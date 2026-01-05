Breakout And Retest


BREAKOUT Y RETEST
🔶 Descripción general

El indicador Breakout + Retest es una herramienta potente y muy precisa diseñada para operadores que confían en la estructura del mercado, el comportamiento de soporte/resistencia y la confirmación de la acción del precio. Este indicador detecta automáticamente rupturas genuinas e identifica oportunidades de retesteo, lo que le permite entrar en operaciones con confianza y precisión.

A diferencia de los indicadores de ruptura típicos que generan señales falsas durante los picos de volatilidad, esta herramienta utiliza la lógica de múltiples filtros para asegurar que sólo se destaquen las rupturas estructurales significativas y los retesteos confirmados.

🔶 Características principales

- Detección automática de rupturas
Identifica rupturas reales de la estructura del mercado y niveles clave de soporte y resistencia sin repintar.

- Confirmación de retesteo
Marca zonas de retesteo válidas en las que el precio vuelve a probar el nivel de ruptura antes de moverse en la dirección de la tendencia.

- Sistema de filtrado inteligente
Filtra las rupturas falsas o débiles utilizando la confirmación del patrón de velas, las condiciones de volatilidad y la validación histórica de las oscilaciones.

- Alertas personalizadas
Reciba alertas instantáneas cada vez que se produzca una ruptura o un retesteo:
✔ Alerta emergente
✔ Notificación push
✔ Alerta por correo electrónico

- Marcado visual limpio
Dibuja zonas de ruptura y señales de retesteo claras directamente en el gráfico. No hay desorden, no repintado.

- Adecuado para todos los mercados
Funciona en pares de divisas, cripto, índices, metales, y los instrumentos sintéticos en MT4.

- Compatible con cualquier marco temporal
Desde scalping M1 hasta swing trading H4 y diario

- Ayuda a detectar la continuación de la tendencia con antelación
- Reduce la toma de decisiones emocionales y subjetivas
- Elimina el trabajo sucio de trazar niveles manualmente
- Aumenta la precisión de las estrategias basadas en rupturas
- Funciona a la perfección con conceptos de dinero inteligente y agarre de liquidez.
🚀 Palabras finales

El indicador Breakout + Retest lleva el análisis de estructuras de nivel profesional directamente a Meta Trader 5. Si usted es un principiante o un operador avanzado, esta herramienta le da una gran ventaja, destacando las entradas de ruptura de alta probabilidad con precisión.

Lleve su comercio al siguiente nivel con este sistema preciso e inteligente.

  • Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el Manual de Usuario PDF Archivo .
