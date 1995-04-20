Supply and Demand Zones Indicator in MT4

Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4

Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4 ist ein auf Preisaktionen basierendes Analysewerkzeug, das Händlern dabei helfen soll, hochwahrscheinliche Marktebenen mit größerer Genauigkeit zu identifizieren.

Durch die Analyse des historischen Kursverhaltens erkennt der Indikator automatisch wichtige Angebots- (Widerstand) und Nachfragezonen (Unterstützung) und stellt diese auf dem Chart dar. Diese Bereiche werden als klar definierte, farbkodierte Rechtecke angezeigt, die es Händlern ermöglichen, potenzielle Kauf- und Verkaufschancen schnell zu erkennen.

Supply and Demand Zones Indicator - Spezifikationen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen des Indikators zusammen:

Funktion

Beschreibung

Kategorie

Angebot & Nachfrage - Unterstützung & Widerstand - Levels & Zones

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene

Indikator-Typ

Fortführung & Umkehrung

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday-Handel

Märkte

Alle Finanzmärkte

Indikator-Übersicht

Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von historisch bestätigten Angebots- und Nachfragezonen, die als dynamische Bereiche von Interesse fungieren. Sobald diese Zonen erkannt sind, bleiben sie auf dem Chart sichtbar, bis sie durch die Marktpreisbewegung ungültig gemacht werden.

Der Indikator zeigt zwei Haupttypen von Zonen an:

  • Minor Zones: Bereiche mit geringerer Bedeutung, wenn der Preis nicht mit dem Niveau interagiert.
  • Große Zonen: Bereiche mit hoher Bedeutung, in denen die Preisinteraktion die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung oder Marktumkehr erhöht.

Aufwärtstrendbedingungen

Auf dem AUD/NZD 5-Minuten-Chart entwickelt sich ein Aufwärtstrend, da sich der Preis in eine Nachfragezone zurückzieht. Das Auftreten eines starken zinsbullischen Umkehrmusters, wie z.B. einer großen grünen "engulfing candle", signalisiert einen wahrscheinlichen Einstieg in den Aufwärtstrend aus dem hervorgehobenen Unterstützungsbereich.

Abwärtstrend-Bedingungen

Auf der 1-Stunden-Chart von BTC/USD ist eine rückläufige Marktstruktur zu erkennen. Sobald der Kurs eine Angebotszone erreicht, bilden sich klassische Umkehrmuster wie Doji-Kerzen und bärische Engulfing-Formationen heraus, die auf eine potenzielle Gelegenheit für Leerverkäufe hinweisen.

Einstellungen des Indikators

Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MT4 umfasst eine breite Palette von anpassbaren Parametern:

  • Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige der Nachfragezone (Unterstützung)
  • Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Angebotszonen (Widerstand)
  • Hervorhebung von preisgeprüften Zonen
  • Hervorhebung von unberührten Angebots- und Nachfragezonen
  • Steuerung der Anzahl der angezeigten Zonen (0 = alle anzeigen)
  • Entfernen Sie sich überschneidende Angebots- und Nachfragebereiche
  • Anpassen der Farben für unberührte Nachfragezonen
  • Anpassen der Farben für unberührte Angebotszonen
  • Farben für getestete Nachfragezonen festlegen
  • Visualisierung des ersten Marktzyklus aktivieren
  • Visualisierung des zweiten Marktzyklus aktivieren
  • Farbe für den ersten Marktzyklus festlegen
  • Farbe für den zweiten Marktzyklus festlegen

Fazit

Der Supply and Demand Zones Indicator MT4 bietet einen strukturierten und effektiven Ansatz zur Identifizierung kritischer Marktniveaus für alle Finanzinstrumente. Durch die Hervorhebung historisch validierter Angebots- und Nachfragezonen hilft dieser Indikator Händlern, Preisreaktionen zu antizipieren, Ein- und Ausstiegspunkte zu verfeinern und mit größerer Zuversicht und Präzision zu handeln.

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4 Der Pro BTB Strategie-Indikator , der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert. Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehr
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 4 Der Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Basis von Spike-Erkennung , der Unicorn-Handelsmethodik und Poursamadis eigenen Regeln entwickelt wurde und exklusiv für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform konzipiert ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Preisaktionsanalyse , Breaker-Block-Strukturen und Fair-Value-Gaps (FVG) identifiziert dieser Roboter Handelsmöglichkeiten mit geringem Ri
