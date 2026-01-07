Stamina Trend Probability

📈S TAMINA - Trendwahrscheinlichkeitsindikator

Der STAMINA-Trendwahrscheinlichkeitsindikator ist ein professioneller Indikator, der auf klare und quantitative Weise die Richtungswahrscheinlichkeit des Marktes anzeigt und dabei klar zwischen bullischem und bearischem Druck unterscheidet.

Er erzeugt keine Zufallssignale, sondern zeigt an , wer den Markt mit welcher Stärke beherrscht.





🎯 Zweck

STAMINA Trendwahrscheinlichkeit wurde entwickelt, um:

die Dominanz von Bullen oder Bären zu bewerten

zu bewerten die Trendstärke in probabilistischer Hinsicht zu messen

zu messen Gegenläufige Trades zu filtern

diszipliniertere Handelsentscheidungen zu unterstützen

Es ist ideal als primärer direktionaler Filter oder als Bestätigungswerkzeug.





🎨Sa ubere und intuitive Visualisierung

Wahrscheinlichkeits-Histogramm zentriert auf Null

🟢 Grün → bullischer Druck / LONG-Wahrscheinlichkeit

→ bullischer Druck / LONG-Wahrscheinlichkeit

🔴 Rot → bärischer Druck / SHORT-Wahrscheinlichkeit

→ bärischer Druck / SHORT-Wahrscheinlichkeit Die Größe der Balken zeigt die Intensität der Wahrscheinlichkeit der Richtung an

der Wahrscheinlichkeit der Richtung an Sofortige Lesbarkeit: je stärker der Balken, desto stärker die Tendenz

Keine unnötigen Farben, keine Zweideutigkeit:

grün oder rot, long oder short.





📊O peratives Lesen

Anhaltende grüne Zonen → strukturell bullischer Markt

Anhaltende rote Zonen → strukturell rückläufiger Markt

Schneller Wechsel → schwankender/unentschlossener Markt

Balkenkompression → möglicher Regimewechsel





🧠F ür wen ist es gedacht?

✔ Diskretionäre Trader

✔ Scalper und Intraday-Trader

✔ Swing-Trader

✔ Automatisierte Systeme (als direktionaler Bias-Filter)





💎 Warum STAMINA Trendwahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsorientierter Ansatz, nicht emotional

Ansatz, nicht emotional Reduziert das Marktrauschen

Verbessert Timing und Handelsauswahl

Extrem gut lesbar auch unter hohem Handelsdruck





⚠️ Haftungsausschluss

STAMINA Trendwahrscheinlichkeit ist kein automatischer Signalgenerator.

Es handelt sich um ein professionelles Instrument zur Marktanalyse, das für Händler entwickelt wurde, die nur dann handeln wollen , wenn die Bedingungen günstig sind.