trades - Anzahl der offenen Positionen

Lots - Gesamtes gehandeltes Volumen

Buy Lots / Sell Lots - Long- und Short-Positionen

Eigenkapital - Aktuelles Eigenkapital des Kontos

Gewinn TP - Potentieller Gewinn bei Take Profit

Verlust SL - Potenzieller Verlust bei Stop Loss

Buy BE / Sell BE - Break-even-Kursebenen

Wert 1 Pip - Monetärer Wert eines Pips

Unten in der Tabelle zeigt der Indikator auch den Gesamtgewinn (Total P/L) des Kontos an.





🖥️ Anzeigeempfehlungen

Um eine saubere und korrekte Visualisierung zu erreichen, wie im Referenzbild gezeigt:

✅ Entfernen Sie die Preiskerzen aus dem Chart

(indem Sie die sichtbaren Balken minimieren oder ein leeres Chartlayout verwenden)

✅ Setzen Sie die Hintergrundfarbe des Charts auf Schwarz

✅ Deaktivieren Sie Gitternetze, Preisindikatoren und unnötige Chartobjekte

👉 Stamina Account Scanner ist als Konto-Dashboard konzipiert, nicht als traditioneller technischer Indikator.





⚠️ Wichtiger operativer Hinweis

Für optimale Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit:

Es wird empfohlen, den Stamina Account Scanner an einen Chart anzuhängen, in dem keine aktiven Trades für dieses Symbol stattfinden, und ihn als dedizierten Überwachungs-Chart zu verwenden.

Diese Einstellung verbessert:

Lesbarkeit

Organisation des Arbeitsbereichs

Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Management





🎯 Ideal für