Trade Signal Pro MT5 to Telegram Signal Provider

Trade Signal Pro (MT5) - Telegram Signal Provider (Dienstprogramm)


Ein leichtes Dienstprogramm, das Handelsbenachrichtigungen von Ihrem MT5-Konto an Telegram sendet.

Es eröffnet/schließt KEINE Trades. Es liest nur Positionen/Handelsgeschäfte und sendet Nachrichten.


Was es sendet

Einstiegssignal (KAUF/VERKAUF) mit Einstieg, SL, TP, Pips + Risiko:Reward

✅ Aktualisierungen, wenn SL/TP geändert wird (Antwort/Tag zum ursprünglichen Signal)

✅ Close-Benachrichtigungen: TP-Treffer / SL-Treffer / Breakeven / Manuelles Schließen

✅ Optionale tägliche & wöchentliche Performance-Zusammenfassung (Gewinne/Verluste/Breakeven + Pips)

✅ Einstiegs- & Ausstiegs-Screenshots (standardmäßig ausgeschaltet)

✅ Losgröße & Gewinnverlust ( standardmäßig ausgeschaltet)


Hauptmerkmale

  • Einstiegs-Sende-Modi</b>
  • - Senden nur nachdem BEIDE SL+TP gesetzt sind (Standard - 1 saubere Nachricht)
  • - Senden nachdem SL ODER TP gesetzt wurde
  • - Sofort beim Einstieg senden


- Aktualisierungsmeldungen (optional)

- Sendet "SL/TP UPDATED" und antwortet auf die ursprüngliche Eintragsnachricht (Telegramm-Thread-Stil)


- Nachrichten schließen (optional)

- Sendet den Grund für das Schließen: TP / SL / Breakeven / Manuelle Schließung

- Optional: Anzeige von Gewinn/Verlust in Kontowährung

- Optional: Anzeige der Lotgröße in Nachrichten


- Screenshots (optional)

- Entry-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)

- Exit-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)

- Der Ausstiegs-Screenshot kann enthalten: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Einstiegs-/Ausstiegslinie (optional)


- Multi-Symbol-Modus

- Standard: Anhängen an einen beliebigen Chart und es werden alle Symbole verfolgt

- Optional: CSV-Symbolfilter, um nur ausgewählte Symbole zu senden


- Schutz vor Duplikaten

- Verhindert doppelte Signale für dieselbe position_id

- Sperre für N Tage (Standard 7)


- Symbol-Pip-Genauigkeit

- XAU/XAG Pip Overrides (optionale globale gemeinsame Einstellungen)

- Krypto-Pip-Überschreibungsmodus (BTC/ETH/etc), anpassbare Liste


- Tägliche / Wöchentliche Zusammenfassung (optional)

- Sendet die Ergebnisse zu der von Ihnen gewählten Serverzeit Stunde/Minute

- Kann verpasste Zusammenfassungen nach einem Neustart nachholen (empfohlen)


Wie man einrichtet (MT5)

1) Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather und kopieren Sie den <b>BOT TOKEN</b>

2) Erstelle einen Telegram Kanal/Gruppe und füge deinen Bot als <b>Admin</b> hinzu.

3) Gib deinen Channel-Benutzernamen wie <code>@IhrChannel</code> oder chat_id wie <code>-100xxxxx</code> ein.

4) In MT5: Tools → Options → Expert Advisors → enable WebRequest for:

<code>https://api.telegram.org</code>

5) Hängen Sie das Tool an einen beliebigen Chart an (der Multi-Symbol-Modus ist standardmäßig aktiviert).


Eingaben (wichtig)

Telegramm

- Telegram Bot Token

- Chat ID oder @Channel

- WebRequest Zeitüberschreitung

- Webvorschau deaktivieren


Globaler Schalter

- Sende-Signal ausschalten = stoppt sofort ALLE Telegram-Nachrichten


Nachrichten-Optionen

- Losgröße in Telegramm anzeigen (EIN/AUS)

- Gewinn/Verlust in Close Nachricht anzeigen (ON/OFF)


Screenshots (Chart muss bereits geöffnet sein)

- ENTRY-Screenshot senden (EIN/AUS)

- EXIT-Screenshot senden (EIN/AUS)

- Auf dem EXIT-Screenshot: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Linie zeichnen (ON/OFF)

- Tage zurückblicken, um Einstiegsgeschäft zu finden

- Pfeil-Codes (Wingdings)

- Screenshot-Qualität: 1080p / 2K / 4K / Benutzerdefiniert


Eingabe-Sende-Modus

- Nach BEIDEN SL+TP (Standard) / Nach SL ODER TP / Unmittelbar


Schließen / Aktualisieren

- Schließen-Meldungen senden (EIN/AUS)

- Aktualisierte SL/TP-Meldungen senden (EIN/AUS)

- Verpasste Close-Nachrichten nach Neustart nachholen (ON/OFF)

- Breakeven-Toleranz in Pips

- Poll-Intervall in Sekunden


Filter & Pip-Einstellungen

- CSV-Symbole filtern (leer = alle)

- XAU-Pip-Überschreibung / XAG-Pip-Überschreibung

- Krypto Pip Override + Krypto Basen Liste

- Multi-Chart-Modus (funktioniert bei allen Trades)


Globale XAU/XAG-Einstellungen

- Globale XAU/XAG-Pips verwenden

- Speichern Sie die XAU/XAG-Überschreibung dieses Charts als global


Schutz vor Duplikaten

- Verhindern Sie doppelte Signale

- Sperre für N Tage beibehalten


Zusammenfassung

- Tägliche Zusammenfassung EIN/AUS

- Wöchentliche Zusammenfassung EIN/AUS

- Zusammenfassungszeit Stunde/Minute (Serverzeit)

- Verpasste Zusammenfassungen nach Neustart nachholen (empfohlen)


Anmerkungen

- Für Screenshots: der Symbolchart muss bereits geöffnet sein (das Dienstprogramm öffnet Charts nicht automatisch).

- Die Zustellung von Telegrammen hängt von Ihrem Internet/VPS und der Verfügbarkeit von Telegram ab.


Unterstützung

Support wird über MQL5-Produktkommentare und MQL5-Privatnachrichten geleistet.


Empfohlene Produkte
Super Trading Assistant Pro
Zi Fu Fu
Utilitys
Hallo Händler! Ich bin Ihr Handelsassistent. Nicht viel zu sagen, lass mich dir meine Expertise erzählen: 1. Ich bin gut in der Verwaltung Ihrer Positionen, unabhängig davon, an welchem Ende Sie bestellen, kann ich Ihnen zum ersten Mal helfen, eine vernünftige Stop-Loss-Linie hinzuzufügen und einen Stop-Loss zu bewegen. 2. Ich kann dir helfen, den Aufstieg und den Fall zu vermeiden und die menschliche Schwäche von den Grundsätzen zu beseitigen, die nicht gehalten werden können. 3. Ich sende Ihn
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
News Dashboard Pro
Beatrice Bernard Mgaya
2 (1)
Utilitys
Gewiss! Lassen Sie mich eine Beschreibung der Nachrichtenfilter-Tools geben, die sowohl auf der MetaTrader 4 (MT4 ) als auch auf der MetaTrader 5 (MT5 ) Plattform verfügbar sind: Nachrichtenfilter für MT4 : Beschreibung : Der News Filter für MT4 ist eine Expert Advisor (EA)-Vorlage, die es Händlern ermöglicht, ihre Positionen während Nachrichtenereignissen zu verwalten. Er lädt Nachrichten von investing.com herunter, ohne externe DLLs (Dynamic Link Libraries) zu verwenden. Händler können ihre A
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das TELEGRAM BROADCAST Dienstprogramm hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies, was Sie brauchen. ACHTUNG! Dies ist eine DEMO-Version, es hat Einschränkungen - Senden von Nachrichten nicht mehr als 1 Mal in 300 Sekunden . Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnen u
FREE
Trade Shot 99
Ricardo Copio Bejenaru Martins
Utilitys
Trade Shot ist ein Managementinstrument. Schließt ausstehende Aufträge automatisch bei X Gewinn oder Y Verlust. Sie definieren den Betrag, den Sie pro Trade verdienen oder verlieren möchten. Der Vorteil im Vergleich zu Take oder Stop Loss besteht darin, dass Sie hier den Geldbetrag definieren, der gewonnen oder verloren werden soll, und nicht auf der Grundlage von Punkten . Ideal für Scalp-Day-Trade-Strategien Ihre Trades lassen sich ganz einfach besser verwalten, je nachdem, was Sie gewinnen o
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitys
BossFXTradePanelEA (MT5) [Die ersten 10 verkauften Exemplare zum Preis von 50 USD werden auf 99USD erhöht] BossFXTradePanelEA ist ein vollständig interaktives Handelsmanagement-Panel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern eine einfach zu bedienende Ein-Klick-Schnittstelle zur Ausführung und Verwaltung von Trades bietet. Dieser EA vereinfacht die Handelsausführung , das Risikomanagement und die Positionskontrolle, indem er Marktaufträge, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Bre
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitys
Es handelt sich um ein Dienstprogramm, das auf der Grundlage der Handelsaktivitäten des Kontos angepasste Nachrichten auf Telegram sendet. Sobald das Dienstprogramm auf dem Chart läuft, wird bei jeder neuen Position, die mit demselben Chartsymbol eröffnet wird, das dem Dienstprogramm hinzugefügt wurde, eine angepasste Nachricht an die in den Eingabeparametern definierte Telegram-Gruppe gesendet. Das Dienstprogramm sendet eine Nachricht an die Telegram-Gruppe, wenn eine neue Position eröffnet wir
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitys
Steigern Sie Ihre Forex-Gewinne mit Blues Protector, einem fortschrittlichen MQL5 Expert Advisor für den MetaTrader 5. Dieser automatisierte Trading-Bot verwaltet dynamisch Ihre Stop-Loss-Levels, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren. Blues Protector EA - Benutzerhandbuch (Für MT5 - Gebrauchsfertige EX5-Datei) 1. Was dieser EA macht Der Blues Protector EA sichert automatisch Ihre Gewinne, indem er die Stop-Loss-Levels intelligent anpasst, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnnivea
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilitys
Trade Panel EA - Intelligenter manueller Handel leicht gemacht Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten. Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie g
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Utilitys
Dieses Programm ist eine grafische Benutzeroberfläche für die Erteilung von Aufträgen, die schneller ausgeführt werden können. Schnellere TP SL-Einstellung Dieses Programm ist keine automatisierte Handelsplattform. Der Handel ist riskant, bitte verwalten Sie Ihr Risiko. Wir übernehmen keine Verantwortung. Sie sollten das Programm zunächst in der Demo-Version ausprobieren, bevor Sie es in der echten Version verwenden. Normalerweise setzt die Einstellung das Risiko auf 1:1, um manuell zu verschieb
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Handelspanel-Produkt mit dem Martingale-Panel vorstellen. Dieses Panel ist so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Händler in hohem Maße gerecht wird. Dieses Handelspanel besteht eigentlich aus zwei Handelspanels gleichzeitig, mit dem ersten können Sie Positionen mit bestimmten Gewinn- und Verlustlimits einnehmen, und mit dem zweiten können Sie Positionen mit Gewinnlimits, aber ohne Verlustlimits haben. Wenn Positionen verlieren, wird eine neue Position
Close All MT5 by BoBotfx
Nguyen Van Bo
Utilitys
Der EA unterstützt das Schließen von Aufträgen auf der Grundlage des voreingestellten Betrags. Er kann alle Orders für alle Paare schließen, oder er kann Orders basierend auf der Magic ID schließen. Schaltfläche "Alle schließen" manuell Eingabe - Magische Zahl: Magische Zahl = 0: Alle Paare schließen Magic Number abweichend von 0: Alle mit Magic schließen - Money TP: Gewinn im Geld. der EA wird alle Orders schließen - Money SL: Verlust im Geld. Der EA wird alle Aufträge schließen Kontakt: t.me/n
FREE
PZ Time Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Utilitys
Dieser Expert Advisor kann zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Wochentagen, ausgedrückt in GMT-Zeit, in den Handel ein- und aussteigen. Er bietet eine Wochentagsauswahl, Handelsmanagement-Einstellungen, eine Martingale-Funktion und Geldmanagement-Funktionen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig konfigurierbare Ein- und Ausstiegszeiten (bis zu 5 Trades) Aktivieren oder Deaktivieren des Handels an
FREE
Trade Volume Copy MT5
Yuriy Bykov
4.57 (7)
Utilitys
Ein einfaches Dienstprogramm zum Kopieren von Handelsvolumina von einem MT5- oder MT4-Konto auf ein anderes MT5-Konto. Sie können Positionen zwischen Netting- und Hedging-Konten in beliebiger Kombination kopieren. Standardmäßig werden Positionen kopiert, die von allen übereinstimmenden Symbolen mit demselben Volumen eröffnet wurden. Wenn die Symbolnamen unterschiedlich sind oder das Volumen der kopierten Positionen unterschiedlich sein soll oder nicht alle Positionen kopiert werden sollen, dann
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Trailing-Stop-Loss und Break-Even-Management für Aufträge durchführen. Hilft Ihnen, die Zeit, die Sie mit der Überwachung von Aufträgen auf dem Bildschirm verbringen, zu begrenzen oder zu reduzieren, besonders wenn Sie schlafen gehen müssen. Fügen Sie diesen EA einfach zu 1 Chart hinzu, und Sie können alle Paare verwalten. Sie können Aufträge nach Kommentar, magischer Zahl, Symbol und Orderticketnummer filtern. Bei Breakeven kann er Shift/Offset Pips hinzufügen (um di
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Utilitys
Complete Pending Orders Grid System öffnet beliebige Kombinationen von Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit und Sell Limit Pending Orders und schließt alle bestehenden Pending Orders. Sie müssen dieses Skript nur auf dem Chart des gewünschten Währungspaares ablegen. Bevor Sie alle Pending Orders platzieren, wird das Eingabefenster geöffnet, in dem Sie alle Eingabeparameter ändern können: DeleteAllPendings - wenn 'true', dann werden alle Pending Orders (für die aktuelle Währung) gelöscht. BuyStop - wen
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilitys
Sie wollen Ihr persönliches Handelskonto oder das Konto einer Prop-Trading-Firma nicht wegen eines einfachen Margin-Calls oder eines überschrittenen Verlustlimits riskieren oder verlieren? Dann ist dieser Utility Expert Advisor die Lösung für Sie! Dieser Expert Advisor überwacht Ihr Konto Equity oder Balance oder sogar beides! Wenn das Eigenkapital und/oder der Saldo unter die von Ihnen definierten Stop-Limits fallen, schließt der EA alle Ihre Positionen und hält Sie so auf Kurs. Optionen und
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilitys
Dieses Dienstprogramm öffnet Orders, wenn die Kerze die manuell platzierte Trendlinie berührt, als wäre es eine detailliertere ausstehende Order.  Es kann für jedes Asset verwendet werden. Wenn die Bestellung geöffnet wird, wird die berührte Linie entfernt und ein Pfeil erstellt. In diesem Fall wird es für Preisumkehroperationen verwendet. Es eröffnet einen Verkaufsauftrag, wenn die bullische Kerze die Bottom-Up-Linie berührt, und eröffnet einen Kaufauftrag, wenn die bärische Kerze die Top-Down
FREE
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
Panel Trade Basic ist ein kompaktes, funktionales Panel für den schnellen Handel vom Chart aus. Führen Sie KAUF-, VERKAUFS- und LIMIT-Aufträge aus und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick oder Tastendruck. Steuern Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit sofort, ohne Menüs oder Komplikationen. Schwebendes und verschiebbares Panel. Markt- und schwebende Aufträge. Hotkeys für den Handel. Visualisierung von P&L und Margin in Echtzeit. Ideal für manuelle Händler, die Geschwindigkeit un
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Die Strategie der Expert Advisors stammt von einer Facebook-Gruppe EA Nation. Die Gruppe hat über 40.000 Mitglieder. Es öffnet einen Hedge-Trade für jede neue Kerze und öffnet ein Raster, wenn die Position auf der Verliererseite des Trades liegt. Durchschnittliches Gitter = N                     = die Summe von 6 Balken vor dem aktuellen Balken/N Zeitrahmen = öffnet einen neuen Hedge-Trade, wenn ein neuer Balken erscheint Auto Lot = 1 Lot bedeutet in 10.000 $ Lotgröße ist 0,01 KEIN
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
MASS DESTROYER-MANUAL Die meisten Scalping-Roboter eröffnen mehrere Positionen in kürzester Zeit. In Notfallsituationen, in denen z.B. mehr als 30 Positionen gleichzeitig laufen und alle diese Trades ins Minus gehen, kann das manuelle Schließen all dieser Positionen Ihre Verluste aufgrund von Spreads und anderen Marktbedingungen noch größer machen. An dieser Stelle kommt DEST001 ins Spiel. Dieser Roboter wurde so konzipiert, dass Positionen innerhalb von Mikrosekunden geschlossen werden. Der H
Close All in 1s
Seng Yang
4.68 (22)
Utilitys
Hallo, Jeder Ein Skript, um alle Marktpositionen und / oder schwebende Aufträge zu schließen. ----------------------------------------------------------------------------------- Dies ist Close All Marktpositionen und / oder schwebende Aufträge Taste Sie können alle Aufträge in 1 Sekunde durch einen Klick schließen Für fortgeschrittene Version: Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Key: 1 Close all Taste: Das Skript
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
KALI-FX Trade Manager - Fortgeschrittene Exit- und Risikomanagement-Utility für MetaTrader 5 Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Handelsausstieg und das Risikomanagement mit Präzision und Konsistenz zu automatisieren. Es integriert Breakeven-Kontrolle , Trailing-Stop-Logik , partielle Schließung , automatische SL/TP-Zuweisung und Equity Protection System - und stellt damit sicher, dass jede Position und das gesamte Konto gemäß vordefinierter
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilitys
Übersicht Breakout Meter ist ein Preisaktions-Tool, das auf der Grundlage der jüngsten täglichen Preisaktivitäten wichtige Ausbruchszonen identifiziert. Es hebt Bereiche hervor, in denen ein Momentum wahrscheinlich ausgelöst wird und hilft Händlern, Ausbrüche oder Umkehrungen mit minimaler Konfiguration zu antizipieren. Wie es funktioniert Der EA analysiert eine benutzerdefinierte Anzahl der jüngsten Tageskerzen und markiert Hoch- und Tiefpunkte, an denen der Kurs starke Reaktionen gezeigt hat.
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitys
Der **Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** ist ein Handelsdienstprogramm für MetaTrader 5, das Händler unterstützt, die an Herausforderungen zur Bewertung von Eigenhandelsfirmen teilnehmen. Das Dienstprogramm überwacht Kontometriken, verfolgt den Fortschritt der Herausforderung und bietet Schutzfunktionen, um die Einhaltung der Herausforderungsregeln zu gewährleisten. **Hauptmerkmale** **Voreinstellungen für Eigenhandelsunternehmen** - Vorkonfigurierte Regelsätze für gängige Eigenhandelsfir
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
Utilitys
Professional Footprint Chart EA - Komplette Order Flow Trading Suite DEMO-BENUTZER - BITTE WÄHLEN SIE BEIM TESTEN JEDEN TICK AUS Sehen Sie, was Market Maker sehen! Das umfassendste Orderflow-Analysetool für MetaTrader 5. Erhalten Sie institutionelle Volumenanalyse, Echtzeit-DOM, Time & Sales und intelligente Handelssignale - alles in einem leistungsstarken EA. 6 professionelle Panels - Komplette Orderflow-Analyse-Suite Echtzeit-Tickdaten - Live-Geld-/Briefvolumen auf jedem Preisniveau Automatis
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Kursentwicklung, Strategieerstellung, "Set and Forget", mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Positionsgrößenrechner mit Risikoprozentsatz, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrittene Orde
Alert Signal Trading MT5
Trinh Dat
5 (1)
Utilitys
Das Produkt wird verwendet, um auf der Basis eines beliebigen Alert-Signals im MT5 zu handeln Einfaches Setup, einfaches Format mit benutzerdefiniertem Schlüsselwort Alle Optionen zur Verwaltung von Aufträgen wie Trailing Stop, Breakeen, Partial Close, Zeitfilter, Nachrichtenfilter ... Option zum automatischen Öffnen von Gitteraufträgen Anleitung zur Einrichtung und Anleitung: Lassen Sie lesen Sie alle Details über die Einrichtung und Download-Indikator für Auto erhalten Alert Signal hier Kaufen
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Utilitys
Click and Go Trade Manager: Die ultimative MT5-Ausführungssuite Präzise Ausführung. Professionelle Performance-Überwachung. Totale Kontrolle. In der Welt von Smart Money Concepts (SMC) , ICT und Hochfrequenz-Scalping ist Präzision Ihr einziger Vorteil. Die meisten Händler verlieren nicht, weil ihre Analyse falsch ist, sondern weil ihre Ausführung langsam und ihre Psychologie undiszipliniert ist. Die harte Wahrheit: Wenn Sie immer noch manuell Losgrößen berechnen oder Linien ziehen, während sich
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Cool Martingale Pro EA
Truong Ve Quyen
Utilitys
Cool Martingale EA - Intelligentes Hedging und automatischer Handel Cool Martingale EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den kontinuierlichen Handel mit dem beigefügten Chart-Symbol (z.B. XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY) entwickelt wurde. Der EA implementiert eine intelligente Hedging-Martingale-Strategie mit flexiblen Eingaben, Margin-Schutz und einem On-Chart-Kontrollfeld für Echtzeit-Anpassungen. Hauptmerkmale Automatisches Buy/Sell-Hedging mit Martingale-Multiplikator Volls
Weitere Produkte dieses Autors
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilitys
Trade Signal Pro (MT4) - Telegram Signal Provider (Dienstprogramm) Ein leichtes Dienstprogramm, das Handelsbenachrichtigungen von Ihrem MT4-Konto an Telegram sendet. Es eröffnet/schließt KEINE Trades. Es liest nur Positionen/Handelsgeschäfte und sendet Nachrichten. Was es sendet Einstiegssignal (KAUF/VERKAUF) mit Einstieg, SL, TP, Pips + Risiko:Reward Aktualisierungen, wenn SL/TP geändert wird (Antwort/Tag auf das ursprüngliche Signal) Close-Benachrichtigungen: TP-Treffer / SL-Treffer / Br
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension