Trade Signal Pro MT5 to Telegram Signal Provider
- Utilidades
- Bidhan Chandra Roy
- Versión: 2.80
- Activaciones: 5
Trade Signal Pro (MT5) - Proveedor de Señales de Telegram (Utilidad)
Una utilidad ligera que envía notificaciones de operaciones desde tu cuenta MT5 a Telegram.
NO abre/cierra operaciones. Sólo lee posiciones/operaciones y envía mensajes.
Lo que envía
✅ Señal de entrada (COMPRA/VENTA) con Entrada, SL, TP, pips + Riesgo:Recompensa
✅ Actualizaciones cuando se modifica SL/TP (respuesta/etiqueta a la señal original).
✅ Notificaciones de cierre: TP alcanzado / SL alcanzado / Punto de equilibrio / Cierre manual
✅ Resumen de rendimiento diario y semanal opcional (ganancias/pérdidas/breakeven + pips)
✅ Capturas de pantalla de entrada y salida (desactivadas por defecto)
✅ Tamaño de lote y pérdida de beneficios ( desactivadas por defecto)
Características principales
- -Modos de envío de entradas
- - Enviar sólo después de que AMBOS SL+TP estén ajustados (por defecto - 1 mensaje limpio)
- - Enviar después de SL O TP se establece
- - Enviar inmediatamente al entrar
- Mensajes de actualización (opcional)
- Envía "SL/TP ACTUALIZADO" y responde al mensaje de entrada original (estilo hilo de Telegram)
- Cerrar mensajes (opcional)
- Envía la razón de cierre: TP / SL / Breakeven / Cierre manual
- Opcional: muestra el Beneficio/Pérdida en la moneda de la cuenta
- Opcional: muestra el tamaño del Lote en los mensajes
- Capturas de pantalla (opcional)
- Captura de pantalla de entrada (el gráfico debe estar abierto)
- Captura de pantalla de salida (el gráfico debe estar abierto)
- La captura de pantalla de salida puede incluir: flechas de entrada/salida + línea punteada de entrada→salida (opcional)
- Modo multisímbolo
- Por defecto: adjuntar en cualquier gráfico y se realizará un seguimiento de todos los símbolos
- Opcional: Filtro de símbolos CSV para enviar sólo los símbolos seleccionados
- Protección contra duplicados
- Evita señales duplicadas para el mismo position_id
- Bloqueo durante N días (por defecto 7)
- Precisión del símbolo pip
- Anulaciones de pip XAU/XAG (ajustes compartidos globales opcionales)
- Modo Crypto pip override (BTC/ETH/etc), lista personalizable
- Resumen diario / semanal (opcional)
- Envía los resultados a la hora/minuto elegida por el servidor
- Puede recuperar los resúmenes perdidos después de reiniciar (recomendado)
Cómo configurar (MT5)
1) Crea un bot de Telegram a través de @BotFather y copia el <b>TOKEN DEL BOT</b>.
2) Crea un canal/grupo de Telegram y añade tu bot como <b>Admin</b>.
3) Pon el nombre de usuario de tu canal como <code>@YourChannel</code> o chat_id como <code>-100xxxxx</code>
4) En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → habilitar WebRequest para:
<code>https://api.telegram.org</code>
5) Adjuntar la utilidad a cualquier gráfico (el modo multisímbolo está activado por defecto)
Entradas (Importante)
Telegrama
- Token del bot de Telegram
- Chat ID o @Canal
- Tiempo de espera de WebRequest
- Desactivar vista previa web
Interruptor Global
- Desactivar señal de envío = detiene TODOS los mensajes de Telegram al instante
Opciones de Mensaje
- Mostrar Tamaño de Lote en Telegram (ON/OFF)
- Mostrar Ganancias/Pérdidas en el mensaje de Cierre (ON/OFF)
Capturas de pantalla (el gráfico debe estar abierto)
- Enviar captura de pantalla de ENTRADA (ON/OFF)
- Enviar captura de pantalla de SALIDA (ON/OFF)
- En la captura de pantalla de SALIDA: dibujar flechas de entrada/salida + línea de puntos (ON/OFF)
- Días de retroceso para encontrar el acuerdo de entrada
- Códigos de flechas (Wingdings)
- Calidad de la captura de pantalla: 1080p / 2K / 4K / Personalizada
Modo de envío de entradas
- Después de AMBOS SL+TP (por defecto) / Después de SL O TP / Inmediatamente
Cierre / Actualizaciones
- Enviar mensajes de cierre (ON/OFF)
- Enviar mensajes actualizados SL/TP (ON/OFF)
- Recuperar mensajes de cierre perdidos después de reiniciar (ON/OFF)
- Tolerancia de equilibrio en pips
- Intervalo de sondeo en segundos
Filtros y configuración de pips
- Filtro de símbolos CSV (vacío = todos)
- Anulación de pips XAU / Anulación de pips XAG
- Anulación de pips cripto + lista de bases cripto
- Modo multi gráfico (funciona en todas las operaciones)
Ajustes globales XAU/XAG
- Usar pips XAU/XAG globales
- Guardar la anulación XAU/XAG de este gráfico en global
Protección contra duplicados
- Evita señales duplicadas
- Mantener el bloqueo durante N días
Resumen
- Resumen diario ON/OFF
- Resumen semanal ON/OFF
- Hora del resumen hora/minuto (hora del servidor)
- Recuperar resúmenes perdidos tras reiniciar (recomendado)
Notas
- Para las capturas de pantalla: el gráfico de símbolos debe estar ya abierto (la utilidad no abre automáticamente los gráficos).
- La entrega de telegramas depende de su Internet/VPS y de la disponibilidad de Telegram.
Soporte
El soporte se proporciona a través de los comentarios del producto MQL5 y mensajes privados MQL5.