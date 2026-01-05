Breakout And Retest



🔶 Características principales



- Detección automática de rupturas

Identifica rupturas reales de la estructura del mercado y niveles clave de soporte y resistencia sin repintar.



- Confirmación de retesteo

Marca zonas de retesteo válidas en las que el precio vuelve a probar el nivel de ruptura antes de moverse en la dirección de la tendencia.



- Sistema de filtrado inteligente

Filtra las rupturas falsas o débiles utilizando la confirmación del patrón de velas, las condiciones de volatilidad y la validación histórica de las oscilaciones.



- Alertas personalizadas

Reciba alertas instantáneas cada vez que se produzca una ruptura o un retesteo:

✔ Alerta emergente

✔ Notificación push

✔ Alerta por correo electrónico



- Marcado visual limpio

Dibuja zonas de ruptura y señales de retesteo claras directamente en el gráfico. No hay desorden, no repintado.



- Adecuado para todos los mercados

Funciona en pares de divisas, cripto, índices, metales, y los instrumentos sintéticos en MT4.



- Compatible con cualquier marco temporal

Desde scalping M1 hasta swing trading H4 y diario



- Ayuda a detectar la continuación de la tendencia con antelación

- Reduce la toma de decisiones emocionales y subjetivas

- Elimina el trabajo sucio de trazar niveles manualmente

- Aumenta la precisión de las estrategias basadas en rupturas

- Funciona a la perfección con conceptos de dinero inteligente y agarre de liquidez.





