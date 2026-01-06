Wyckoff Structure Zones PRO Market
- インディケータ
- Evandro Ribeiro
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 5
Wyckoff Structure Zones PRO
Indicador profissional de zonas de congestão Wyckoff que marca automaticamente áreas de “briga” (acumulação/distribuição), projeta níveis de TP/SL por amplitude do box (TP1/TP2) e exibe um HUD limpo com estatísticas (hit-rate, win-rate, streak, BUY/SELL). Feito para Forex, Índices e Cripto, com ajuste de sensibilidade e visual “Clean/Trade/Stats”.
Como funciona (bullets)
-
Detecta automaticamente 1 zona de congestão por estrutura (range compacto vs TR médio) no TF base (D1/W1/MN1).
-
Desenha o box (topo/fundo) e mantém o histórico no gráfico (limite configurável).
-
Identifica breakout (por fechamento) e calcula:
-
SL no lado oposto do box
-
TP1 = 100% do tamanho do box (configurável)
-
TP2 = 161.8% do tamanho do box (configurável)
-
-
Conta estatísticas nos últimos N setups:
-
TP1 primeiro / TP2 primeiro / SL primeiro / Abertos
-
Win-rate, hit-rate, streak e separação BUY/SELL
-
-
Alertas opcionais:
-
Nova zona
-
Reteste
-
Breakout
-
TP1 / TP2 / SL
-
Parâmetros (resumo)
-
TF Base (D1/W1/MN1)
-
Nível (1..10): 1 = mais agressivo, 10 = mais conservador
-
Max Zones: quantas zonas manter no gráfico
-
Mode: Clean / Trade / Stats
-
TP1/TP2 Mult: multiplicadores do alvo
-
Alerts: popup/push/som
Aviso de risco
Este indicador é uma ferramenta de análise e não garante resultados. Operar envolve risco.