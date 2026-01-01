Pivot Points Apex

Indicateur de Pivot Points qui calcule des niveaux essentiels de support et de résistance pour les day traders et les swing traders. Idéal pour identifier les points de retournement, définir des objectifs et gérer le risque sur n’importe quel timeframe.

Pour les Day Traders

  • Identifie les niveaux clés pour les entrées et sorties
  • Définit les niveaux de stop-loss et d’objectifs
  • Reconnaît les retournements intrajournaliers potentiels

Pour les Swing Traders

  • Identifie les zones de support et de résistance hebdomadaires/mensuelles
  • Planifie des positions à moyen terme
  • Complète l’analyse de tendance

Pour les Scalpers

  • Niveaux de référence rapides pour des opérations rapides
  • Points de décision sur des timeframes plus courts
