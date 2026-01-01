Pivot Points Apex

Indicatore di Pivot Points che calcola livelli essenziali di supporto e resistenza per day trader e swing trader. Ideale per identificare punti di inversione, definire obiettivi e gestire il rischio su qualsiasi timeframe.

Per i Day Trader



Identifica livelli chiave per ingressi e uscite

Definisce livelli di stop loss e obiettivi

Riconosce potenziali inversioni intraday

Per gli Swing Trader



Identifica zone di supporto e resistenza settimanali/mensili

Pianifica posizioni di medio termine

Completa l’analisi del trend

Per gli Scalper

