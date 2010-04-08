Advanced Order Blocks with Volume MT5

Características principales (lo que realmente obtiene)

Este indicador está diseñado para hacer una cosa realmente bien:mostrarle dónde operan realmente las instituciones y mantener esos niveles organizados, limpios y negociables.

Esto es lo que incluye:

Detección Automática de Bloqueo de Órdenes

Encuentra zonas de consolidación reales automáticamente - sin dibujo manual, sin adivinar.

Filtrado inteligente de volumen

Utiliza el volumen para separar la actividad institucional real del ruido aleatorio. Cada bloque muestra un multiplicador claro (como 2,3x, 3,1x, etc.) para que sepa al instante qué zonas son las más importantes .

Múltiples modos de cálculo de volumen

Elija entre análisis de volumen Simple, Relativo o Ponderado en función de su mercado y estilo.

Eliminación automática de bloques rotos

Cuando un bloque se rompe por completo, se elimina automáticamente : sin desorden ni niveles muertos de negociación.

Proyección anticipada de zonas

Los bloques se extienden hacia el futuro para que pueda planificar las operaciones con antelación en lugar de reaccionar tarde.

Sistema de alertas incorporado

Reciba notificaciones cuando: El precio entra o sale de un bloque (Opcional: sólo cuando sale en dirección de tendencia)

Filtro de Dirección de Tendencia

Evite operaciones contra tendencia tomando sólo señales que se alineen con el panorama general.

Ajustes altamente personalizables

Ajuste la sensibilidad, los umbrales de volumen, las extensiones, los colores y el comportamiento según su estilo de negociación.





Echa un vistazo a la entrada de blog con capturas de pantalla aquí:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766632





Esta es la versión MT5. También puede obtener la versión MT4 aquí: