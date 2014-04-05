Advanced Order Blocks with Volume MT5

Kernfunktionen (Was Sie tatsächlich bekommen)

Dieser Indikator ist vor allem auf eines ausgelegt: Erzeigt Ihnen, wo Institutionen tatsächlich gehandelt haben - und hält diese Ebenen organisiert, sauber und handelbar.

Dies sind die wichtigsten Merkmale des Indikators:

  • Automatische Orderblock-Erkennung
    Findet echte Konsolidierungszonen automatisch - kein manuelles Zeichnen, kein Raten.

  • Intelligente Volumenfilterung
    Nutzt das Volumen, umechte institutionelle Aktivität von zufälligem Rauschen zu trennen. Jeder Block zeigt einen eindeutigen Multiplikator (z. B. 2,3x, 3,1x usw.), damit Sie sofort wissen, welche Zonen am wichtigsten sind.

  • Mehrere Volumenberechnungsmodi
    Wählen Sie zwischen einfacher, relativer oder gewichteter Volumenanalyse, je nach Markt und Stil.

  • Automatisches Entfernen von gebrochenen Blöcken
    Wenn ein Block vollständig gebrochen ist, wird erautomatisch entfernt - kein Durcheinander, keine toten Handelsstufen.

  • Vorausschauende Projektion von Zonen
    Blöcke reichen in die Zukunft, so dass SieTrades im Voraus planen können, anstatt spät zu reagieren.

  • Integriertes Alarmsystem
    Sie werden benachrichtigt, wenn: Der Kurs einen Block betritt oder verlässt (optional: nur wenn er in Trendrichtung verlässt)

  • Trendrichtungs-Filter
    Vermeiden Sie gegenläufige Trades, indem Sie nur Signale annehmen, die mit dem Gesamtbild übereinstimmen.

  • Hochgradig anpassbare Einstellungen
    Passen Sie Empfindlichkeit, Volumenschwellenwerte, Erweiterungen, Farben und Verhalten an Ihren Handelsstil an.


Sehen Sie sich den Blogpost mit Screenshots hier an:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766632


Dies ist die MT5-Version. Sie können auch die MT4-Version hier erhalten:

https://www.mql5.com/en/market/product/160816/

