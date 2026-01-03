Alert Line Manager
- Utilidades
- Sergei Vardakov
- Versión: 1.0
Alert Line Manager - FREE es un indicador MT5 simple y fiable que le avisa cuando el precio cruza líneas horizontales.
Diseñado para traders manuales que trabajan con niveles de precios clave.
Características:
-
Alertas de cruce de líneas horizontales
-
Notificaciones emergentes y sonoras
-
Enfriamiento de alertas para evitar spam
-
Botón ON/OFF de alertas en el gráfico
-
Funciona con cualquier símbolo y marco temporal
Limitaciones:
-
Sólo líneas horizontales
-
No hay líneas de tendencia, canales o Fibonacci
-
Sin notificaciones push
🔔 Configuración de alertas
Archivo de sonido de alerta
Archivo de sonido reproducido cuando el precio cruza una línea horizontal.
Dejar vacío para desactivar las alertas sonoras.
Enfriamiento de alertas (segundos)
Intervalo de tiempo mínimo entre alertas para la misma línea.
Evita alertas repetidas cuando el precio fluctúa cerca del nivel.
Están previstas versiones de pago y Pro con funcionalidad ampliada.⭐ Si usted encuentra este indicador útil, por favor deje una revisión - que ayuda a mejorar las versiones futuras.