QQE Hybrid MTF Premium

Ritz QQE Hybrid System Premium

Präzision in Bewegung (Multi TimeFrame)

Das Ritz QQE Hybrid System ist eine Weiterentwicklung der klassischen Qualitative Quantitative Estimation (QQE), die mit moderner Analytik und hybrider Intelligenz neu gestaltet wurde. Es vereint RSI-Momentum, ATR-basierte Volatilitätsfilterung und RSI-Momentum-Anomalieerkennung in einer einzigen, leistungsstarken Engine - entwickelt für Händler, die sowohl Präzision als auch Anpassungsfähigkeit über alle Zeitrahmen hinweg benötigen.

Durch die Kombination von Momentum-Dynamik, Volatilitätsanpassung und Anomalie-Erkennung liefert dieses Hybridsystem tiefe Einblicke in die Marktstärke, potenzielle Umkehrungen und Ausbruchsbedingungen - alles in Echtzeit mit kristallklarem Chart-Feedback visualisiert.

Kern-Fähigkeiten

  • Hybride RSI-ATR Engine
    Synchronisiert RSI-Momentum mit ATR-Volatilitätsniveaus, um adaptive, rauschfreie Crossover-Signale zu erzeugen.

  • Momentum Anomaly Detector PRO
    Identifiziert versteckte Momentum-Preis-Volumen-Anomalien und signalisiert frühe Umkehrungen oder Fakeouts, bevor sie sich voll entwickeln.

  • Multi-Timeframe-Intelligenz
    Analysiert Trendstruktur und Momentum-Konsistenz über jeden Zeitrahmen hinweg - vom M1-Scalping bis zu D1-Swing-Setups.

  • Wave Factor System (4 Styles)
    Wählen Sie aus vier dynamischen Signalwellenstilen, um die QQE-Engine an Ihren bevorzugten Handelsrhythmus und Ihre Empfindlichkeit anzupassen.

  • Intelligente Signalvisualisierung
    Sauberes visuelles Mapping mit Crossover-Pfeilen, vertikalen Markern und farbkodierten RSI/ATR-Pfaden für sofortiges Situationsbewusstsein.

  • Adaptive Alerts & Notifications
    Unterstützt Chart-, E-Mail- und Push-Warnungen mit Anti-Spam-Timing-Logik für umsetzbare Entscheidungen in Echtzeit.

Handelslogik

  • Kaufsignal: RSI-Linie kreuzt oberhalb der ATR-Spur → bullische Momentumverschiebung bestätigt.

  • Verkaufssignal: RSI-Linie kreuzt unter der ATR-Spur → bärischer Druck bestätigt.

  • Anomalie-Erkennung: Erkennt überkaufte/überverkaufte RSI-Extreme in Verbindung mit einer schwachen Handelsspanne oder geringem Volumen - frühzeitige Warnung vor Erschöpfung oder falschen Ausbrüchen.

Überkaufte/überverkaufte Niveaus sind dynamisch anpassbar, mit 50 als Gleichgewichtszone.

Anwendungen

  • Scalping-Modus (M1-M15): Schnelle Erkennung von Anomalien und frühzeitiger Einstieg in Umkehrbewegungen.

  • Swing-Modus (H1-D1): Gefilterte Signale mit hoher Zuverlässigkeit, die sich an der Trendrichtung orientieren.

  • Struktur-Konfluenz: Kombiniert mit ZigZag Fractal Candle oder Marktstruktur-Tools für präzise Einstiege.

  • Risikomanagement: Frühzeitige Erkennung von Fake-Bewegungen oder Umkehrungen mit geringem Volumen für eine defensive Positionierung.

Technischer Entwurf

  • Zero-Repaint-Architektur und effiziente Multi-Buffer-Verarbeitung.

  • 1-Sekunden-Updates bei Anomalien für eine ultraschnelle Erkennung.

  • Vollständige Anpassung: RSI/ATR-Parameter, Wellenstil, Schwellenwerte für Anomalien.

  • Leichtes visuelles Panel mit Live-Metriken für Momentum, Volumen und Volatilität.

Warum Händler sich für Ritz QQE Hybrid entscheiden

  • Signallogik auf institutionellem Niveau mit visueller Klarheit.

  • Funktioniert nahtlos mit allen Symbolen und Zeitrahmen.

  • Reaktionsfähigkeit in Echtzeit mit minimaler Verzögerung.

  • Intelligente Verschmelzung von klassischer RSI-Präzision und moderner Volatilitätsintelligenz.

Ritz QQE Hybrid System v2.0
"Präzision in Bewegung - wo RSI auf Volatilitätsintelligenz trifft."



