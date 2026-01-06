Wyckoff Structure Zones PRO Market

Wyckoff Estructura Zonas PRO


Indicador profesional de zonas de congestión de Wyckoff que marca automáticamente áreas de "lucha" (acumulación/distribución), proyecta niveles TP/SL por amplitud de caja (TP1/TP2) y muestra un HUD limpio con estadísticas (hit-rate, win-rate, streak, COMPRA/VENTA). Hecho para Forex, Índices y Crypto, con ajuste de sensibilidad y visualización "Clean/Trade/Stats".


Cómo funciona (viñetas)

  • Detecta automáticamente 1 zona de congestión por estructura (rango compacto vs TR medio) en el TF base (D1/W1/MN1).

  • Dibuja la caja (superior/inferior) y mantiene el histórico en el gráfico (límite configurable).

  • Identifica la ruptura (por cierre) y calcula:

    • SL en el lado opuesto de la caja

    • TP1 = 100% del tamaño de la caja (configurable)

    • TP2 = 161,8% del tamaño de la caja (configurable)

  • Cuenta las estadísticas de los últimos N setups:

    • TP1 primero / TP2 primero / SL primero / Abierto

    • Win-rate, hit-rate, racha y división COMPRA/VENTA

  • Alertas opcionales:

    • Nueva zona

    • Repetición de la prueba

    • Ruptura

    • TP1 / TP2 / SL

Parámetros (resumen)

  • TF Base (D1/W1/MN1)

  • Nivel (1..10): 1 = más agresivo, 10 = más conservador

  • Max Zones: cuántas zonas mantener en el gráfico

  • Modo: Limpio / Comercio / Estadísticas

  • TP1/TP2 Mult: multiplicadores de objetivos

  • Alertas: popup/push/sonido


    • Advertencia de riesgo

    Este indicador es una herramienta de análisis y no garantiza resultados. El trading implica riesgo.

Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario