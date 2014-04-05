📈 Stamina Probabilistic MA

Stamina Probabilistic MA ist ein adaptiver gleitender Durchschnitt, der direkt auf dem Kurschart angezeigt wird.

Er kombiniert Trend, Momentum und Marktstärke in einer einzigen, glatten Linie, die Händlern hilft, die aktuelle Tendenz des Marktes auf einen Blick zu verstehen 👀Im Gegensatz zu traditionellen gleitenden Durchschnitten, die sich nur auf den Preis stützen, basiert der Stamina Probabilistic MA auf einem probabilistischen Richtungsmodell, das aus einem Konsens aus mehreren Faktoren und mehreren Zeitrahmen abgeleitet und dann als MA-ähnliche Linie auf das Preisdiagramm projiziert wird.

🟢 Grüne Linie → Bullischer Kontext (LONG bias)

🔴 Rote Linie → Bearischer Kontext (SHORT bias)

Dieser Indikator ist für die Verwendung als:

✅ Ein direktionaler Filter (vermeiden Sie es, gegen den Haupttrend zu handeln)

📊 Ein Werkzeug zur Trendbestätigung

🔄 Ein Kontextindikator für den Swing-Handel





⭐ Hauptmerkmale

🚫 Nicht-nachzeichnend (wird nur auf geschlossenen Kerzen berechnet)

📉 Wird wie ein gleitender Durchschnitt direkt auf dem Kurschart angezeigt

📐 Volatilitätsadaptiv (ATR-basierte Projektion)

🌊 Glatte und saubere Kurven für eine bessere visuelle Lesbarkeit

🧠 Entwickelt für Kontext und Bias, nicht als Signalgenerator

ℹ️ Stamina Probabilistic MA ist kein automatisches Handelssystem.

Es funktioniert am besten, wenn es mit Preisaktionen, Unterstützung und Widerstand oder Ihrer eigenen Handelsstrategie kombiniert wird.



⚙️ Erklärte Eingabeparameter

1️⃣ ProbEMA_Period - EMA-Glättung der Wahrscheinlichkeit

Steuert die Glättung, die auf die interne Richtungswahrscheinlichkeit angewendet wird, bevor sie auf den Preis projiziert wird.

🔹 Höhere Werte → glattere, stabilere Linie

🔹 Niedrigere Werte → schnellere Reaktion, höhere Empfindlichkeit

👉 Typische Anwendung: 9-14





2️⃣ ATR_Period - ATR-Periode für die Kursprojektion

Legt fest, wie die Marktvolatilität gemessen wird. Die Linie passt ihr Verhalten automatisch an die aktuellen Volatilitätsbedingungen an.

🔹 Höhere Werte → sanftere Volatilitätsanpassung

🔹 Niedrigere Werte → schnellere Reaktion auf Volatilitätsänderungen

👉 Typische Anwendung: 14





3️⃣ Price_Multiplier - Stärke der Projektion (visuell)

Steuert, wie stark die Wahrscheinlichkeit auf das Preisdiagramm projiziert wird (visueller Abstand zum Preis).

🔹 Höhere Werte → sichtbarere und aussagekräftigere Linie

🔹 Niedrigere Werte → engere und subtilere Linie

👉 Typische Anwendung: 0.6 - 1.2





4️⃣ Line_Smooth_Period - Endgültige EMA-Glättung der Linie

Wendet eine abschließende Glättung direkt auf die gezeichnete Linie an, um sie flüssiger und "institutioneller" zu machen.

🔹 Höhere Werte → weichere, glattere Kurven

🔹 Niedrigere Werte → reaktivere Linie

👉 Typische Anwendung: 5-8





🎯 Empfohlene Voreinstellungen