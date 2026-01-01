Pivot Points Apex

Pivot-Points-Indikator, der wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Daytrader und Swingtrader berechnet. Ideal zur Identifizierung von Umkehrpunkten, zur Festlegung von Kurszielen und zum Risikomanagement in jedem Zeitrahmen.

Für Daytrader

  • Identifiziert Schlüsselniveaus für Ein- und Ausstiege
  • Definiert Stop-Loss- und Zielniveaus
  • Erkennt potenzielle Intraday-Umkehrungen

Für Swingtrader

  • Identifiziert wöchentliche/monatliche Unterstützungs- und Widerstandszonen
  • Plant mittelfristige Positionen
  • Ergänzt die Trendanalyse

Für Scalper

  • Schnelle Referenzniveaus für kurzfristige Trades
  • Entscheidungspunkte in kleineren Zeitrahmen


