Pivot Points Apex
- Indicadores
- Alexandre Silva Diniz
- Versão: 1.20
Indicador de Pivot Points que calcula níveis de suporte e resistência essenciais para day traders e swing traders. Ideal para identificar pontos de reversão, definir alvos e gerenciar riscos em qualquer timeframe.
Para Day Traders
- Identifica níveis-chave para entradas e saídas
- Defina níveis de stops e alvos
- Reconhece potenciais reversões intraday
- Identifica zonas de suporte/resistência semanais/mensais
- Planeja posicionamentos de médio prazo
- Complementa análises de tendência
- Níveis de referência rápidos para operações rápidas
- Pontos de decisão em timeframes menores