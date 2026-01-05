Breakout And Retest


BREAKOUT UND RETEST
🔶 Überblick

Der Breakout + Retest-Indikator ist ein leistungsstarkes und hochpräzises Tool für Händler, die sich auf die Marktstruktur, das Verhalten von Unterstützungen/Widerständen und die Bestätigung von Preisaktionen verlassen. Dieser Indikator erkennt automatisch echte Ausbrüche und identifiziert Retest-Gelegenheiten, so dass Sie mit Zuversicht und Präzision in den Handel einsteigen können.

Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren, die bei Volatilitätsspitzen falsche Signale erzeugen, verwendet dieses Tool eine Multifilterlogik, um sicherzustellen, dass nur sinnvolle strukturelle Ausbrüche und bestätigte Retests hervorgehoben werden.

🔶 Hauptmerkmale

- Automatische Breakout-Erkennung
Identifiziert echte Durchbrüche der Marktstruktur, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ohne Neufärbung.

- Retest-Bestätigung
Markiert gültige Retest-Zonen, in denen der Preis zurückkommt, um das Breakout-Niveau zu testen, bevor er sich in die Trendrichtung bewegt.

- Intelligentes Filtersystem
Filtert falsche oder schwache Ausbrüche mithilfe von Kerzenmuster-Bestätigung, Volatilitätsbedingungen und historischer Swing-Validierung heraus.

- Benutzerdefinierte Warnungen
Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn ein Ausbruch oder ein Retest auftritt:
✔ Popup-Warnung
✔ Push-Benachrichtigung
✔ E-Mail-Warnung

- Saubere visuelle Markierung
Zeichnet klare Ausbruchszonen und Retest-Signale direkt auf dem Chart. Kein Durcheinander, kein Nachmalen.

- Geeignet für alle Märkte
Funktioniert auf Forex-Paaren, Krypto, Indizes, Metallen und synthetischen Instrumenten auf MT4.

- Jeder Zeitrahmen wird unterstützt
Von M1 Scalping bis H4 und Daily Swing Trading

- Hilft, Trendfortsetzungen frühzeitig zu erkennen
- Reduziert die emotionale und subjektive Entscheidungsfindung
- Eliminiert die schmutzige Arbeit des manuellen Zeichnens von Levels
- Erhöht die Genauigkeit für Breakout-basierte Strategien
- Funktioniert perfekt mit Smart Money Konzepten und Liquiditätsgrabs
🚀 Schlusswort

Der Breakout + Retest Indicator bringt Strukturanalyse auf professionellem Niveau direkt in Meta Trader 5. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieses Tool verschafft Ihnen einen großen Vorteil, indem es hochwahrscheinliche Ausbrüche mit Präzision aufzeigt.

Bringen Sie Ihren Handel mit diesem präzisen und intelligenten System auf die nächste Stufe.

  • Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, damit ich Ihnen das Benutzer-Handbuch PDF Datei .
