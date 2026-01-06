Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff Estructura Zonas PRO

Indicador profesional deWyckoff que marca automáticamente áreas de "lucha" (acumulación/distribución), proyectay muestra uncon estadísticas (hit-rate, win-rate, streak, COMPRA/VENTA). Hecho para, con ajuste de sensibilidad y visualización "Clean/Trade/Stats".

Detecta automáticamente 1 zona de congestión por estructura (rango compacto vs TR medio) en el TF base (D1/W1/MN1).

Dibuja la caja (superior/inferior) y mantiene el histórico en el gráfico (límite configurable).

Identifica la ruptura (por cierre) y calcula: SL en el lado opuesto de la caja

TP1 = 100% del tamaño de la caja (configurable)

TP2 = 161,8% del tamaño de la caja (configurable)

Cuenta las estadísticas de los últimos N setups: TP1 primero / TP2 primero / SL primero / Abierto

Win-rate, hit-rate, racha y división COMPRA/VENTA