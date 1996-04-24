Trade Signal Pro MT5 to Telegram Signal Provider

Trade Signal Pro (MT5) - Telegram Signal Provider (Dienstprogramm)





Ein leichtes Dienstprogramm, das Handelsbenachrichtigungen von Ihrem MT5-Konto an Telegram sendet.

Es eröffnet/schließt KEINE Trades. Es liest nur Positionen/Handelsgeschäfte und sendet Nachrichten.





Was es sendet

Einstiegssignal (KAUF/VERKAUF) mit Einstieg, SL, TP, Pips + Risiko:Reward

✅ Aktualisierungen, wenn SL/TP geändert wird (Antwort/Tag zum ursprünglichen Signal)

✅ Close-Benachrichtigungen: TP-Treffer / SL-Treffer / Breakeven / Manuelles Schließen

✅ Optionale tägliche & wöchentliche Performance-Zusammenfassung (Gewinne/Verluste/Breakeven + Pips)



✅ Einstiegs- & Ausstiegs-Screenshots (standardmäßig ausgeschaltet)



✅ Losgröße & Gewinnverlust ( standardmäßig ausgeschaltet)





Hauptmerkmale

Einstiegs-Sende-Modi</b>

- Senden nur nachdem BEIDE SL+TP gesetzt sind (Standard - 1 saubere Nachricht)

- Senden nachdem SL ODER TP gesetzt wurde

- Sofort beim Einstieg senden





- Aktualisierungsmeldungen (optional)

- Sendet "SL/TP UPDATED" und antwortet auf die ursprüngliche Eintragsnachricht (Telegramm-Thread-Stil)





- Nachrichten schließen (optional)

- Sendet den Grund für das Schließen: TP / SL / Breakeven / Manuelle Schließung

- Optional: Anzeige von Gewinn/Verlust in Kontowährung

- Optional: Anzeige der Lotgröße in Nachrichten





- Screenshots (optional)

- Entry-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)

- Exit-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)

- Der Ausstiegs-Screenshot kann enthalten: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Einstiegs-/Ausstiegslinie (optional)





- Multi-Symbol-Modus

- Standard: Anhängen an einen beliebigen Chart und es werden alle Symbole verfolgt

- Optional: CSV-Symbolfilter, um nur ausgewählte Symbole zu senden





- Schutz vor Duplikaten

- Verhindert doppelte Signale für dieselbe position_id

- Sperre für N Tage (Standard 7)





- Symbol-Pip-Genauigkeit

- XAU/XAG Pip Overrides (optionale globale gemeinsame Einstellungen)

- Krypto-Pip-Überschreibungsmodus (BTC/ETH/etc), anpassbare Liste





- Tägliche / Wöchentliche Zusammenfassung (optional)

- Sendet die Ergebnisse zu der von Ihnen gewählten Serverzeit Stunde/Minute

- Kann verpasste Zusammenfassungen nach einem Neustart nachholen (empfohlen)





Wie man einrichtet (MT5)

1) Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather und kopieren Sie den <b>BOT TOKEN</b>

2) Erstelle einen Telegram Kanal/Gruppe und füge deinen Bot als <b>Admin</b> hinzu.

3) Gib deinen Channel-Benutzernamen wie <code>@IhrChannel</code> oder chat_id wie <code>-100xxxxx</code> ein.

4) In MT5: Tools → Options → Expert Advisors → enable WebRequest for:

<code>https://api.telegram.org</code>

5) Hängen Sie das Tool an einen beliebigen Chart an (der Multi-Symbol-Modus ist standardmäßig aktiviert).





Eingaben (wichtig)

Telegramm

- Telegram Bot Token

- Chat ID oder @Channel

- WebRequest Zeitüberschreitung

- Webvorschau deaktivieren





Globaler Schalter

- Sende-Signal ausschalten = stoppt sofort ALLE Telegram-Nachrichten





Nachrichten-Optionen

- Losgröße in Telegramm anzeigen (EIN/AUS)

- Gewinn/Verlust in Close Nachricht anzeigen (ON/OFF)





Screenshots (Chart muss bereits geöffnet sein)

- ENTRY-Screenshot senden (EIN/AUS)

- EXIT-Screenshot senden (EIN/AUS)

- Auf dem EXIT-Screenshot: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Linie zeichnen (ON/OFF)

- Tage zurückblicken, um Einstiegsgeschäft zu finden

- Pfeil-Codes (Wingdings)

- Screenshot-Qualität: 1080p / 2K / 4K / Benutzerdefiniert





Eingabe-Sende-Modus

- Nach BEIDEN SL+TP (Standard) / Nach SL ODER TP / Unmittelbar





Schließen / Aktualisieren

- Schließen-Meldungen senden (EIN/AUS)

- Aktualisierte SL/TP-Meldungen senden (EIN/AUS)

- Verpasste Close-Nachrichten nach Neustart nachholen (ON/OFF)

- Breakeven-Toleranz in Pips

- Poll-Intervall in Sekunden





Filter & Pip-Einstellungen

- CSV-Symbole filtern (leer = alle)

- XAU-Pip-Überschreibung / XAG-Pip-Überschreibung

- Krypto Pip Override + Krypto Basen Liste

- Multi-Chart-Modus (funktioniert bei allen Trades)





Globale XAU/XAG-Einstellungen

- Globale XAU/XAG-Pips verwenden

- Speichern Sie die XAU/XAG-Überschreibung dieses Charts als global





Schutz vor Duplikaten

- Verhindern Sie doppelte Signale

- Sperre für N Tage beibehalten





Zusammenfassung

- Tägliche Zusammenfassung EIN/AUS

- Wöchentliche Zusammenfassung EIN/AUS

- Zusammenfassungszeit Stunde/Minute (Serverzeit)

- Verpasste Zusammenfassungen nach Neustart nachholen (empfohlen)





Anmerkungen

- Für Screenshots: der Symbolchart muss bereits geöffnet sein (das Dienstprogramm öffnet Charts nicht automatisch).

- Die Zustellung von Telegrammen hängt von Ihrem Internet/VPS und der Verfügbarkeit von Telegram ab.





