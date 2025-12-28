Smart Breakout EA Pro
🚀 Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem
Smart Breakout EA Proist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch.
✨ Was macht es SMART?
🎯 Mehrere Breakout-Strategien in EINEM EARangeBreakout- Horizontale Unterstützungs-/Widerstandsdurchbrüche
- Channel Breakout - Durchbrüche von Trendkanalbegrenzungen
- Triangle Breakout - Durchbrüche konvergierender Muster
- Volatilitäts-Breakout - Bollinger-Band-Ausdehnungstrades
- Zeitbasierter Ausbruch - Erfassen des Momentums zu Beginn der Sitzung
- All Types Mode - Automatische Erkennung der besten Gelegenheiten
- Risiko pro Handel - Feste prozentuale Risikokontrolle (0,5-5%)
- Tägliches Verlustlimit - Automatischer täglicher Drawdown-Schutz
- Max. gleichzeitige Trades - Positionslimit-Management
- Dynamischer Stop Loss - ATR-basierte Stop-Platzierung
- Take Profit Ratio - Anpassbare Risiko:Gewinn-Verhältnisse (1,5:1 bis 4:1)
- Trailing Stop - ATR-basiertes dynamisches Trailing
- Break-Even-Bewegung - Automatischer Stop-to-Entry-Schutz
- Partielle Gewinnmitnahme - Sichern Sie Gewinne, während Sie auf Gewinner setzen
- Intelligente Ausstiegslogik - Maximierung von Gewinnen, Minimierung von Verlusten
Jede kompilierte Kopie hat einzigartige Handelscharakteristiken! Durch fortschrittliche Zufallsgenerierung bei der Kompilierung handelt jede EA-Instanz mit leicht unterschiedlichen Parametern. Dies ermöglicht Ihnen:
- Mehrere Kopien auf demselben Paar ohne Konflikte laufen zu lassen
- ein diversifiziertes "Portfolio" von Ausbruchsstrategien zu erstellen
- Das Korrelationsrisiko zwischen EAs zu reduzieren
- Verschiedene Marktbedingungen gleichzeitig zu optimieren
Keine zwei Kopien handeln exakt auf die gleiche Weise - echte Diversifizierung!
- ✅ Volumenfilter - Bestätigt Ausbrüche mit Volumenanstieg
- ✅ Trend-Filter - Handelt mit höherer Zeitrahmenrichtung
- ✅ ATR-Filter - Vermeidet falsche Ausbrüche bei geringer Volatilität
- ✅ S ession-Filter - Handelt nur während der optimalen Stunden
- ✅ Retest-Option - Wartet auf die Bestätigung eines Pullbacks
- Anzeige von Kontostand und Eigenkapital
- Tägliche P/L- und Performance-Statistiken
- Offene Positionen mit Gewinn/Verlust
- Aktive Handelsparameter
- Strategiestatus und Filterstatus
- Session Timing und Marktinformationen
Automatisch deaktiviertes Panel im Strategy Tester für maximale Optimierungsgeschwindigkeit!
- Alle wichtigen Parameter für die Optimierung verfügbar
- Enthaltene Optimierungssets für die wichtigsten Paare
- Schnelles Backtesting (kein Panel-Overhead)
- Forward Testing validiert
Empfohlene Paare:
- USD/CAD
- XAU/USD
Empfohlene Timeframes:
- H4/Daily - Hohe Zuverlässigkeit, bestes Risiko:Ertrag
- H1 - Ausgewogene Häufigkeit und Qualität
- M15/M30 - Aktiver Handel, erfordert strenges Management
Mindestanforderungen:
- Kontostand: $500+ empfohlen
- Broker-Spread: <2 Pips für die wichtigsten Paare
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
Besuchen Sie unserGitHub Repository für :
- 📖 Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanweisungen
- 🔧 Optimierungssets für alle wichtigen Paare
- 📈 Erklärungen zu Strategien und Best Practices
- 💡 Konfigurationsbeispiele (konservativ/mäßig/aggressiv)
- 🎯 Tipps für profitables Breakout-Trading
- ❓ FAQ und Fehlerbehebung
Eingabeparameter:
- Einstellungen der Breakout-Strategie (6 Optionen)
- Risikomanagement (5 Parameter)
- Trailing Stop & Break-even (6 Parameter)
- Multi-Filter-System (10 Parameter)
- Technische Indikatoren (4 Parameter)
- Allgemeine Einstellungen (3 Parameter)
Totale Kontrolle: 30+ anpassbare Parameter für eine vollständige Kontrolle der Strategie
Code-Qualität:
- Sauberer, professioneller MQL5-Code
- Optimiert für Geschwindigkeit und Effizienz
- Keine DLL-Abhängigkeiten
- Keine externen Bibliotheken erforderlich
- Funktioniert auf jedem Broker
✅ Professionelle Entwicklung - Strategielogik auf institutionellem Niveau ✅ Bewährtes Konzept - Breakout-Trading ist erprobt und profitabel ✅ Einzigartige Technologie - Diversifikationsrandomisierung (exklusives Feature) ✅ Vollständige Risikokontrolle - Niemals mehr riskieren, als Sie eingestellt haben ✅ Transparente Logik - Keine Blackbox, klare Strategieregeln ✅ Kontinuierlicher Support - Aktives GitHub-Repository mit Updates ✅ Keine versteckten Kosten - Ein Kauf, lebenslanger Zugang ✅ Optimierungsbereit - Feinabstimmung für Ihren Broker und Ihre Paare
✔️ SmartBreakoutEAPro.mq5 - Haupt-EA-Datei ✔️ Vollständige Dokumentation und Anleitungen ✔️ Optimierungsparametersätze ✔️ Setup- und Konfigurationsanweisungen ✔️ GitHub-Repository-Zugang für Updates ✔️ Community-Support
Realistische Erwartungen:
- Dies ist KEIN "Heiliger Gral" oder "Schnell reich werden"-System
- Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Richtiges Risikomanagement ist unerlässlich
- Testen Sie vor dem Live-Handel immer mit einer Demo-Version
- Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Marktbedingungen
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA wird als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt - Sie sind für Ihre Handelsentscheidungen und -ergebnisse selbst verantwortlich.
- Einzigartige Instanztechnologie - Führen Sie mehrere diversifizierte Kopien aus
- Professionelles Info-Panel - Echtzeit-Handels-Dashboard
- Vollständige GitHub-Dokumentation - Ständig aktualisierte Anleitungen
- Mehrere Strategietypen - 5+ Ausbruchsmuster in einem EA
- Enthaltene Optimierungssets - Gebrauchsfertige Parametersets
- Swing-Trader, die nach automatisierten Ausbrüchen suchen
- Portfolio-Händler, die diversifizierte Strategien suchen
- Technische Trader, die Unterstützung/Widerstand verstehen
- Ernsthafte Trader, die professionelle EAs suchen
- Jeder, der echte "Set and Forget"-Strategien mit angemessener Risikokontrolle sucht
Fragen oder Probleme? Besuchen Sie unser GitHub-Repository oder kontaktieren Sie uns über MQL5-Nachrichten. Wir bemühen uns um kontinuierliche Verbesserung und Benutzerzufriedenheit.
Umfassende Anleitungen zum Herunterladen unter: https://github.com/rifkymuththalib/Smart-Breakout-EA-Pro
