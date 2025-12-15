BVCandleStream
- Utilitys
- Katsura Yamanouchi
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
Produktbezeichnung: BVCandleStream
Überblick
Hintergrunddienst, der automatisch benutzerdefinierte Tick-basierte Symbole (Equal-Tick-Balken) für Scalping und Preisaktionsanalysen erstellt.
Er wandelt rohe Ticks von Standardsymbolen in benutzerdefinierte Balken mit einer festen Anzahl von Ticks pro Balken um, so dass Sie alle Standard-MT5-Indikatoren oder EAs auf diese synthetischen Tick-Charts anwenden können.
Hauptmerkmale
1. Tick-basierte Balkenerzeugung
- Überwacht das Symbol des geöffneten Charts und gruppiert automatisch Ticks in Balken mit der angegebenen Anzahl ( InpTicksPerBar )
- Ermöglicht die Auswahl zwischen Bid, Ask oder Mid als Preisbasis
- Zeigt das TickVolumen an, um den Grad der Balkenbildung visuell zu beurteilen
2. Nahtlose historische + Echtzeit-Verknüpfung
- Erzeugt historische Balken, indem er die vergangenen Ticks zurückverfolgt
- Schaltet sofort auf Echtzeit-Ticks um, sobald die Erstellung der Historie abgeschlossen ist, sodass die Balken kontinuierlich aktualisiert werden
3. Chartdarstellung über benutzerdefinierte Symbole
- Standardindikatoren können angewendet werden
4. Multi-Chart-Unterstützung
- Scannt automatisch alle offenen MT5-Charts und startet Aufgaben pro Zielsymbol
- Benutzerdefinierte Symbolnamen werden zentral mit einem Präfix verwaltet (z.B. "BV_" )
Eingabeparameter
Wie verwendet man
Schritt 1: Installieren Sie den Dienst
- Legen Sie BVCandleStream.ex5 in den Ordner MQL5/Services oder Expert Adviser von MetaTrader5.
- Starten Sie das Terminal neu und bestätigen Sie, dass der Dienst unter "Services" im Navigator angezeigt wird.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Parameter
Schritt 3: Starten Sie den Dienst
- Öffnen Sie Charts für die Zielinstrumente (beliebiger Zeitrahmen).
- Starten Sie den Dienst; er erkennt automatisch die Symbole der geöffneten Charts und erstellt die entsprechenden benutzerdefinierten Symbole.
Der Name des Symbols lautet: Präfix + Originalsymbol + Ticks + Ticks-pro-Balken (z.B. BV_EURUSD_Ticks144 ).
- Gehen Sie im Terminal auf "Datei > Neuer Chart > Benutzerdefiniert", wählen Sie das benutzerdefinierte Symbol und öffnen Sie den Chart.
Ändern Sie die Periode auf 1M (Tick-Charts werden bei anderen Perioden verzerrt).
Schritt 4: Auto-Start bei Neustart / Beenden des Dienstes
- Wenn der Dienst nach dem Neustart von MT5 oder des PCs weiterläuft, werden die zuvor erstellten benutzerdefinierten Symbole beim nächsten Start automatisch neu generiert.
- Um den Dienst zu beenden, öffnen Sie den Navigator, wählen Sie Dienste > BVCandleStream, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Entfernen".
- Strategie-Tester: Verwenden Sie beim Testen von EAs mit den generierten benutzerdefinierten Symbolen die Modi "Jede Tick" oder "Echte Ticks". Vereinfachte Tick-Generierungsmodi ("Nur Eröffnungskurse", etc.) werden nicht unterstützt.
Anwendungsfälle
- Tick-basierte Analyse: Ideal für Preisaktionsstudien unter Verwendung von Equal-Volume- oder Fixed-Tick-Bars.
- Vorverarbeitung für den algorithmischen Handel: Bars, die an ein benutzerdefiniertes Symbol ausgegeben werden, können von Indikatoren/EAs verwendet werden.
- Überwachung mehrerer Instrumente: Scannt automatisch offene Charts und vereinfacht so die Verwaltung für Händler, die mit vielen Paaren arbeiten.