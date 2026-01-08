Stamina Account Scanner

📊 Escáner de Cuenta Stamina

Stamina Account Scanner es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para proporcionar una visión clara, estructurada e inmediata de la cuenta de trading, agregando todas las posiciones abiertas en el mercado por símbolo en una única tabla de fácil lectura que se muestra directamente en el gráfico.

El indicador analiza sólo las posiciones abiertas (las órdenes pendientes están excluidas) y ofrece una instantánea completa de la exposición, el riesgo y el rendimiento en tiempo real.


Información mostrada

Para cada símbolo con posiciones abiertas, el indicador muestra:

  • Símbolo - Instrumento negociado

  • P/L (divisa de la cuenta) - Ganancias o pérdidas totales por símbolo

  • Operaciones - Número de posiciones abiertas

  • Lotes - Volumen total negociado

  • Lotes de compra / Lotes de venta - Exposición larga y corta

  • Capital - Capital actual de la cuenta

  • Profit TP - Beneficio potencial en Take Profit

  • Pérdida SL - Pérdida potencial en Stop Loss

  • Buy BE / Sell BE - Niveles de precio de equilibrio

  • Valor 1 Pip - Valor monetario de un pip

En la parte inferior de la tabla, el indicador también muestra el Total P/L de la cuenta.


🖥️ Recomendaciones de visualización

Para lograr una visualización limpia y correcta, como se muestra en la imagen de referencia:

  • Eliminar las velas de precios del gráfico
    (minimizando las barras visibles o utilizando un diseño de gráfico vacío).

  • ✅ Establecer el color de fondo del gráfico en negro.

  • ✅ Desactive las cuadrículas, los indicadores de precios y los objetos innecesarios del gráfico

👉 Stamina Account Scanner está diseñado como un tablero de cuentas, no como un indicador técnico tradicional.


⚠️ Nota operativa importante

Para una mejor usabilidad y claridad:

Se recomienda adjuntar Stamina Account Scanner a un gráfico sin operaciones activas en ese símbolo, utilizándolo como un gráfico de monitoreo dedicado.

Esta configuración mejora

  • la legibilidad

  • organización del espacio de trabajo

  • gestión multisímbolo y multiestrategia


Ideal para

  • Traders discrecionales y sistemáticos

  • Seguimiento de carteras multisímbolo

  • Control de riesgos en tiempo real

  • Entornos de trading VPS y profesionales


Otros productos de este autor
Stamina Trend Probability
Michele Todesco
Indicadores
S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado , distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas . No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza . Propósito STAMINA Trend Probability está diseñado para: Evaluar el dominio alcista o bajista Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilístic
Stamina Trend Probability MT5
Michele Todesco
Indicadores
S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado , distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas . No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza . Propósito STAMINA Trend Probability está diseñado para: Evaluar el dominio alcista o bajista Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilístic
Stamina Probabilistic MA
Michele Todesco
Indicadores
Stamina MA Probabilística Stamina Probabilistic MA es una media móvil adaptativa trazada directamente en el gráfico de precios. Combina la tendencia, el impulso y la fuerza del mercado en una sola línea suave que ayuda a los operadores a comprender la tendencia direccional actual del mercado de un vistazo A diferencia de las medias móviles tradicionales que se basan únicamente en el precio, la MA Probabilística de Stamina se construye sobre un modelo direccional probabilístico derivado de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario