Trade Signal Pro MT5 to Telegram Signal Provider

Trade Signal Pro (MT5) - Proveedor de Señales de Telegram (Utilidad)


Una utilidad ligera que envía notificaciones de operaciones desde tu cuenta MT5 a Telegram.

NO abre/cierra operaciones. Sólo lee posiciones/operaciones y envía mensajes.


Lo que envía

✅ Señal de entrada (COMPRA/VENTA) con Entrada, SL, TP, pips + Riesgo:Recompensa

✅ Actualizaciones cuando se modifica SL/TP (respuesta/etiqueta a la señal original).

✅ Notificaciones de cierre: TP alcanzado / SL alcanzado / Punto de equilibrio / Cierre manual

✅ Resumen de rendimiento diario y semanal opcional (ganancias/pérdidas/breakeven + pips)

✅ Capturas de pantalla de entrada y salida (desactivadas por defecto)

✅ Tamaño de lote y pérdida de beneficios ( desactivadas por defecto)


Características principales

  • -Modos de envío de entradas
  • - Enviar sólo después de que AMBOS SL+TP estén ajustados (por defecto - 1 mensaje limpio)
  • - Enviar después de SL O TP se establece
  • - Enviar inmediatamente al entrar


- Mensajes de actualización (opcional)

- Envía "SL/TP ACTUALIZADO" y responde al mensaje de entrada original (estilo hilo de Telegram)


- Cerrar mensajes (opcional)

- Envía la razón de cierre: TP / SL / Breakeven / Cierre manual

- Opcional: muestra el Beneficio/Pérdida en la moneda de la cuenta

- Opcional: muestra el tamaño del Lote en los mensajes


- Capturas de pantalla (opcional)

- Captura de pantalla de entrada (el gráfico debe estar abierto)

- Captura de pantalla de salida (el gráfico debe estar abierto)

- La captura de pantalla de salida puede incluir: flechas de entrada/salida + línea punteada de entrada→salida (opcional)


- Modo multisímbolo

- Por defecto: adjuntar en cualquier gráfico y se realizará un seguimiento de todos los símbolos

- Opcional: Filtro de símbolos CSV para enviar sólo los símbolos seleccionados


- Protección contra duplicados

- Evita señales duplicadas para el mismo position_id

- Bloqueo durante N días (por defecto 7)


- Precisión del símbolo pip

- Anulaciones de pip XAU/XAG (ajustes compartidos globales opcionales)

- Modo Crypto pip override (BTC/ETH/etc), lista personalizable


- Resumen diario / semanal (opcional)

- Envía los resultados a la hora/minuto elegida por el servidor

- Puede recuperar los resúmenes perdidos después de reiniciar (recomendado)


Cómo configurar (MT5)

1) Crea un bot de Telegram a través de @BotFather y copia el <b>TOKEN DEL BOT</b>.

2) Crea un canal/grupo de Telegram y añade tu bot como <b>Admin</b>.

3) Pon el nombre de usuario de tu canal como <code>@YourChannel</code> o chat_id como <code>-100xxxxx</code>

4) En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → habilitar WebRequest para:

<code>https://api.telegram.org</code>

5) Adjuntar la utilidad a cualquier gráfico (el modo multisímbolo está activado por defecto)


Entradas (Importante)

Telegrama

- Token del bot de Telegram

- Chat ID o @Canal

- Tiempo de espera de WebRequest

- Desactivar vista previa web


Interruptor Global

- Desactivar señal de envío = detiene TODOS los mensajes de Telegram al instante


Opciones de Mensaje

- Mostrar Tamaño de Lote en Telegram (ON/OFF)

- Mostrar Ganancias/Pérdidas en el mensaje de Cierre (ON/OFF)


Capturas de pantalla (el gráfico debe estar abierto)

- Enviar captura de pantalla de ENTRADA (ON/OFF)

- Enviar captura de pantalla de SALIDA (ON/OFF)

- En la captura de pantalla de SALIDA: dibujar flechas de entrada/salida + línea de puntos (ON/OFF)

- Días de retroceso para encontrar el acuerdo de entrada

- Códigos de flechas (Wingdings)

- Calidad de la captura de pantalla: 1080p / 2K / 4K / Personalizada


Modo de envío de entradas

- Después de AMBOS SL+TP (por defecto) / Después de SL O TP / Inmediatamente


Cierre / Actualizaciones

- Enviar mensajes de cierre (ON/OFF)

- Enviar mensajes actualizados SL/TP (ON/OFF)

- Recuperar mensajes de cierre perdidos después de reiniciar (ON/OFF)

- Tolerancia de equilibrio en pips

- Intervalo de sondeo en segundos


Filtros y configuración de pips

- Filtro de símbolos CSV (vacío = todos)

- Anulación de pips XAU / Anulación de pips XAG

- Anulación de pips cripto + lista de bases cripto

- Modo multi gráfico (funciona en todas las operaciones)


Ajustes globales XAU/XAG

- Usar pips XAU/XAG globales

- Guardar la anulación XAU/XAG de este gráfico en global


Protección contra duplicados

- Evita señales duplicadas

- Mantener el bloqueo durante N días


Resumen

- Resumen diario ON/OFF

- Resumen semanal ON/OFF

- Hora del resumen hora/minuto (hora del servidor)

- Recuperar resúmenes perdidos tras reiniciar (recomendado)


Notas

- Para las capturas de pantalla: el gráfico de símbolos debe estar ya abierto (la utilidad no abre automáticamente los gráficos).

- La entrega de telegramas depende de su Internet/VPS y de la disponibilidad de Telegram.


Soporte

El soporte se proporciona a través de los comentarios del producto MQL5 y mensajes privados MQL5.


Productos recomendados
Super Trading Assistant Pro
Zi Fu Fu
Utilidades
¡Hola a todos los operadores! Soy su asistente de trading. Sin más preámbulos, permítanme presentarles mis especialidades: 1. Soy experto en gestionar sus posiciones, sin importar desde qué lado realice su pedido, siempre puedo añadirle una línea de stop loss razonable y un stop loss móvil de inmediato. 2. Puedo ayudarte a evitar el sobrecomercio y la venta en picado, eliminando desde la raíz la debilidad humana de no poder mantener los principios. 3. le enviaré un mensaje de notificación al cl
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST le ayuda a publicar instantáneamente su comercio en el canal de Telegram. Si hace tiempo que desea crear su propio canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre de tratos; Colocación y eliminación de pedidos pendientes; Modificación de stop loss y take provision (último pedido); Detener la pérdida y tomar prov desencadenado; Activación y eliminación de una orden pendiente: Envío
News Dashboard Pro
Beatrice Bernard Mgaya
2 (1)
Utilidades
Por supuesto. Permítame proporcionarle descripciones de las herramientas de Filtro de Noticias disponibles tanto en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) como en MetaTrader 5 (MT5) : Filtro de Noticias para MT4 : Descripción : El Filtro de Noticias para MT4 es una plantilla de asesor experto (EA) que permite a los operadores gestionar sus posiciones durante los eventos de noticias. Descarga los datos de las noticias de investing.com sin utilizar ninguna DLL (Dynamic Link Libraries) externa. Los oper
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST ayuda a publicar instantáneamente tus operaciones en el canal de Telegram. Si usted ha deseado durante mucho tiempo para crear su canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. ATENCIÓN. Esta es una versión DEMO, tiene limitaciones - envío de mensajes no más de 1 vez en 300 segundos Versión de PAGO: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre d
FREE
Trade Shot 99
Ricardo Copio Bejenaru Martins
Utilidades
El tiro comercial es una herramienta de gestión. Cierra automáticamente las órdenes pendientes con X ganancia o Y pérdida. Tú defines los $ que quieres ganar o perder por operación, la ventaja en relación con take o stop loss es que aquí defines el dinero a ganar o perder y no en base a puntos. . Ideal para estrategias de comercio del día del cuero cabelludo Sus operaciones se gestionarán mejor fácilmente en función de lo que desee ganar o perder; las órdenes se cierran automáticamente sin preo
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
JOHN EA - ASISTENTE DE TRADING MANUAL Herramienta profesional de gestión de órdenes y control de riesgos DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO JOHN EA es un asistente manual de negociación diseñado para ayudarle a gestionar eficientemente múltiples órdenes pendientes en MetaTrader 5. NO se trata de un robot de trading automatizado - usted mantiene el control total sobre todas las decisiones de trading mientras que el EA proporciona herramientas avanzadas de gestión de órdenes, funciones de gestión de riesg
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilidades
Es una utilidad que publica mensajes personalizados en Telegram basados en la actividad de trading de la cuenta. Una vez que la utilidad está en el gráfico, con cada nueva posición abierta del mismo símbolo del gráfico al que se añade la utilidad, se enviará un mensaje personalizado al grupo de Telegram definido en los parámetros de entrada. La utilidad publicará en el grupo de Telegram si se abre una nueva posición y si es el mismo símbolo que el gráfico en el que se está ejecutando la utilidad
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilidades
Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilidades
Trade Panel EA - Operaciones manuales inteligentes más fáciles Trade Panel EA es una herramienta de ejecución manual limpia, rápida y potente, diseñada para los operadores que desean tener un control total sobre sus entradas y, al mismo tiempo, disfrutar de una gestión de riesgos automatizada y un manejo de las operaciones sin problemas. Si opera manualmente pero necesita un panel profesional para gestionar sus posiciones con precisión, este EA está hecho para usted. Añada esta herramienta a su
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Utilidades
Este programa es una GUI para la emisión de órdenes que se puede hacer más rápidamente. Más rápido TP SL ajuste Este programa no es una plataforma de negociación automatizada. El trading es arriesgado, por favor gestione su riesgo. No aceptamos ninguna responsabilidad. Debe ser probado con Demo antes de usarlo con Real. Normalmente, el ajuste establece el riesgo a 1:1 para cambiar manualmente o para introducir el riesgo a x:1, donde x se puede introducir y todo puede moverse libremente. Gracias
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilidades
En este artículo, nos gustaría presentar el producto de panel de comercio con el panel Martingale. Este panel está hecho de tal manera que puede satisfacer las necesidades de los comerciantes en gran medida. Este panel de comercio en realidad consiste en dos paneles de comercio al mismo tiempo, con el primero se pueden tomar posiciones con ciertos límites de ganancias y pérdidas, y con el segundo, se pueden tener posiciones con límites de ganancias pero sin límites de pérdidas. Cuando las posici
Close All MT5 by BoBotfx
Nguyen Van Bo
Utilidades
El EA soporta el cierre de órdenes basado en la cantidad preestablecida. Puede cerrar todas las órdenes en todos los pares, o puede cerrar órdenes basadas en Magic ID. Botón "Cerrar todo" manual Entrada - Número Mágico: Número Mágico = 0: Cerrar todos los pares Número Mágico diferente de 0: Cierra todas con Magic - Dinero TP: Rentable en dinero. el EA cerrará todas las órdenes - Dinero SL: Pérdida en dinero. el EA cerrará todas las órdenes Contacto: t.me/nguyenvanbo128
FREE
PZ Time Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Utilidades
Este asesor experto puede entrar y salir de operaciones a determinadas horas y en determinados días de la semana, expresados en hora GMT. Ofrece selección de día de la semana, ajustes de gestión de operaciones, una función de martingala y funciones de gestión monetaria. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Horas de entrada y salida totalmente configurables (hasta 5 operaciones) Activación o desactivación de
FREE
Trade Volume Copy MT5
Yuriy Bykov
4.57 (7)
Utilidades
Una utilidad simple para copiar volúmenes comerciales de una cuenta MT5 o MT4 a otra cuenta MT5. Puede copiar posiciones entre cuentas de compensación y cobertura en cualquier combinación. De forma predeterminada, se copiarán las posiciones abiertas por todos los símbolos coincidentes con los mismos volúmenes. Si los nombres de los símbolos son diferentes o el volumen de las posiciones copiadas debe ser diferente o no todas las posiciones deben copiarse, entonces se puede especificar el comporta
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Utilidades
Complete Pending Orders Grid System abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. Sólo tiene que soltar este script en el gráfico de un par de divisas deseado. Antes de colocar todas las órdenes pendientes, se abre la ventana de entrada que le permite modificar todos los parámetros de entrada: DeleteAllPendings - si es 'true', entonces todas las órdenes pendientes (para la divisa actual) son eliminad
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilidades
¿No quiere arriesgar o perder su cuenta de trading personal o la de su empresa de prop trading por un simple Margin Call o un Límite de Pérdidas excedido? ¡Entonces este Asesor Experto es la solución para usted! Este Asesor Experto monitoriza la Equidad o el Balance de su cuenta, ¡o incluso ambos! Si la Equidad y / o Balance caen por debajo de sus límites de parada definidos, la EA cierra todas sus posiciones y le mantiene tan en la pista. Opciones y Variables: Valores Monitorizados: Elija qué
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilidades
Esta utilidad abre órdenes cuando la vela toca la línea de tendencia colocada manualmente, como si fuera una orden pendiente más articulada.  Se puede utilizar en cualquier activo, cuando abre la orden elimina la línea que tocó y crea una Flecha. En este caso se utiliza para operaciones de reversión de precios, abre una orden de venta cuando la vela alcista toca la línea de abajo hacia arriba y abre una orden de compra cuando la vela bajista toca la línea de arriba hacia abajo.  Puedes ajustar
FREE
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilidades
Panel Trade Basic es un panel compacto y funcional para operar con rapidez desde el gráfico. Ejecuta órdenes BUY, SELL, LIMIT y cierra posiciones con un solo clic o tecla. Controla el lote, SL y TP al instante, sin menús ni complicaciones. Panel flotante y arrastrable. Órdenes al mercado y pendientes. Teclas rápidas para operar. Visualización de P&L y margen en tiempo real. Ideal para traders manuales que valoran la velocidad y el control. Tecla BUY (C) Tecla SELL (V) Tecla CLOSE ALL (X) Tecl
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
La estrategia de los Asesores Expertos provino de un grupo EA Nation de Facebook. El grupo tiene más de 40 mil miembros. Abre una operación de cobertura para cada nueva vela y abre la cuadrícula cuando la posición está en el lado perdedor de la operación. Cuadrícula promedio = N                     = la suma de 6 barras antes de la barra actual / N Marco de tiempo = abre una nueva operación de cobertura cuando aparece una nueva barra Lote automático = 1 lote significa que en $ 10,000
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilidades
MASS DESTROYER-MANUAL La mayoría de los robots de scalping abren varias posiciones en cuestión de tiempo. En situaciones de emergencia donde digamos más de 30 posiciones se están ejecutando al mismo tiempo y todas estas operaciones van en negativo, cerrar manualmente todas estas posiciones puede hacer que sus pérdidas sean aún mayores debido a los diferenciales y otras condiciones del mercado. Aquí es donde entra DEST001 ... Este robot ha sido diseñado para que las posiciones se cierren en cue
Close All in 1s
Seng Yang
4.68 (22)
Utilidades
Hola a todos Un script para cerrar todas las posiciones de mercado y / u órdenes pendientes. ----------------------------------------------------------------------------------- Esto es Cerrar todas las posiciones de mercado y / u órdenes pendientes botón Puede cerrar todas las órdenes en 1 segundo con un solo clic Para la versión avanzada: Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Clave: 1 Cerrar todos botón: El script
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilidades
¿Has echado en falta alguna herramienta o atajo en Meta Trader? ¿Cosas sencillas que le facilitarían mucho su operativa diaria? Tenemos la solución para usted: ¡nuestro Trade Panel! Se trata de una herramienta EA (Asesor Experto) que, si se configura para controlar todos los símbolos, sólo necesita cargarse una vez. Esta es la versión Lite (gratuita) de nuestra herramienta. Versión profesional: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Si tiene algún problema con los botones de acceso di
FREE
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5 El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica del trailing stop , el cierre parcial , la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad , garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con par
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilidades
Visión general Breakout Meter es una herramienta de acción de precios que identifica zonas clave de ruptura basadas en la actividad diaria reciente de los precios. Destaca las zonas en las que es probable que se desencadene el impulso, ayudando a los operadores a anticipar rupturas o retrocesos con una configuración mínima. Cómo funciona El EA analiza un número definido por el usuario de velas diarias recientes y marca zonas altas y bajas donde el precio ha mostrado fuertes reacciones. Actualiz
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilidades
**Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** es una utilidad de comercio para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los comerciantes que participan en desafíos de evaluación de empresas de comercio por cuenta propia. La utilidad supervisa las métricas de la cuenta, realiza un seguimiento del progreso del desafío y proporciona funciones de protección para ayudar a mantener el cumplimiento de las reglas del desafío. **Características principales **Preconfiguración de empresas de inversión** - Conjunt
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
Utilidades
EA Profesional de Gráficos de Huella - Suite Completa de Trading de Flujo de Órdenes USUARIOS DEMO - POR FAVOR SELECCIONE CADA TICK CUANDO PRUEBE ¡Vea lo que ven los Creadores de Mercado! La herramienta de análisis de flujo de órdenes más completa para MetaTrader 5. Obtenga análisis de volumen de grado institucional, DOM en tiempo real, Tiempo y Ventas, y señales inteligentes de comercio - todo en un poderoso EA. 6 Paneles Profesionales - Completa suite de análisis de flujo de órdenes Datos de
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Herramienta multifuncional: Calculadora de Lotes, Órdenes Grid, Relación R/R, Gestor de Operaciones, Zonas de Oferta y Demanda, Price Action y mucho más Versión Demo   |   Manual del Usuario El Asistente de Trading   no funciona en el probador de estrategias : puede descargar la   Versión Demo AQUÍ  para probar la utilidad . Contácteme   para cualquier duda  / ideas de mejora / en caso de encontrar un error Si necesita una versión para MT4, está disponible aquí Simplifique, acelere y automatice
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora del tamaño de la posición (tamaño del lote), apertura de la posición después de la acción del precio, creador de estrategias, operar y olvidarse, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición del porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, el di
Alert Signal Trading MT5
Trinh Dat
5 (1)
Utilidades
El producto se utiliza para operar en base a cualquier señal de alerta en MT5 Fácil de configurar, formato simple con palabra clave personalizada Todas las opciones de gestión de órdenes como trailing stop, breakeen, cierre parcial, filtro de tiempo, filtro de noticias ... Opción de auto abrir órdenes de rejilla Cómo configurar y guía: Vamos a leer todos los detalles acerca de la configuración y descarga de indicadores para el auto obtener la señal de alerta aquí No compre si ni siquiera se pued
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Utilidades
Click and Go Trade Manager: El paquete de ejecución MT5 definitivo Ejecución precisa. Seguimiento profesional del rendimiento. Control total. En el mundo de los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC ), las TIC y el scalping de alta frecuencia, la precisión es su única ventaja. La mayoría de los operadores pierden no porque su análisis sea erróneo, sino porque su ejecución es lenta y su psicología indisciplinada. La cruda verdad: Si todavía está calculando manualmente el tamaño de los lotes o arra
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Cool Martingale Pro EA
Truong Ve Quyen
Utilidades
Cool Martingale EA - Cobertura inteligente y Auto Trading Cool Martingale EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio continuo en el símbolo gráfico adjunto (por ejemplo, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY). El EA implementa una estrategia Martingale de cobertura inteligente con entradas flexibles, protección de márgenes y un panel de control en el gráfico para realizar ajustes en tiempo real. Características principales Cobertura automática de compra/venta con multiplicador Martingal
Otros productos de este autor
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilidades
Trade Signal Pro (MT4) - Proveedor de Señales Telegram (Utilidad) Una utilidad ligera que envía notificaciones de operaciones desde tu cuenta MT4 a Telegram. NO abre/cierra operaciones. Sólo lee posiciones/operaciones y envía mensajes. Lo que envía Señal de entrada (COMPRA/VENTA) con Entrada, SL, TP, pips + Riesgo:Recompensa Actualizaciones cuando se modifica SL/TP (respuesta/etiqueta a la señal original). Notificaciones de cierre: TP alcanzado / SL alcanzado / Punto de equilibrio / Cier
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario