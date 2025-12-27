Abiroid Iterative Gaussian Channel MT5
- Indikatoren
- Abir Pathak
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
Ausführlicher Blogpost:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378
Wesentliche Merkmale
- Adaptive obere/untere Bänder
- Glatte Mittellinie
- Anpassbare Länge (Empfindlichkeit)
- Non-Repainting (nur der aktuell laufende Balken wird alle "Refresh After Ticks" Anzahl von Ticks aktualisiert)
- Mehrere Preisquellen - Wählen Sie aus Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted Close
Komponenten:
Die Basislinie
Die glatte Mittellinie stellt den gewichteten Durchschnitt des Preises dar. Stellen Sie sich dies als das "wahre" Preisniveau vor, wenn alle Störfaktoren entfernt sind.
Liegt der Kurs oberhalb der Basislinie, haben die Käufer die Kontrolle, liegt er darunter, haben die Verkäufer die Kontrolle.
Und der Preis wird immer wieder zu dieser Mittellinie zurückkehren.
Die oberen/unteren Bänder
Diese stellen die Grenzen des Kanals dar. Sie gehen auseinander, wenn die Volatilität zunimmt, und ziehen sich zusammen, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn der Kurs diese Linie erreicht oder überschreitet, signalisiert er Potenzial:
- Eine starke Fortsetzung, wenn der Kurs nach oben (oberhalb der oberen) und nach unten (unterhalb der unteren) Bänder tendiert
- Eine Umkehrung, wenn der Kurs die Bänder kurz berührt und während eines Pullbacks umkehrt - insbesondere wenn die Mittellinie einen Seitwärtsmarkt anzeigt