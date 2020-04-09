Swap Shield Auto Close And Reopen for Prop Firms

La herramienta definitiva para los operadores de Prop Firm. Cierra automáticamente las operaciones antes de los fines de semana/swaps y las reabre más tarde. Cuenta con protección de spreads, recuperación de fallos de CSV y compatibilidad con múltiples horarios.

Swap Shield es una utilidad profesional diseñada específicamente para los operadores que operan con las reglas de las Proprietary Trading Firms (Prop Firms) y para aquellos que buscan evitar las comisiones negativas de los Swaps.

Muchas Prop Firms prohíben estrictamente mantener posiciones durante el fin de semana. No cerrar las operaciones puede suponer la pérdida inmediata de los fondos de la cuenta.Swap Shield resuelve estos problemas automatizando el proceso de cierre de posiciones a horas específicas y reabriéndolas automáticamente cuando el mercado se reanuda.

No se trata de un simple script; es un sistema robusto que registra sus operaciones en una base de datos (archivos CSV), asegurando que incluso si su terminal se reinicia o se bloquea entre las horas de Cierre y Reapertura, el EA recuerda exactamente qué reabrir.

Características principales

Prop Firm Guardian: Evite las violaciones de "Weekend Holding" programando el cierre automático minutos antes del cierre del mercado.

Multiprogramación inteligente: No está limitado a una sola vez. El EA acepta entradas de programación ilimitadas en un solo campo, lo que le permite manejar múltiples días o momentos específicos sin esfuerzo.

Swap Avoider: Cierre las operaciones justo antes del rollover diario (Swap time) y vuelva a abrirlas inmediatamente después.

Smart Spread Protection : El EA monitoriza el spread cuando intenta reabrir. Si el diferencial es demasiado alto (común en la apertura del mercado), espera hasta que los diferenciales se normalizan para proteger su precio de entrada.

Sistema de Recuperación de Fallos: Utiliza archivos locales seguros para almacenar los detalles de la operación (Lotes, SL, TP, Comentario). Si el VPS se reinicia, el EA lee el archivo y reanuda su trabajo.

Filtrado Flexible: Elija gestionar TODAS las operaciones, Símbolos específicos, o Números Mágicos específicos (incluyendo operaciones Manuales).

Cómo funciona

Horario: Usted establece las horas de cierre y reapertura (por ejemplo, Cierre viernes 23:50, Reapertura lunes 00:05). Instantánea: Cuando llega la hora de cierre, el EA guarda todos los detalles de las operaciones abiertas (Símbolo, Tipo, Volumen, StopLoss, TakeProfit) en un archivo. Cerrar: El EA cierra las posiciones especificadas. Esperar y Reabrir: A la hora de reapertura, el EA comprueba las condiciones del mercado (Spread). Si es seguro, reabre las posiciones con los mismos parámetros.

Guía de Parámetros de Entrada

Por favor, lea atentamente los parámetros para configurar el EA de acuerdo a los tiempos y reglas de su broker.

1. Ajustes de Selección de Operaciones

Expert_Enabled: Interruptor maestro para activar/desactivar el EA.

Positions_Type: Elija qué posiciones manejar (sólo COMPRAS, sólo VENTAS o Todos los tipos).

ApplyToSymbol: ChartSymbolOnly : Gestiona operaciones sólo para el símbolo al que está vinculado el EA. AllSymbols: Gestiona operaciones para TODOS los símbolos de la terminal (Utilizar con precaución). WriteCustomSymbols: Gestiona una lista específica de símbolos (separados por punto y coma, por ejemplo, "EURUSD;GBPUSD").

ApplyToMagicNumber: CualquierNúmeroMágico: Gestiona todas las operaciones independientemente de quién las haya abierto. WriteMagicNumbers: Gestiona números mágicos específicos definidos en el siguiente campo.

MagicNumbers: Introduzca aquí los ID separados por punto y coma (por ejemplo, "12345;998877"). Nota: Utilice "0" para gestionar operaciones manuales.

2. Ejecución y Protección

SlippageTicks: Máximo deslizamiento permitido al cerrar/reabrir.

DelayRetryOnError: Minutos a esperar antes de reintentar si se produce un error.

WaitSecondsBeforeExecution : Retardo de seguridad al inicializar el EA.

ReOpenMaxSpreadTicks : Ajuste crucial. El EA NO reabrirá operaciones si el spread actual (en puntos) es superior a este valor. Esto le protege de los spreads masivos que se ven normalmente en la apertura del mercado.

AvoidMaxSpreadWhenExceedMinutes: Si el spread se mantiene alto durante más de este tiempo (en minutos), el EA forzará la reapertura de todos modos para asegurarse de que no se pierda el movimiento.

3. Sistema de Programación Inteligente

Ajustes de Hora (time_type, dst_region...): Es muy recomendable dejarlos por defecto (TIME_SERVER ) para depender de la hora del servidor de su broker. Esto asegura la sincronización con el reloj del mercado.

Close_Positions_As_Scheduled: Habilitar para activar el cierre automático.

close_positions_schedule : La hora de activación. formato Día=Hora:Minuto . Horarios ilimitados: Puede añadir múltiples horarios separados por punto y coma ; . El sistema es lo suficientemente inteligente como para analizarlos y programarlos todos. Ejemplo (Fin de semana) : Viernes=23:30 Ejemplo (Intercambio diario) : Lunes=23:55;Martes=23:55;Miércoles=23:55;Jueves=23:55

ReOpen_Positions_As_Scheduled: Habilitar para activar la reapertura automática.

reopen_positions_schedule : La hora de activación. Mismo formato que el cierre. Ejemplo : Lunes=00:05 ( Reabre las operaciones el lunes poco después de la apertura del mercado).

Expire_CloseSchedule_mins: Si el EA se inicia X minutos después de la hora de cierre programada, ignorará el comando de cierre (característica de seguridad).

Expire_ReOpenSchedule_mins: Periodo de validez para el comando de reapertura.

Uso avanzado y configuración de varios gráficos

¿Puedo utilizarlo en varios gráficos?

Sí. El EA crea archivos de datos únicos basados en su selección de "Símbolos" y "Números Mágicos".

Escenario A: Adjuntar al gráfico EURUSD, seleccionar "ChartSymbolOnly". Sólo gestionará EURUSD.

Escenario B: Adjuntar a otro gráfico (por ejemplo, GBPUSD), seleccione "ChartSymbolOnly". Gestionará GBPUSD por separado con su propio horario.

Importante: No adjunte el EA a dos gráficos que tengan como objetivo elmismo símbolo ylos mismos números mágicos , ya que entrarán en conflicto.

Requisitos

Algo Trading: Debe estar habilitado en su terminal.

VPS: Recomendado para asegurar que el EA se ejecuta a las horas programadas.

Descargo de responsabilidad

Pruebe siempre el EA y sus ajustes de programación en unaCuenta Demo primero para confirmar que la "Hora del Servidor" coincide con sus expectativas y que los ajustes de protección del spread son adecuados para su broker.

Haga clic para la versión MT4