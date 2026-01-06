Wyckoff Structure Zones PRO Market
- Indicadores
- Evandro Ribeiro
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Wyckoff Estructura Zonas PRO
Indicador profesional de zonas de congestión de Wyckoff que marca automáticamente áreas de "lucha" (acumulación/distribución), proyecta niveles TP/SL por amplitud de caja (TP1/TP2) y muestra un HUD limpio con estadísticas (hit-rate, win-rate, streak, COMPRA/VENTA). Hecho para Forex, Índices y Crypto, con ajuste de sensibilidad y visualización "Clean/Trade/Stats".
Cómo funciona (viñetas)
-
Detecta automáticamente 1 zona de congestión por estructura (rango compacto vs TR medio) en el TF base (D1/W1/MN1).
-
Dibuja la caja (superior/inferior) y mantiene el histórico en el gráfico (límite configurable).
-
Identifica la ruptura (por cierre) y calcula:
-
SL en el lado opuesto de la caja
-
TP1 = 100% del tamaño de la caja (configurable)
-
TP2 = 161,8% del tamaño de la caja (configurable)
-
-
Cuenta las estadísticas de los últimos N setups:
-
TP1 primero / TP2 primero / SL primero / Abierto
-
Win-rate, hit-rate, racha y división COMPRA/VENTA
-
-
Alertas opcionales:
-
Nueva zona
-
Repetición de la prueba
-
Ruptura
-
TP1 / TP2 / SL
-
Parámetros (resumen)
-
TF Base (D1/W1/MN1)
-
Nivel (1..10): 1 = más agresivo, 10 = más conservador
-
Max Zones: cuántas zonas mantener en el gráfico
-
Modo: Limpio / Comercio / Estadísticas
-
TP1/TP2 Mult: multiplicadores de objetivos
-
Alertas: popup/push/sonido
Advertencia de riesgo
Este indicador es una herramienta de análisis y no garantiza resultados. El trading implica riesgo.