Stamina Trend Probability MT5

📈 S TAMINA - Trendwahrscheinlichkeitsindikator

Der STAMINA-Trendwahrscheinlichkeitsindikator ist ein professioneller Indikator, der auf klare und quantitative Weise dieRichtungswahrscheinlichkeit des Marktes anzeigt und dabei klar zwischenbullischem und bearischem Druck unterscheidet.

Er erzeugt keine Zufallssignale, sondern zeigt an , wer den Markt mit welcher Stärke beherrscht.


🎯 Zweck

STAMINA Trendwahrscheinlichkeit wurde entwickelt, um:

  • dieDominanz von Bullen oder Bären zu bewerten
  • dieTrendstärke in probabilistischer Hinsicht zu messen
  • Gegenläufige Trades zu filtern
  • diszipliniertere Handelsentscheidungen zu unterstützen

Es ist ideal alsprimärer direktionaler Filter oder als Bestätigungswerkzeug.


🎨 Sa ubere und intuitive Visualisierung

  • Wahrscheinlichkeits-Histogramm zentriert auf Null
    • 🟢 Grün bullischer Druck / LONG-Wahrscheinlichkeit
    • 🔴 Rot bärischer Druck / SHORT-Wahrscheinlichkeit
  • Die Größe der Balken zeigt die Intensität der Wahrscheinlichkeit der Richtung an
  • Sofortige Lesbarkeit: je stärker der Balken, desto stärker die Tendenz

Keine unnötigen Farben, keine Zweideutigkeit:
grün oder rot, long oder short.


📊 O peratives Lesen

  • Anhaltende grüne Zonen → strukturell bullischer Markt
  • Anhaltende rote Zonen → strukturell rückläufiger Markt
  • Schneller Wechsel → schwankender/unentschlossener Markt
  • Balkenkompression → möglicher Regimewechsel


🧠 F ür wen ist es gedacht?

Diskretionäre Trader
Scalper und Intraday-Trader
Swing-Trader
Automatisierte Systeme (als direktionaler Bias-Filter)


💎 Warum STAMINA Trendwahrscheinlichkeit

  • Wahrscheinlichkeitsorientierter Ansatz , nicht emotional
  • Reduziert das Marktrauschen
  • Verbessert Timing und Handelsauswahl
  • Extrem gut lesbar auch unter hohem Handelsdruck


⚠️ Haftungsausschluss

STAMINA Trendwahrscheinlichkeit istkein automatischer Signalgenerator.
Es handelt sich um ein professionellesInstrument zur Marktbeobachtung, das für Händler entwickelt wurde, dienur dann handeln wollen, wenn die Bedingungen günstig sind.


S TAMINA - Trendwahrscheinlichkeitsindikator Der STAMINA-Trendwahrscheinlichkeitsindikator ist ein professioneller Indikator, der auf klare und quantitative Weise die Richtungswahrscheinlichkeit des Marktes anzeigt und dabei klar zwischen bullischem und bearischem Druck unterscheidet. Er erzeugt keine Zufallssignale, sondern zeigt an , wer den Markt mit welcher Stärke beherrscht . Zweck STAMINA Trendwahrscheinlichkeit wurde entwickelt, um: die Dominanz von Bullen oder Bären zu bewerten di
