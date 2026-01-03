WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben

MT4-Version: https://www.mql5.com/it/market/product/160363

MT5-Version: https://www.mql5.com/it/market/product/160410

=============================================================================================

MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt!

=============================================================================================

BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortschrittlicher Trendindikator, der zwei Ribbon-Systeme kombiniert, um die Marktrichtung genau zu erkennen: - MaxRib2 (Fast Ribbon): Reagiert auf kurzfristige Bewegungen, ideal zum Erfassen von schnellen Umkehrungen und Trendbestätigungen. - MaxRib3 (Slow Ribbon): Filtert Marktgeräusche heraus und zeigt den Haupttrend an, ideal für den mittel- bis langfristigen Handel.

Der proprietäre Algorithmus verwendet eine Kombination aus:

✅ Dreifacher exponentieller Glättung

✅ Momentum-Analyse

✅ Adaptiver Trendfilter Das Ergebnis ist ein Band, das seine Farbe fließend ändert: GRÜN = BULLISH Trend ROT = BEARISH Trend

================================================================================================

WIE MAN EINSTIEGSSIGNALE HANDELT:

- LONG: Wenn das Band von ROT zu GRÜN wechselt

- SHORT: Wenn das Band von GRÜN nach ROT wechselt TRENDKONFIRMATION:

- STRONG Trend: MaxRib2 und MaxRib3 der gleichen Farbe

- ÜBERGANGS-Trend: MaxRib2 und MaxRib3 in unterschiedlichen Farben (auf Bestätigung warten) EXIT:

- Schließen Sie die Position, wenn das Ribbon die Farbe wechselt - oder verwenden Sie das gegenüberliegende Ribbon als Trailing Stop





EMPFOHLENE STRATEGIE:

1. MaxRib3 verwenden, um den Haupttrend zu identifizieren

2. Verwenden Sie MaxRib2 für den Einstiegszeitpunkt

3. Gehe nur LONG, wenn beide GRÜN sind

4. Gehe nur SHORT, wenn beide ROT sind

====================================================================================================

⚙️ EINSTELLUNGEN VERFÜGBARE EINGÄNGE:

- ShowMaxRib3 (true/false): Zeigt/verbirgt das langsame Ribbon KOMPATIBLE ASSETS:

✅ Forex (alle Paare)

✅ Indizes (DAX, S&P500, NASDAQ, usw.)

✅ Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, usw.) ✅ Kryptowährungen (BTC, ETH, usw.)

✅ Aktien EMPFOHLENE ZEITRAUME: - Scalping: M5, M15 - Intraday: M30, H1 - Swing: H4, Q1

========================================================================================

LIZENZ FÜR VERTRIEB UND SUPPORT:

- 6-monatiges Abonnement

- Mehrfache Aktivierungen erlaubt SUPPORT:

- Technischer Support für die ersten 30 Tage nach dem Kauf

- YouTube-Kanal: Scipio-Handelsraum

- Kontakt: über MQL5.com

VIDEO TUTORIAL Schauen Sie sich das vollständige Video zur Verwendung von MAX RIBBON auf dem Scipio Trading Room YouTube-Kanal an

==============================================================================================

⚠️ DISCLAIMER Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. MAX RIBBON ist ein Werkzeug zur technischen Analyse und garantiert keine Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risiko- und Kapitalmanagement.

================================================================================