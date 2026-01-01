Pivot Points Apex

Indicador de Pivot Points que calcula níveis de suporte e resistência essenciais para day traders e swing traders. Ideal para identificar pontos de reversão, definir alvos e gerenciar riscos em qualquer timeframe.

Para Day Traders

  • Identifica níveis-chave para entradas e saídas
  • Defina níveis de stops e alvos 
  • Reconhece potenciais reversões intraday
Para Swing Traders
  • Identifica zonas de suporte/resistência semanais/mensais
  • Planeja posicionamentos de médio prazo
  • Complementa análises de tendência
Para Scalpers
  • Níveis de referência rápidos para operações rápidas
  • Pontos de decisão em timeframes menores
    Mais do autor
    Anchored VWAP with Alerts
    Alexandre Silva Diniz
    Indicadores
    O VWAP Ancorado é uma variação do VWAP tradicional, na qual o cálculo do indicador começa a partir de um ponto específico no tempo (âncora), em vez de ser calculado desde o início do pregão ou de um intervalo fixo de tempo. Isso pode ser útil para traders que desejam avaliar o comportamento do preço em relação ao volume a partir de eventos específicos, como uma grande notícia, o início de uma tendência ou um evento técnico, como a quebra de um nível de suporte ou resistência. O indicador funcion
    FREE
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário