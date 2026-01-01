Pivot Points Apex
- Indikatoren
- Alexandre Silva Diniz
- Version: 1.20
Pivot-Points-Indikator, der wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Daytrader und Swingtrader berechnet. Ideal zur Identifizierung von Umkehrpunkten, zur Festlegung von Kurszielen und zum Risikomanagement in jedem Zeitrahmen.
Für Daytrader
- Identifiziert Schlüsselniveaus für Ein- und Ausstiege
- Definiert Stop-Loss- und Zielniveaus
- Erkennt potenzielle Intraday-Umkehrungen
Für Swingtrader
- Identifiziert wöchentliche/monatliche Unterstützungs- und Widerstandszonen
- Plant mittelfristige Positionen
- Ergänzt die Trendanalyse
Für Scalper
- Schnelle Referenzniveaus für kurzfristige Trades
- Entscheidungspunkte in kleineren Zeitrahmen