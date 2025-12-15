Produktbezeichnung: BVCandleStream

Überblick

Hintergrunddienst, der automatisch benutzerdefinierte Tick-basierte Symbole (Equal-Tick-Balken) für Scalping und Preisaktionsanalysen erstellt.

Er wandelt rohe Ticks von Standardsymbolen in benutzerdefinierte Balken mit einer festen Anzahl von Ticks pro Balken um, so dass Sie alle Standard-MT5-Indikatoren oder EAs auf diese synthetischen Tick-Charts anwenden können.





Hauptmerkmale

1. Tick-basierte Balkenerzeugung

Überwacht das Symbol des geöffneten Charts und gruppiert automatisch Ticks in Balken mit der angegebenen Anzahl ( InpTicksPerBar )

Ermöglicht die Auswahl zwischen Bid, Ask oder Mid als Preisbasis

Zeigt das TickVolumen an, um den Grad der Balkenbildung visuell zu beurteilen

2. Nahtlose historische + Echtzeit-Verknüpfung

Erzeugt historische Balken, indem er die vergangenen Ticks zurückverfolgt

Schaltet sofort auf Echtzeit-Ticks um, sobald die Erstellung der Historie abgeschlossen ist, sodass die Balken kontinuierlich aktualisiert werden

3. Chartdarstellung über benutzerdefinierte Symbole

Standardindikatoren können angewendet werden



4. Multi-Chart-Unterstützung

Scannt automatisch alle offenen MT5-Charts und startet Aufgaben pro Zielsymbol

Benutzerdefinierte Symbolnamen werden zentral mit einem Präfix verwaltet (z.B. "BV_" )



Eingabeparameter



input int InpTicksPerBar = 144; // Anzahl der Ticks pro benutzerdefiniertem Balken (Aggregationsgröße )

input int InpHistoryHoursBack = 8; // Historisches Rückblickfenster in Stunden

input Eprice_types InpTargetValue = Mid; // Zu verwendender Preistyp (Bid / Ask / Mid )

input Eround_types InpOutputRounding = Round; // Rundungsstrategie für Ausgabepreise (Round / Up / Down / Nop )

input int InpCheckIntervalMs = 300; // Prüfintervall der Hauptdienstschleife in Millisekunden

input string InpCustomSymbolPrefix = "BV_"; // Präfix für generierte eigene Symbole

input bool InpOverwriteExistingCustom = true; // Vorhandene benutzerdefinierte Symbole überschreiben und neu erstellen, falls vorhanden





Wie verwendet man

Schritt 1: Installieren Sie den Dienst

Legen Sie BVCandleStream.ex5 in den Ordner MQL5/Services oder Expert Adviser von MetaTrader5. Starten Sie das Terminal neu und bestätigen Sie, dass der Dienst unter "Services" im Navigator angezeigt wird.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Parameter

Schritt 3: Starten Sie den Dienst

Öffnen Sie Charts für die Zielinstrumente (beliebiger Zeitrahmen). Starten Sie den Dienst; er erkennt automatisch die Symbole der geöffneten Charts und erstellt die entsprechenden benutzerdefinierten Symbole.

Der Name des Symbols lautet: Präfix + Originalsymbol + Ticks + Ticks-pro-Balken (z.B. BV_EURUSD_Ticks144 ). Gehen Sie im Terminal auf "Datei > Neuer Chart > Benutzerdefiniert", wählen Sie das benutzerdefinierte Symbol und öffnen Sie den Chart.

Ändern Sie die Periode auf 1M (Tick-Charts werden bei anderen Perioden verzerrt).



Schritt 4: Auto-Start bei Neustart / Beenden des Dienstes

Wenn der Dienst nach dem Neustart von MT5 oder des PCs weiterläuft, werden die zuvor erstellten benutzerdefinierten Symbole beim nächsten Start automatisch neu generiert.

Um den Dienst zu beenden, öffnen Sie den Navigator, wählen Sie Dienste > BVCandleStream, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Entfernen".





Anforderungen und Einschränkungen

- Plattform: Nur MetaTrader 5 (keine MT4-Version). - Programmtyp: MT5 Service (läuft im Hintergrund, nicht mit Charts verbunden). - Zeitrahmen: Öffnen Sie die generierten benutzerdefinierten Symbole nur auf dem M1-Zeitrahmen. Andere Timeframes verzerren die Tick-Bars. - Tick-Daten: Die Qualität und Länge der generierten Historie hängt vollständig von der Verfügbarkeit der Tick-Historie auf dem Server Ihres Brokers ab. - Strategie-Tester: Verwenden Sie beim Testen von EAs mit den generierten benutzerdefinierten Symbolen die Modi "Jede Tick" oder "Echte Ticks". Vereinfachte Tick-Generierungsmodi ("Nur Eröffnungskurse", etc.) werden nicht unterstützt.



Anwendungsfälle