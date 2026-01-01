Pivot Points Apex

Indicatore di Pivot Points che calcola livelli essenziali di supporto e resistenza per day trader e swing trader. Ideale per identificare punti di inversione, definire obiettivi e gestire il rischio su qualsiasi timeframe.

Per i Day Trader

  • Identifica livelli chiave per ingressi e uscite
  • Definisce livelli di stop loss e obiettivi
  • Riconosce potenziali inversioni intraday

Per gli Swing Trader

  • Identifica zone di supporto e resistenza settimanali/mensili
  • Pianifica posizioni di medio termine
  • Completa l’analisi del trend

Per gli Scalper

  • Livelli di riferimento rapidi per operazioni veloci
  • Punti decisionali su timeframe più piccoli
Altri dall’autore
Anchored VWAP with Alerts
Alexandre Silva Diniz
Indicatori
L'Anchored VWAP è una variazione del VWAP tradizionale, in cui il calcolo dell'indicatore inizia da un punto specifico nel tempo (l'ancora), invece di essere calcolato dall'inizio della sessione di negoziazione o da un intervallo di tempo fisso. Questo può essere utile per i trader che desiderano valutare il comportamento del prezzo in relazione al volume a partire da eventi specifici, come una notizia importante, l'inizio di una tendenza o un evento tecnico, come il superamento di un livello di
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione