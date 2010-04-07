Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
- Bidhan Chandra Roy
- Version: 2.80
Trade Signal Pro (MT4) - Telegram Signal Provider (Dienstprogramm)
Ein leichtes Dienstprogramm, das Handelsbenachrichtigungen von Ihrem MT4-Konto an Telegram sendet.
Es eröffnet/schließt KEINE Trades. Es liest nur Positionen/Handelsgeschäfte und sendet Nachrichten.
Was es sendet
Einstiegssignal (KAUF/VERKAUF) mit Einstieg, SL, TP, Pips + Risiko:Reward
✅ Aktualisierungen, wenn SL/TP geändert wird (Antwort/Tag auf das ursprüngliche Signal)
✅ Close-Benachrichtigungen: TP-Treffer / SL-Treffer / Breakeven / Manuelles Schließen
✅ Optionale tägliche & wöchentliche Performance-Zusammenfassung (Gewinne/Verluste/Breakeven + Pips)
✅ Einstiegs- & Ausstiegs-Screenshots (standardmäßig ausgeschaltet)
✅ Losgröße & Gewinnverlust ( standardmäßig ausgeschaltet)
Hauptmerkmale
- Einstiegs-Sende-Modi</b>
- - Senden nur nachdem BEIDE SL+TP gesetzt sind (Standard - 1 saubere Nachricht)
- - Senden nachdem SL ODER TP gesetzt wurde
- - Sofort beim Einstieg senden
- Aktualisierungsmeldungen (optional)
- Sendet "SL/TP UPDATED" und antwortet auf die ursprüngliche Eintragsnachricht (Telegramm-Thread-Stil)
-Nachrichten schließen (optional)
- Sendet den Grund für das Schließen: TP / SL / Breakeven / Manuelle Schließung
- Optional: Anzeige von Gewinn/Verlust in Kontowährung
- Optional: Anzeige der Lotgröße in Nachrichten
-Screenshots (optional)
- Entry-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)
- Exit-Screenshot (Chart muss bereits geöffnet sein)
- Der Ausstiegs-Screenshot kann enthalten: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Einstiegs-/Ausstiegslinie (optional)
-Multi-Symbol-Modus
- Standard: Anhängen an einen beliebigen Chart und es werden alle Symbole verfolgt
- Optional: CSV-Symbolfilter, um nur ausgewählte Symbole zu senden
-Schutz vor Duplikaten
- Verhindert doppelte Signale für dieselbe position_id
- Sperre für N Tage (Standard 7)
-Symbol-Pip-Genauigkeit
- XAU/XAG Pip Overrides (optionale globale gemeinsame Einstellungen)
- Krypto-Pip-Überschreibungsmodus (BTC/ETH/etc), anpassbare Liste
-Tägliche / Wöchentliche Zusammenfassung (optional)
- Sendet die Ergebnisse zu der von Ihnen gewählten Serverzeit Stunde/Minute
- Kann verpasste Zusammenfassungen nach einem Neustart nachholen (empfohlen)
Wie man es einrichtet (MT4)
1) Erstellen Sie einen Telegram Bot über @BotFather und kopieren Sie den <b>BOT TOKEN</b>
2) Erstelle einen Telegram Kanal/Gruppe und füge deinen Bot als <b>Admin</b> hinzu.
3) Gib deinen Channel-Benutzernamen wie <code>@IhrChannel</code> oder chat_id wie <code>-100xxxxx</code> ein.
4) In MT5: Tools → Options → Expert Advisors → enable WebRequest for:
<code>https://api.telegram.org</code>
5) Hängen Sie das Tool an einen beliebigen Chart an (der Multi-Symbol-Modus ist standardmäßig aktiviert).
Eingaben (wichtig)
Telegramm
- Telegram Bot Token
- Chat ID oder @Channel
- WebRequest Zeitüberschreitung
- Webvorschau deaktivieren
Globaler Schalter
-Sende-Signal ausschalten = stoppt sofort ALLE Telegram-Nachrichten
Nachrichten-Optionen
- Losgröße in Telegramm anzeigen (EIN/AUS)
- Gewinn/Verlust in Close Nachricht anzeigen (ON/OFF)
Screenshots ( Chart muss bereits geöffnet sein)
- ENTRY-Screenshot senden (EIN/AUS)
- EXIT-Screenshot senden (EIN/AUS)
- Auf dem EXIT-Screenshot: Einstiegs-/Ausstiegspfeile + gepunktete Linie zeichnen (ON/OFF)
- Tage zurückblicken, um Einstiegsgeschäft zu finden
- Pfeil-Codes (Wingdings)
- Screenshot-Qualität: 1080p / 2K / 4K / Benutzerdefiniert
Eingabe-Sende-Modus
- Nach BEIDEN SL+TP (Standard) / Nach SL ODER TP / Unmittelbar
Schließen / Aktualisieren
- Schließen-Meldungen senden (EIN/AUS)
- Aktualisierte SL/TP-Meldungen senden (EIN/AUS)
- Verpasste Close-Nachrichten nach Neustart nachholen (ON/OFF)
- Breakeven-Toleranz in Pips
- Poll-Intervall in Sekunden
Filter & Pip-Einstellungen
- CSV-Symbole filtern (leer = alle)
- XAU-Pip-Überschreibung / XAG-Pip-Überschreibung
- Krypto Pip Override + Krypto Basen Liste
- Multi-Chart-Modus (funktioniert bei allen Trades)
Globale XAU/XAG-Einstellungen
- Globale XAU/XAG-Pips verwenden
- Speichern Sie die XAU/XAG-Überschreibung dieses Charts als global
Schutz vor Duplikaten
- Verhindern Sie doppelte Signale
- Sperre für N Tage beibehalten
Zusammenfassung
- Tägliche Zusammenfassung EIN/AUS
- Wöchentliche Zusammenfassung EIN/AUS
- Zusammenfassungszeit Stunde/Minute (Serverzeit)
- Verpasste Zusammenfassungen nach Neustart nachholen (empfohlen)
Anmerkungen
- Für Screenshots: der Symbolchart muss bereits geöffnet sein (das Dienstprogramm öffnet Charts nicht automatisch).
- Die Zustellung von Telegrammen hängt von Ihrem Internet/VPS und der Verfügbarkeit von Telegram ab.
Unterstützung
Support wird über MQL5-Produktkommentare und MQL5-Privatnachrichten geleistet.