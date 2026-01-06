Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff Structure Zones PRO





Indicador profissional deque marca automaticamente áreas de “briga” (acumulação/distribuição), projetae exibe umcom estatísticas (hit-rate, win-rate, streak, BUY/SELL). Feito para, com ajuste de sensibilidade e visual “Clean/Trade/Stats”.





Como funciona (bullets)

Detecta automaticamente 1 zona de congestão por estrutura (range compacto vs TR médio) no TF base (D1/W1/MN1).

Desenha o box (topo/fundo) e mantém o histórico no gráfico (limite configurável).

Identifica breakout (por fechamento) e calcula: SL no lado oposto do box TP1 = 100% do tamanho do box (configurável) TP2 = 161.8% do tamanho do box (configurável)

Conta estatísticas nos últimos N setups: TP1 primeiro / TP2 primeiro / SL primeiro / Abertos Win-rate, hit-rate, streak e separação BUY/SELL

Alertas opcionais: Nova zona Reteste Breakout TP1 / TP2 / SL



Parâmetros (resumo)