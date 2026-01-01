Pivot Points Apex
- Индикаторы
- Alexandre Silva Diniz
- Версия: 1.20
Индикатор Pivot Points, который рассчитывает ключевые уровни поддержки и сопротивления для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Идеально подходит для определения точек разворота, установки целей и управления рисками на любом таймфрейме.
Для дейтрейдеров
- Определяет ключевые уровни для входа и выхода
- Помогает задавать уровни стоп-лосса и целей
- Распознаёт потенциальные внутридневные развороты
Для свинг-трейдеров
- Определяет недельные и месячные зоны поддержки/сопротивления
- Помогает планировать среднесрочные позиции
- Дополняет анализ тренда
Для скальперов
- Быстрые уровни ориентира для скоростных сделок
- Точки принятия решений на меньших таймфреймах