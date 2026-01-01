Pivot Points Apex
- Indicadores
- Alexandre Silva Diniz
- Versión: 1.20
Indicador de Pivot Points que calcula niveles esenciales de soporte y resistencia para day traders y swing traders. Ideal para identificar puntos de reversión, definir objetivos y gestionar el riesgo en cualquier marco temporal.
Para Day Traders
- Identifica niveles clave para entradas y salidas
- Define niveles de stop loss y objetivos
- Reconoce posibles reversiónes intradía
Para Swing Traders
- Identifica zonas de soporte y resistencia semanales/mensuales
- Planifica posiciones de medio plazo
- Complementa el análisis de tendencia
Para Scalpers
- Niveles de referencia rápidos para operaciones rápidas
- Puntos de decisión en marcos temporales menores