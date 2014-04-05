Advanced Order Blocks with Volume MT5

Kernfunktionen (Was Sie tatsächlich bekommen)

Dieser Indikator ist vor allem auf eines ausgelegt: Erzeigt Ihnen, wo Institutionen tatsächlich gehandelt haben - und hält diese Ebenen organisiert, sauber und handelbar.

Dies sind die wichtigsten Merkmale des Indikators:

Automatische Orderblock-Erkennung

Findet echte Konsolidierungszonen automatisch - kein manuelles Zeichnen, kein Raten.

Intelligente Volumenfilterung

Nutzt das Volumen, um echte institutionelle Aktivität von zufälligem Rauschen zu trennen. Jeder Block zeigt einen eindeutigen Multiplikator (z. B. 2,3x, 3,1x usw.), damit Sie sofort wissen, welche Zonen am wichtigsten sind .

Mehrere Volumenberechnungsmodi

Wählen Sie zwischen einfacher, relativer oder gewichteter Volumenanalyse, je nach Markt und Stil.

Automatisches Entfernen von gebrochenen Blöcken

Wenn ein Block vollständig gebrochen ist, wird er automatisch entfernt - kein Durcheinander, keine toten Handelsstufen.

Vorausschauende Projektion von Zonen

Blöcke reichen in die Zukunft, so dass Sie Trades im Voraus planen können, anstatt spät zu reagieren.

Integriertes Alarmsystem

Sie werden benachrichtigt, wenn: Der Kurs einen Block betritt oder verlässt (optional: nur wenn er in Trendrichtung verlässt)

Trendrichtungs-Filter

Vermeiden Sie gegenläufige Trades, indem Sie nur Signale annehmen, die mit dem Gesamtbild übereinstimmen.

Hochgradig anpassbare Einstellungen

Passen Sie Empfindlichkeit, Volumenschwellenwerte, Erweiterungen, Farben und Verhalten an Ihren Handelsstil an.





Sehen Sie sich den Blogpost mit Screenshots hier an:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766632





Dies ist die MT5-Version. Sie können auch die MT4-Version hier erhalten: