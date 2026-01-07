Stamina Trend Probability MT5
- Indikatoren
- Michele Todesco
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
📈 S TAMINA - Trendwahrscheinlichkeitsindikator
Der STAMINA-Trendwahrscheinlichkeitsindikator ist ein professioneller Indikator, der auf klare und quantitative Weise dieRichtungswahrscheinlichkeit des Marktes anzeigt und dabei klar zwischenbullischem und bearischem Druck unterscheidet.
Er erzeugt keine Zufallssignale, sondern zeigt an , wer den Markt mit welcher Stärke beherrscht.
🎯 Zweck
STAMINA Trendwahrscheinlichkeit wurde entwickelt, um:
- dieDominanz von Bullen oder Bären zu bewerten
- dieTrendstärke in probabilistischer Hinsicht zu messen
- Gegenläufige Trades zu filtern
- diszipliniertere Handelsentscheidungen zu unterstützen
Es ist ideal alsprimärer direktionaler Filter oder als Bestätigungswerkzeug.
🎨 Sa ubere und intuitive Visualisierung
- Wahrscheinlichkeits-Histogramm zentriert auf Null
- 🟢 Grün → bullischer Druck / LONG-Wahrscheinlichkeit
- 🔴 Rot → bärischer Druck / SHORT-Wahrscheinlichkeit
- Die Größe der Balken zeigt die Intensität der Wahrscheinlichkeit der Richtung an
- Sofortige Lesbarkeit: je stärker der Balken, desto stärker die Tendenz
Keine unnötigen Farben, keine Zweideutigkeit:
grün oder rot, long oder short.
📊 O peratives Lesen
- Anhaltende grüne Zonen → strukturell bullischer Markt
- Anhaltende rote Zonen → strukturell rückläufiger Markt
- Schneller Wechsel → schwankender/unentschlossener Markt
- Balkenkompression → möglicher Regimewechsel
🧠 F ür wen ist es gedacht?
✔ Diskretionäre Trader
✔ Scalper und Intraday-Trader
✔ Swing-Trader
✔ Automatisierte Systeme (als direktionaler Bias-Filter)
💎 Warum STAMINA Trendwahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsorientierter Ansatz , nicht emotional
- Reduziert das Marktrauschen
- Verbessert Timing und Handelsauswahl
- Extrem gut lesbar auch unter hohem Handelsdruck
⚠️ Haftungsausschluss
STAMINA Trendwahrscheinlichkeit istkein automatischer Signalgenerator.
Es handelt sich um ein professionellesInstrument zur Marktbeobachtung, das für Händler entwickelt wurde, dienur dann handeln wollen, wenn die Bedingungen günstig sind.