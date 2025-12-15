BVCandleStream

Produktbezeichnung: BVCandleStream

Überblick

Hintergrunddienst, der automatisch benutzerdefinierte Tick-basierte Symbole (Equal-Tick-Balken) für Scalping und Preisaktionsanalysen erstellt.
Er wandelt rohe Ticks von Standardsymbolen in benutzerdefinierte Balken mit einer festen Anzahl von Ticks pro Balken um, so dass Sie alle Standard-MT5-Indikatoren oder EAs auf diese synthetischen Tick-Charts anwenden können.


Hauptmerkmale

1. Tick-basierte Balkenerzeugung

  • Überwacht das Symbol des geöffneten Charts und gruppiert automatisch Ticks in Balken mit der angegebenen Anzahl ( InpTicksPerBar )
  • Ermöglicht die Auswahl zwischen Bid, Ask oder Mid als Preisbasis
  • Zeigt das TickVolumen an, um den Grad der Balkenbildung visuell zu beurteilen

2. Nahtlose historische + Echtzeit-Verknüpfung

  • Erzeugt historische Balken, indem er die vergangenen Ticks zurückverfolgt
  • Schaltet sofort auf Echtzeit-Ticks um, sobald die Erstellung der Historie abgeschlossen ist, sodass die Balken kontinuierlich aktualisiert werden

3. Chartdarstellung über benutzerdefinierte Symbole

  • Standardindikatoren können angewendet werden

4. Multi-Chart-Unterstützung

  • Scannt automatisch alle offenen MT5-Charts und startet Aufgaben pro Zielsymbol
  • Benutzerdefinierte Symbolnamen werden zentral mit einem Präfix verwaltet (z.B. "BV_" )


Eingabeparameter

input int InpTicksPerBar = 144; // Anzahl der Ticks pro benutzerdefiniertem Balken (Aggregationsgröße )
input int InpHistoryHoursBack = 8; // Historisches Rückblickfenster in Stunden
input Eprice_types InpTargetValue = Mid; // Zu verwendender Preistyp (Bid / Ask / Mid )
input Eround_types InpOutputRounding = Round; // Rundungsstrategie für Ausgabepreise (Round / Up / Down / Nop )
input int InpCheckIntervalMs = 300; // Prüfintervall der Hauptdienstschleife in Millisekunden
input string InpCustomSymbolPrefix = "BV_"; // Präfix für generierte eigene Symbole
input bool InpOverwriteExistingCustom = true; // Vorhandene benutzerdefinierte Symbole überschreiben und neu erstellen, falls vorhanden


Wie verwendet man

Schritt 1: Installieren Sie den Dienst

  1. Legen Sie BVCandleStream.ex5 in den Ordner MQL5/Services oder Expert Adviser von MetaTrader5.
  2. Starten Sie das Terminal neu und bestätigen Sie, dass der Dienst unter "Services" im Navigator angezeigt wird.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Parameter

InpTicksPerBar Anzahl der Ticks pro benutzerdefiniertem Balken (Aggregationsgröße )
InpHistoryHoursBack Historisches Rückblicksfenster in Stunden
InpTargetValue Zu verwendender Preistyp (Bid / Ask / Mid )
InpOutputRounding Rundungsstrategie für Ausgabepreise (Round / Up / Down / Nop )
InpCheckIntervalMs Prüfintervall der Hauptdienstschleife in Millisekunden
InpCustomSymbolPrefix Präfix für generierte benutzerdefinierte Symbole
InpOverwriteExistingCustom Überschreiben und Neuanlegen vorhandener benutzerdefinierter Symbole, falls vorhanden

Schritt 3: Starten Sie den Dienst

  1. Öffnen Sie Charts für die Zielinstrumente (beliebiger Zeitrahmen).
  2. Starten Sie den Dienst; er erkennt automatisch die Symbole der geöffneten Charts und erstellt die entsprechenden benutzerdefinierten Symbole.
    Der Name des Symbols lautet: Präfix + Originalsymbol + Ticks + Ticks-pro-Balken (z.B. BV_EURUSD_Ticks144 ).
  3. Gehen Sie im Terminal auf "Datei > Neuer Chart > Benutzerdefiniert", wählen Sie das benutzerdefinierte Symbol und öffnen Sie den Chart.
    Ändern Sie die Periode auf 1M (Tick-Charts werden bei anderen Perioden verzerrt).

Schritt 4: Auto-Start bei Neustart / Beenden des Dienstes

  • Wenn der Dienst nach dem Neustart von MT5 oder des PCs weiterläuft, werden die zuvor erstellten benutzerdefinierten Symbole beim nächsten Start automatisch neu generiert.
  • Um den Dienst zu beenden, öffnen Sie den Navigator, wählen Sie Dienste > BVCandleStream, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Entfernen".


Anforderungen und Einschränkungen

- Plattform: Nur MetaTrader 5 (keine MT4-Version).
- Programmtyp: MT5 Service (läuft im Hintergrund, nicht mit Charts verbunden).
- Zeitrahmen: Öffnen Sie die generierten benutzerdefinierten Symbole nur auf dem M1-Zeitrahmen. Andere Timeframes verzerren die Tick-Bars.
- Tick-Daten: Die Qualität und Länge der generierten Historie hängt vollständig von der Verfügbarkeit der Tick-Historie auf dem Server Ihres Brokers ab.

- Strategie-Tester: Verwenden Sie beim Testen von EAs mit den generierten benutzerdefinierten Symbolen die Modi "Jede Tick" oder "Echte Ticks". Vereinfachte Tick-Generierungsmodi ("Nur Eröffnungskurse", etc.) werden nicht unterstützt.


Anwendungsfälle

  • Tick-basierte Analyse: Ideal für Preisaktionsstudien unter Verwendung von Equal-Volume- oder Fixed-Tick-Bars.
  • Vorverarbeitung für den algorithmischen Handel: Bars, die an ein benutzerdefiniertes Symbol ausgegeben werden, können von Indikatoren/EAs verwendet werden.
  • Überwachung mehrerer Instrumente: Scannt automatisch offene Charts und vereinfacht so die Verwaltung für Händler, die mit vielen Paaren arbeiten.


