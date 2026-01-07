Stamina Trend Probability
- Indikatoren
- Michele Todesco
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
📈S TAMINA - Trendwahrscheinlichkeitsindikator
Der STAMINA-Trendwahrscheinlichkeitsindikator ist ein professioneller Indikator, der auf klare und quantitative Weise die Richtungswahrscheinlichkeit des Marktes anzeigt und dabei klar zwischen bullischem und bearischem Druck unterscheidet.
Er erzeugt keine Zufallssignale, sondern zeigt an , wer den Markt mit welcher Stärke beherrscht.
🎯 Zweck
STAMINA Trendwahrscheinlichkeit wurde entwickelt, um:
- die Dominanz von Bullen oder Bären zu bewerten
- die Trendstärke in probabilistischer Hinsicht zu messen
- Gegenläufige Trades zu filtern
- diszipliniertere Handelsentscheidungen zu unterstützen
Es ist ideal als primärer direktionaler Filter oder als Bestätigungswerkzeug.
🎨Sa ubere und intuitive Visualisierung
- Wahrscheinlichkeits-Histogramm zentriert auf Null
- 🟢 Grün → bullischer Druck / LONG-Wahrscheinlichkeit
- 🔴 Rot → bärischer Druck / SHORT-Wahrscheinlichkeit
- Die Größe der Balken zeigt die Intensität der Wahrscheinlichkeit der Richtung an
- Sofortige Lesbarkeit: je stärker der Balken, desto stärker die Tendenz
Keine unnötigen Farben, keine Zweideutigkeit:
grün oder rot, long oder short.
📊O peratives Lesen
- Anhaltende grüne Zonen → strukturell bullischer Markt
- Anhaltende rote Zonen → strukturell rückläufiger Markt
- Schneller Wechsel → schwankender/unentschlossener Markt
- Balkenkompression → möglicher Regimewechsel
🧠F ür wen ist es gedacht?
✔ Diskretionäre Trader
✔ Scalper und Intraday-Trader
✔ Swing-Trader
✔ Automatisierte Systeme (als direktionaler Bias-Filter)
💎 Warum STAMINA Trendwahrscheinlichkeit
- Wahrscheinlichkeitsorientierter Ansatz, nicht emotional
- Reduziert das Marktrauschen
- Verbessert Timing und Handelsauswahl
- Extrem gut lesbar auch unter hohem Handelsdruck
⚠️ Haftungsausschluss
STAMINA Trendwahrscheinlichkeit ist kein automatischer Signalgenerator.
Es handelt sich um ein professionelles Instrument zur Marktanalyse, das für Händler entwickelt wurde, die nur dann handeln wollen , wenn die Bedingungen günstig sind.