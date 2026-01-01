Pivot Points Apex

Индикатор Pivot Points, который рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Идеально подходит для определения точек разворота, установки целей и управления рисками на любом таймфрейме.

Для дейтрейдеров

  • Определяет ключевые уровни для входа и выхода
  • Помогает задавать уровни стоп-лосса и целей
  • Распознаёт потенциальные внутридневные развороты

Для свинг-трейдеров

  • Определяет недельные и месячные зоны поддержки/сопротивления
  • Помогает планировать среднесрочные позиции
  • Дополняет анализ тренда

Для скальперов

  • Быстрые уровни ориентира для скоростных сделок
  • Точки принятия решений на меньших таймфреймах


