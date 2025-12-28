Smart Breakout EA Pro

🚀 Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem

Smart Breakout EA Proist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch.

Live-Trades: Klicken Sie hier

Anleitung und Set-Dateien: Klicken Sie hier

✨ Was macht es SMART?

🎯 Mehrere Breakout-Strategien in EINEM EARangeBreakout- Horizontale Unterstützungs-/Widerstandsdurchbrüche

  • Channel Breakout - Durchbrüche von Trendkanalbegrenzungen
  • Triangle Breakout - Durchbrüche konvergierender Muster
  • Volatilitäts-Breakout - Bollinger-Band-Ausdehnungstrades
  • Zeitbasierter Ausbruch - Erfassen des Momentums zu Beginn der Sitzung
  • All Types Mode - Automatische Erkennung der besten Gelegenheiten

🔒 Risikomanagement der Militärklasse

  • Risiko pro Handel - Feste prozentuale Risikokontrolle (0,5-5%)
  • Tägliches Verlustlimit - Automatischer täglicher Drawdown-Schutz
  • Max. gleichzeitige Trades - Positionslimit-Management
  • Dynamischer Stop Loss - ATR-basierte Stop-Platzierung
  • Take Profit Ratio - Anpassbare Risiko:Gewinn-Verhältnisse (1,5:1 bis 4:1)

🛡️ Erweiterte Positionsverwaltung

  • Trailing Stop - ATR-basiertes dynamisches Trailing
  • Break-Even-Bewegung - Automatischer Stop-to-Entry-Schutz
  • Partielle Gewinnmitnahme - Sichern Sie Gewinne, während Sie auf Gewinner setzen
  • Intelligente Ausstiegslogik - Maximierung von Gewinnen, Minimierung von Verlusten

🎲 EINZIGARTIG: Diversifizierungstechnologie

Jede kompilierte Kopie hat einzigartige Handelscharakteristiken! Durch fortschrittliche Zufallsgenerierung bei der Kompilierung handelt jede EA-Instanz mit leicht unterschiedlichen Parametern. Dies ermöglicht Ihnen:

  • Mehrere Kopien auf demselben Paar ohne Konflikte laufen zu lassen
  • ein diversifiziertes "Portfolio" von Ausbruchsstrategien zu erstellen
  • Das Korrelationsrisiko zwischen EAs zu reduzieren
  • Verschiedene Marktbedingungen gleichzeitig zu optimieren

Keine zwei Kopien handeln exakt auf die gleiche Weise - echte Diversifizierung!

🔥 Professionelle Eigenschaften

Intelligentes Mehrfach-Filter-System

  • Volumenfilter - Bestätigt Ausbrüche mit Volumenanstieg
  • Trend-Filter - Handelt mit höherer Zeitrahmenrichtung
  • ATR-Filter - Vermeidet falsche Ausbrüche bei geringer Volatilität
  • S ession-Filter - Handelt nur während der optimalen Stunden
  • Retest-Option - Wartet auf die Bestätigung eines Pullbacks

Echtzeit-Informationspanel (nur Live-Handel)

  • Anzeige von Kontostand und Eigenkapital
  • Tägliche P/L- und Performance-Statistiken
  • Offene Positionen mit Gewinn/Verlust
  • Aktive Handelsparameter
  • Strategiestatus und Filterstatus
  • Session Timing und Marktinformationen

Automatisch deaktiviertes Panel im Strategy Tester für maximale Optimierungsgeschwindigkeit!

Umfassend optimierungsfähig

  • Alle wichtigen Parameter für die Optimierung verfügbar
  • Enthaltene Optimierungssets für die wichtigsten Paare
  • Schnelles Backtesting (kein Panel-Overhead)
  • Forward Testing validiert

📊 Beste Leistung bei

Empfohlene Paare:

  • USD/CAD
  • XAU/USD

Empfohlene Timeframes:

  • H4/Daily - Hohe Zuverlässigkeit, bestes Risiko:Ertrag
  • H1 - Ausgewogene Häufigkeit und Qualität
  • M15/M30 - Aktiver Handel, erfordert strenges Management

Mindestanforderungen:

  • Kontostand: $500+ empfohlen
  • Broker-Spread: <2 Pips für die wichtigsten Paare
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

🎓 Vollständige Dokumentation enthalten

Besuchen Sie unserGitHub Repository für :

  • 📖 Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanweisungen
  • 🔧 Optimierungssets für alle wichtigen Paare
  • 📈 Erklärungen zu Strategien und Best Practices
  • 💡 Konfigurationsbeispiele (konservativ/mäßig/aggressiv)
  • 🎯 Tipps für profitables Breakout-Trading
  • ❓ FAQ und Fehlerbehebung

⚙️ Technische Daten

Eingabeparameter:

  • Einstellungen der Breakout-Strategie (6 Optionen)
  • Risikomanagement (5 Parameter)
  • Trailing Stop & Break-even (6 Parameter)
  • Multi-Filter-System (10 Parameter)
  • Technische Indikatoren (4 Parameter)
  • Allgemeine Einstellungen (3 Parameter)

Totale Kontrolle: 30+ anpassbare Parameter für eine vollständige Kontrolle der Strategie

Code-Qualität:

  • Sauberer, professioneller MQL5-Code
  • Optimiert für Geschwindigkeit und Effizienz
  • Keine DLL-Abhängigkeiten
  • Keine externen Bibliotheken erforderlich
  • Funktioniert auf jedem Broker

💎 Warum Smart Breakout EA Pro wählen?

Professionelle Entwicklung - Strategielogik auf institutionellem NiveauBewährtes Konzept - Breakout-Trading ist erprobt und profitabelEinzigartige Technologie - Diversifikationsrandomisierung (exklusives Feature)Vollständige Risikokontrolle - Niemals mehr riskieren, als Sie eingestellt habenTransparente Logik - Keine Blackbox, klare StrategieregelnKontinuierlicher Support - Aktives GitHub-Repository mit UpdatesKeine versteckten Kosten - Ein Kauf, lebenslanger ZugangOptimierungsbereit - Feinabstimmung für Ihren Broker und Ihre Paare

📋 Was Sie bekommen

✔️ SmartBreakoutEAPro.mq5 - Haupt-EA-Datei ✔️ Vollständige Dokumentation und Anleitungen ✔️ Optimierungsparametersätze ✔️ Setup- und Konfigurationsanweisungen ✔️ GitHub-Repository-Zugang für Updates ✔️ Community-Support

⚠️ Wichtige Hinweise

Realistische Erwartungen:

  • Dies ist KEIN "Heiliger Gral" oder "Schnell reich werden"-System
  • Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
  • Richtiges Risikomanagement ist unerlässlich
  • Testen Sie vor dem Live-Handel immer mit einer Demo-Version
  • Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Marktbedingungen

Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA wird als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt - Sie sind für Ihre Handelsentscheidungen und -ergebnisse selbst verantwortlich.

🎁 Besondere Merkmale zum Start

  1. Einzigartige Instanztechnologie - Führen Sie mehrere diversifizierte Kopien aus
  2. Professionelles Info-Panel - Echtzeit-Handels-Dashboard
  3. Vollständige GitHub-Dokumentation - Ständig aktualisierte Anleitungen
  4. Mehrere Strategietypen - 5+ Ausbruchsmuster in einem EA
  5. Enthaltene Optimierungssets - Gebrauchsfertige Parametersets

🏆 Perfekt für

  • Swing-Trader, die nach automatisierten Ausbrüchen suchen
  • Portfolio-Händler, die diversifizierte Strategien suchen
  • Technische Trader, die Unterstützung/Widerstand verstehen
  • Ernsthafte Trader, die professionelle EAs suchen
  • Jeder, der echte "Set and Forget"-Strategien mit angemessener Risikokontrolle sucht

📞 Unterstützung & Updates

Fragen oder Probleme? Besuchen Sie unser GitHub-Repository oder kontaktieren Sie uns über MQL5-Nachrichten. Wir bemühen uns um kontinuierliche Verbesserung und Benutzerzufriedenheit.

Umfassende Anleitungen zum Herunterladen unter: https://github.com/rifkymuththalib/Smart-Breakout-EA-Pro

🚦 Beginnen Sie noch heute

  1. Smart Breakout EA Pro kaufen und herunterladen
  2. Besuchen Sie GitHub für eine vollständige Anleitung zur Einrichtung
  3. Testen Sie auf einem Demokonto (empfohlen 2-4 Wochen)
  4. Optimieren Sie für Ihren Broker und Ihre Paare
  5. Starten Sie den Live-Handel mit angemessenem Risikomanagement

Smart Breakout EA Pro - Wo Intelligenz auf Chancen trifft 🎯


