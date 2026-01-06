Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff Structure Zones PRO


Indicador profissional de zonas de congestão Wyckoff que marca automaticamente áreas de “briga” (acumulação/distribuição), projeta níveis de TP/SL por amplitude do box (TP1/TP2) e exibe um HUD limpo com estatísticas (hit-rate, win-rate, streak, BUY/SELL). Feito para Forex, Índices e Cripto, com ajuste de sensibilidade e visual “Clean/Trade/Stats”.


Como funciona (bullets)

  • Detecta automaticamente 1 zona de congestão por estrutura (range compacto vs TR médio) no TF base (D1/W1/MN1).

  • Desenha o box (topo/fundo) e mantém o histórico no gráfico (limite configurável).

  • Identifica breakout (por fechamento) e calcula:

    • SL no lado oposto do box

    • TP1 = 100% do tamanho do box (configurável)

    • TP2 = 161.8% do tamanho do box (configurável)

  • Conta estatísticas nos últimos N setups:

    • TP1 primeiro / TP2 primeiro / SL primeiro / Abertos

    • Win-rate, hit-rate, streak e separação BUY/SELL

  • Alertas opcionais:

    • Nova zona

    • Reteste

    • Breakout

    • TP1 / TP2 / SL

Parâmetros (resumo)

  • TF Base (D1/W1/MN1)

  • Nível (1..10): 1 = mais agressivo, 10 = mais conservador

  • Max Zones: quantas zonas manter no gráfico

  • Mode: Clean / Trade / Stats

  • TP1/TP2 Mult: multiplicadores do alvo

  • Alerts: popup/push/som


    • Aviso de risco

    Este indicador é uma ferramenta de análise e não garante resultados. Operar envolve risco.

