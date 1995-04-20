Supply and Demand Zones Indicator in MT4

Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4

Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MetaTrader 4 ist ein auf Preisaktionen basierendes Analysewerkzeug, das Händlern dabei helfen soll, hochwahrscheinliche Marktebenen mit größerer Genauigkeit zu identifizieren.

Durch die Analyse des historischen Kursverhaltens erkennt der Indikator automatisch wichtige Angebots- (Widerstand) und Nachfragezonen (Unterstützung) und stellt diese auf dem Chart dar. Diese Bereiche werden als klar definierte, farbkodierte Rechtecke angezeigt, die es Händlern ermöglichen, potenzielle Kauf- und Verkaufschancen schnell zu erkennen.

Supply and Demand Zones Indicator - Spezifikationen

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen des Indikators zusammen:

Funktion Beschreibung Kategorie Angebot & Nachfrage - Unterstützung & Widerstand - Levels & Zones Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Fortführung & Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Märkte Alle Finanzmärkte

Indikator-Übersicht

Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von historisch bestätigten Angebots- und Nachfragezonen, die als dynamische Bereiche von Interesse fungieren. Sobald diese Zonen erkannt sind, bleiben sie auf dem Chart sichtbar, bis sie durch die Marktpreisbewegung ungültig gemacht werden.

Der Indikator zeigt zwei Haupttypen von Zonen an:

Minor Zones: Bereiche mit geringerer Bedeutung, wenn der Preis nicht mit dem Niveau interagiert.

Große Zonen: Bereiche mit hoher Bedeutung, in denen die Preisinteraktion die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung oder Marktumkehr erhöht.

Aufwärtstrendbedingungen

Auf dem AUD/NZD 5-Minuten-Chart entwickelt sich ein Aufwärtstrend, da sich der Preis in eine Nachfragezone zurückzieht. Das Auftreten eines starken zinsbullischen Umkehrmusters, wie z.B. einer großen grünen "engulfing candle", signalisiert einen wahrscheinlichen Einstieg in den Aufwärtstrend aus dem hervorgehobenen Unterstützungsbereich.

Abwärtstrend-Bedingungen

Auf der 1-Stunden-Chart von BTC/USD ist eine rückläufige Marktstruktur zu erkennen. Sobald der Kurs eine Angebotszone erreicht, bilden sich klassische Umkehrmuster wie Doji-Kerzen und bärische Engulfing-Formationen heraus, die auf eine potenzielle Gelegenheit für Leerverkäufe hinweisen.

Einstellungen des Indikators

Der Angebots- und Nachfragezonen-Indikator für MT4 umfasst eine breite Palette von anpassbaren Parametern:

Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige der Nachfragezone (Unterstützung)

Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige von Angebotszonen (Widerstand)

Hervorhebung von preisgeprüften Zonen

Hervorhebung von unberührten Angebots- und Nachfragezonen

Steuerung der Anzahl der angezeigten Zonen (0 = alle anzeigen)

Entfernen Sie sich überschneidende Angebots- und Nachfragebereiche

Anpassen der Farben für unberührte Nachfragezonen

Anpassen der Farben für unberührte Angebotszonen

Farben für getestete Nachfragezonen festlegen

Visualisierung des ersten Marktzyklus aktivieren

Visualisierung des zweiten Marktzyklus aktivieren

Farbe für den ersten Marktzyklus festlegen

Farbe für den zweiten Marktzyklus festlegen

Fazit

Der Supply and Demand Zones Indicator MT4 bietet einen strukturierten und effektiven Ansatz zur Identifizierung kritischer Marktniveaus für alle Finanzinstrumente. Durch die Hervorhebung historisch validierter Angebots- und Nachfragezonen hilft dieser Indikator Händlern, Preisreaktionen zu antizipieren, Ein- und Ausstiegspunkte zu verfeinern und mit größerer Zuversicht und Präzision zu handeln.