QQE Hybrid MTF Premium

Ritz QQE Sistema híbrido Premium



Precisión en movimiento (Multi TimeFrame)

Ritz QQE Hybrid System es una evolución de próxima generación de la clásica Estimación Cuantitativa Cualitativa (QQE), rediseñada con analítica moderna e inteligencia híbrida. Combina el impulso RSI, el filtrado de volatilidad basado en ATR y la detección de anomalías del impulso RSI en un motor cohesivo de alto rendimiento, diseñado para operadores que exigen precisión y adaptabilidad en todos los plazos.

Al combinar la dinámica del impulso, la adaptación de la volatilidad y la detección de anomalías, este sistema híbrido ofrece una visión profunda de la fortaleza del mercado, los posibles retrocesos y las condiciones de ruptura, todo ello visualizado en tiempo real con gráficos de gran nitidez.

Funciones principales

Motor híbrido RSI-ATR

Sincroniza el impulso RSI con los niveles de volatilidad ATR para producir señales de cruce adaptables y sin ruido.

Detector de Anomalías de Momento PRO

Identifica anomalías ocultas de momento-precio-volumen, señalando reversiones tempranas o falsas salidas antes de que se desarrollen completamente.

Inteligencia Multi-Tiempo

Analiza la estructura de la tendencia y la consistencia del impulso a través de cualquier marco temporal - desde M1 hasta D1.

Sistema de Factor de Onda (4 Estilos)

Elija entre cuatro estilos de onda de señal dinámica para adaptar el motor QQE a su ritmo y sensibilidad de negociación preferidos.

Señales visuales inteligentes

Mapa visual limpio con flechas de cruce, marcadores verticales y senderos RSI/ATR codificados por colores para un conocimiento instantáneo de la situación.

Alertas y notificaciones adaptables

Admite alertas gráficas, por correo electrónico y push con lógica de temporización antispam para tomar decisiones procesables en tiempo real.

Lógica de negociación

Señal de compra: La línea RSI cruza por encima de la trayectoria ATR → cambio de impulso alcista confirmado.

Señal de venta: La línea RSI cruza por debajo del rastro ATR → presión bajista confirmada.

Detección de anomalías: Detecta extremos de sobrecompra/sobreventa del RSI combinados con un rango débil o bajo volumen: alerta temprana de agotamiento o falsas rupturas.

Los niveles de sobrecompra/sobreventa son ajustables dinámicamente, con 50 como zona de equilibrio del momento.

Aplicaciones

Modo Scalping (M1-M15): Detección rápida de anomalías y entradas tempranas de reversión.

Modo Swing (H1-D1): Señales filtradas de alta confianza alineadas con la tendencia.

Confluencia de estructuras: Combine con ZigZag Fractal Candle o herramientas de estructura de mercado para entradas de precisión.

Gestión del riesgo: Detección temprana de movimientos falsos o retrocesos de volumen débil para un posicionamiento defensivo.

Diseño técnico

Arquitectura zero-repaint y procesamiento eficiente multi-buffer.

Actualizaciones de anomalías en 1 segundo para una detección ultrarrápida.

Personalización completa: Parámetros RSI/ATR, estilo de onda, umbrales de anomalía.

Panel visual ligero con métricas en vivo para momentum, volumen y volatilidad.

Por qué los operadores eligen Ritz QQE Hybrid

Lógica de señales de nivel institucional con claridad visual.

Funciona a la perfección en todos los símbolos y plazos.

Capacidad de respuesta en tiempo real con un retraso mínimo.

Fusión inteligente de la precisión clásica del RSI y la inteligencia moderna de la volatilidad.

Ritz QQE Hybrid System v2.0

"Precisión en movimiento - Donde el RSI se encuentra con la inteligencia de la volatilidad".



