～ 3つの時間足が共鳴する「黄金の一撃（Golden Strike）」をその手に ～

【新発売】KATANA SPECIAL EDITION [MTF MATRIX]

【MT4版を超越した、真の「上位互換」モデル】

多くのトレーダーに愛されたMT4版「KATANA」の設計思想を継承しつつ、MT5という次世代プラットフォームの演算能力によって、そのポテンシャルを極限まで開放しました。

処理速度の限界突破: MT4では重くなりがちだった複雑なマルチタイムフレーム計算を、MT5版では軽快かつ瞬時に処理。

「GOLDEN STRIKE」の実装: MT4のスペックでは実装不可能だった「全時間足（M1～D1）の完全同時監視」を実現。

精度の向上: 内部ロジックをゼロから完全再設計（リビルド）。

これは単なるバージョン違いではありません。旧来の制約から解き放たれ、本来あるべき姿へと進化した「完全版」です。

【コンセプト：迷いを捨て、相場を「斬る」】

チャートを開いた瞬間、矛盾するインジケーターに頭を抱えるのはもう終わりです。

KATANA SPECIAL EDITION は、熟練の相場師が持つ「環境認識」の目（マトリックス）を、最新のアルゴリズムで完全自動化したプロ仕様の戦略コクピットです。

相場という戦場で、あなたが手にするのは「推測」ではなく**「確信」**。 名刀のように研ぎ澄まされたプライスアクションロジックが、ノイズを切り落とし、**すべての時間足が完全に同期した「勝利の方程式」**だけをあなたの網膜に焼き付けます。

KATANA SPECIAL EDITION を導入する「5つの圧倒的優位性」

本ツールは、「プロトレーダーの思考回路」を視覚化します。

1. 「3次元の聖域」を確保する鉄壁のマトリックス・フィルター

単一の時間足で戦うのは、地図を持たずに戦場に出るようなものです。 本ツールは独自の**「3-TF Matrix Engine」**を搭載。「現在足（戦術）」「監視足（戦略）」「長期足（大局）」の3つのベクトルが完全に一致した瞬間のみを狙い撃ちます。

メリット: 上位足の逆行による「ダマシ」や、レンジ相場での「往復ビンタ」を物理的に遮断。

結果: あなたは**「勝てる確率が極限まで高まったキルゾーン」**だけで、静かに引き金を引くスナイパーになれます。

2. 最上位シグナル「GOLDEN STRIKE」の衝撃

通常の3点一致を超えた時、奇跡が起きます。 M1からD1まで、全ての上位足が同じ方向を向いた時、システムは**「GOLDEN STRIKE」モードへと突入。パネル上の文字が「黄金（GOLD）」**に輝き、相場が最も伸びるビッグウェーブの到来を告げます。

メリット: 億トレーダーたちが一斉に資金を投じる「相場の急所」を視覚的に感知。

結果: 恐る恐るエントリーするのではなく、「相場の背中」に乗るような圧倒的な安心感の中でポジションを持てます。

3. 「遅れ」を許さない、最速のプライスアクション・ロジック

移動平均線がクロスする頃には、もう相場は終わっています。 KATANAは、ローソク足の形成（高値・安値の更新）を直接監視する「FASTロジック」を採用。インジケーターが反応する数本手前で、市場構造の変化（ブレイクアウト）を捉えます。

メリット: トレンドの「頭と尻尾」ではなく、最も利益が乗る**「胴体（初動）」**からエントリー可能。

結果: リスクを最小限に抑えつつ、利益を最大限に伸ばす**「損傷の少ない、美しいトレード」**が実現します。

4. 迷いを断つ「視覚アシスト機能」 (Entry Line)

矢印が出た瞬間、その根拠となった「ブレイクライン」がチャート上に自動描画されます。 ただサインに従うだけの思考停止ツールではありません。「なぜそこで斬るのか？」という根拠をチャートが語りかけます。

メリット: ラインへの「リテスト（押し目・戻り目）」を狙った、プロ顔負けの裁量判断が可能に。

結果: このラインは後のサポレジとしても機能するため、利確・損切りの目安すらも明確になります。

5. 完全ノーリペイントによる「絶対的な信頼」

デフォルト設定において、確定した足のシグナルは決してリペイント（書き換え）しません。 「後から都合よくサインが消える」という詐欺的な挙動は一切なし。過去チャートの検証結果が、そのままリアルのパフォーマンスに直結します。

メリット: 曖昧な感覚ではなく、統計的裏付けのあるトレードを継続可能。

結果: あなたのトレードに**「一貫性」と「規律」**が生まれ、資金管理が劇的に安定します。

【結論】これは、あなたのトレード観を一変させる「武器」です。

KATANA SPECIAL EDITION を手にするということは、単にツールを買うことではありません。 それは、混沌としたチャートの中から**「利益になるパターン」だけを濾過（ろか）し、迷いなくエントリーできる「明晰な視界」**を手に入れることです。

想像してください。 チャートの隅にある「刀」のモニターが光り輝き、3つの時間足がカチリと噛み合った瞬間を。 相場の重みが一方向に乗り、ローソク足が伸びていくその瞬間を。

言葉での説明には限界があります。 その切れ味は、あなたのMT5で直接体感してください。

【最後に：相場に向かうあなたへ】

トレードは孤独な戦いかもしれません。連敗して自信を失う夜もあるでしょう。 しかし、頼れる「武器」が一つあるだけで、その不安は「自信」へと変わります。

私は確信しています。 この進化したKATANAが、チャート上のノイズだけでなく、あなたの心にある「迷い」さえも断ち切ってくれることを。

「エントリーしてよかった」と思える会心のトレード。 そんな瞬間が、明日からあなたの日常になることを願っています。

準備はいいですか？ この「刀」を腰に帯び、自信を持って相場の世界へ踏み出してください。 あなたの素晴らしいトレードライフを、心から応援しています。