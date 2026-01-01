Pivot Points Apex
- Indicatori
- Alexandre Silva Diniz
- Versione: 1.20
Indicatore di Pivot Points che calcola livelli essenziali di supporto e resistenza per day trader e swing trader. Ideale per identificare punti di inversione, definire obiettivi e gestire il rischio su qualsiasi timeframe.
Per i Day Trader
- Identifica livelli chiave per ingressi e uscite
- Definisce livelli di stop loss e obiettivi
- Riconosce potenziali inversioni intraday
Per gli Swing Trader
- Identifica zone di supporto e resistenza settimanali/mensili
- Pianifica posizioni di medio termine
- Completa l’analisi del trend
Per gli Scalper
- Livelli di riferimento rapidi per operazioni veloci
- Punti decisionali su timeframe più piccoli