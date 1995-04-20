Supply and Demand Zones Indicator in MT4
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktivierungen: 10
Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4
Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4 ist ein auf Preisaktionen basierendes Analysewerkzeug, das Händlern dabei helfen soll, hochwahrscheinliche Marktebenen mit größerer Genauigkeit zu identifizieren.
Durch die Analyse des historischen Kursverhaltens erkennt der Indikator automatisch wichtige Angebots- (Widerstand) und Nachfragezonen (Unterstützung) und stellt diese auf dem Chart dar. Diese Bereiche werden als klar definierte, farbkodierte Rechtecke angezeigt, die es Händlern ermöglichen, potenzielle Kauf- und Verkaufschancen schnell zu erkennen.
Supply and Demand Zones Indicator - Spezifikationen
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen des Indikators zusammen:
|
Funktion
|
Beschreibung
|
Kategorie
|
Angebot & Nachfrage - Unterstützung & Widerstand - Levels & Zones
|
Plattform
|
MetaTrader 4
|
Schwierigkeitsgrad
|
Fortgeschrittene
|
Indikator-Typ
|
Fortführung & Umkehrung
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Intraday-Handel
|
Märkte
|
Alle Finanzmärkte
Indikator-Übersicht
Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von historisch bestätigten Angebots- und Nachfragezonen, die als dynamische Bereiche von Interesse fungieren. Sobald diese Zonen erkannt sind, bleiben sie auf dem Chart sichtbar, bis sie durch die Marktpreisbewegung ungültig gemacht werden.
Der Indikator zeigt zwei Haupttypen von Zonen an:
- Minor Zones: Bereiche mit geringerer Bedeutung, wenn der Preis nicht mit dem Niveau interagiert.
- Große Zonen: Bereiche mit hoher Bedeutung, in denen die Preisinteraktion die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung oder Marktumkehr erhöht.
Aufwärtstrendbedingungen
Auf dem AUD/NZD 5-Minuten-Chart entwickelt sich ein Aufwärtstrend, da sich der Preis in eine Nachfragezone zurückzieht. Das Auftreten eines starken zinsbullischen Umkehrmusters, wie z.B. einer großen grünen "engulfing candle", signalisiert einen wahrscheinlichen Einstieg in den Aufwärtstrend aus dem hervorgehobenen Unterstützungsbereich.
Abwärtstrend-Bedingungen
Auf der 1-Stunden-Chart von BTC/USD ist eine rückläufige Marktstruktur zu erkennen. Sobald der Kurs eine Angebotszone erreicht, bilden sich klassische Umkehrmuster wie Doji-Kerzen und bärische Engulfing-Formationen heraus, die auf eine potenzielle Gelegenheit für Leerverkäufe hinweisen.
Einstellungen des Indikators
Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MT4 umfasst eine breite Palette von anpassbaren Parametern:
- Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige der Nachfragezone (Unterstützung)
- Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Angebotszonen (Widerstand)
- Hervorhebung von preisgeprüften Zonen
- Hervorhebung von unberührten Angebots- und Nachfragezonen
- Steuerung der Anzahl der angezeigten Zonen (0 = alle anzeigen)
- Entfernen Sie sich überschneidende Angebots- und Nachfragebereiche
- Anpassen der Farben für unberührte Nachfragezonen
- Anpassen der Farben für unberührte Angebotszonen
- Farben für getestete Nachfragezonen festlegen
- Visualisierung des ersten Marktzyklus aktivieren
- Visualisierung des zweiten Marktzyklus aktivieren
- Farbe für den ersten Marktzyklus festlegen
- Farbe für den zweiten Marktzyklus festlegen
Fazit
Der Supply and Demand Zones Indicator MT4 bietet einen strukturierten und effektiven Ansatz zur Identifizierung kritischer Marktniveaus für alle Finanzinstrumente. Durch die Hervorhebung historisch validierter Angebots- und Nachfragezonen hilft dieser Indikator Händlern, Preisreaktionen zu antizipieren, Ein- und Ausstiegspunkte zu verfeinern und mit größerer Zuversicht und Präzision zu handeln.