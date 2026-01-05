Breakout And Retest

🔶 Überblick



Der Breakout + Retest-Indikator ist ein leistungsstarkes und hochpräzises Tool für Händler, die sich auf die Marktstruktur, das Verhalten von Unterstützungen/Widerständen und die Bestätigung von Preisaktionen verlassen. Dieser Indikator erkennt automatisch echte Ausbrüche und identifiziert Retest-Gelegenheiten, so dass Sie mit Zuversicht und Präzision in den Handel einsteigen können.



Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren, die bei Volatilitätsspitzen falsche Signale erzeugen, verwendet dieses Tool eine Multifilterlogik, um sicherzustellen, dass nur sinnvolle strukturelle Ausbrüche und bestätigte Retests hervorgehoben werden.



🔶 Hauptmerkmale



- Automatische Breakout-Erkennung

Identifiziert echte Durchbrüche der Marktstruktur, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ohne Neufärbung.



- Retest-Bestätigung

Markiert gültige Retest-Zonen, in denen der Preis zurückkommt, um das Breakout-Niveau zu testen, bevor er sich in die Trendrichtung bewegt.



- Intelligentes Filtersystem

Filtert falsche oder schwache Ausbrüche mithilfe von Kerzenmuster-Bestätigung, Volatilitätsbedingungen und historischer Swing-Validierung heraus.



- Benutzerdefinierte Warnungen

Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn ein Ausbruch oder ein Retest auftritt:

✔ Popup-Warnung

✔ Push-Benachrichtigung

✔ E-Mail-Warnung



- Saubere visuelle Markierung

Zeichnet klare Ausbruchszonen und Retest-Signale direkt auf dem Chart. Kein Durcheinander, kein Nachmalen.



- Geeignet für alle Märkte

Funktioniert auf Forex-Paaren, Krypto, Indizes, Metallen und synthetischen Instrumenten auf MT4.



- Jeder Zeitrahmen wird unterstützt

Von M1 Scalping bis H4 und Daily Swing Trading



- Hilft, Trendfortsetzungen frühzeitig zu erkennen

- Reduziert die emotionale und subjektive Entscheidungsfindung

- Eliminiert die schmutzige Arbeit des manuellen Zeichnens von Levels

- Erhöht die Genauigkeit für Breakout-basierte Strategien

- Funktioniert perfekt mit Smart Money Konzepten und Liquiditätsgrabs





