📊 Escáner de Cuenta Stamina

Stamina Account Scanner es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para proporcionar una visión clara, estructurada e inmediata de la cuenta de trading, agregando todas las posiciones abiertas en el mercado por símbolo en una única tabla de fácil lectura que se muestra directamente en el gráfico.

El indicador analiza sólo las posiciones abiertas (las órdenes pendientes están excluidas) y ofrece una instantánea completa de la exposición, el riesgo y el rendimiento en tiempo real.





Información mostrada

Para cada símbolo con posiciones abiertas, el indicador muestra:

Símbolo - Instrumento negociado

P/L (divisa de la cuenta) - Ganancias o pérdidas totales por símbolo

Operaciones - Número de posiciones abiertas

Lotes - Volumen total negociado

Lotes de compra / Lotes de venta - Exposición larga y corta

Capital - Capital actual de la cuenta

Profit TP - Beneficio potencial en Take Profit

Pérdida SL - Pérdida potencial en Stop Loss

Buy BE / Sell BE - Niveles de precio de equilibrio

Valor 1 Pip - Valor monetario de un pip

En la parte inferior de la tabla, el indicador también muestra el Total P/L de la cuenta.





🖥️ Recomendaciones de visualización

Para lograr una visualización limpia y correcta, como se muestra en la imagen de referencia:

✅ Eliminar las velas de precios del gráfico

(minimizando las barras visibles o utilizando un diseño de gráfico vacío).

✅ Establecer el color de fondo del gráfico en negro .

✅ Desactive las cuadrículas, los indicadores de precios y los objetos innecesarios del gráfico

👉 Stamina Account Scanner está diseñado como un tablero de cuentas, no como un indicador técnico tradicional.





⚠️ Nota operativa importante

Para una mejor usabilidad y claridad:

Se recomienda adjuntar Stamina Account Scanner a un gráfico sin operaciones activas en ese símbolo, utilizándolo como un gráfico de monitoreo dedicado.

Esta configuración mejora

la legibilidad

organización del espacio de trabajo

gestión multisímbolo y multiestrategia





Ideal para