Pivot Points Apex

Indicador de Pivot Points que calcula niveles esenciales de soporte y resistencia para day traders y swing traders. Ideal para identificar puntos de reversión, definir objetivos y gestionar el riesgo en cualquier marco temporal.

Para Day Traders

  • Identifica niveles clave para entradas y salidas
  • Define niveles de stop loss y objetivos
  • Reconoce posibles reversiónes intradía

Para Swing Traders

  • Identifica zonas de soporte y resistencia semanales/mensuales
  • Planifica posiciones de medio plazo
  • Complementa el análisis de tendencia

Para Scalpers

  • Niveles de referencia rápidos para operaciones rápidas
  • Puntos de decisión en marcos temporales menores


