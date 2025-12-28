🚀 Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem Smart Breakout EA Pro



Live-Trades:



Smart Breakout EA Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch.

✨ Was macht es SMART? 🎯 Mehrere Breakout-Strategien in EINEM EARange Breakout - Horizontale Unterstützungs-/Widerstandsdurchbrüche

Channel Breakout - Durchbrüche von Trendkanalbegrenzungen

Durchbrüche von Trendkanalbegrenzungen Triangle Breakout - Durchbrüche konvergierender Muster

Durchbrüche konvergierender Muster Volatilitäts-Breakout - Bollinger-Band-Ausdehnungstrades

Bollinger-Band-Ausdehnungstrades Zeitbasierter Ausbruch - Erfassen des Momentums zu Beginn der Sitzung

Erfassen des Momentums zu Beginn der Sitzung All Types Mode - Automatische Erkennung der besten Gelegenheiten

🔒 Risikomanagement der Militärklasse

Risiko pro Handel - Feste prozentuale Risikokontrolle (0,5-5%)

Feste prozentuale Risikokontrolle (0,5-5%) Tägliches Verlustlimit - Automatischer täglicher Drawdown-Schutz

Automatischer täglicher Drawdown-Schutz Max. gleichzeitige Trades - Positionslimit-Management

Positionslimit-Management Dynamischer Stop Loss - ATR-basierte Stop-Platzierung

ATR-basierte Stop-Platzierung Take Profit Ratio - Anpassbare Risiko:Gewinn-Verhältnisse (1,5:1 bis 4:1)

🛡️ Erweiterte Positionsverwaltung

Trailing Stop - ATR-basiertes dynamisches Trailing

ATR-basiertes dynamisches Trailing Break-Even-Bewegung - Automatischer Stop-to-Entry-Schutz

Automatischer Stop-to-Entry-Schutz Partielle Gewinnmitnahme - Sichern Sie Gewinne, während Sie auf Gewinner setzen

Sichern Sie Gewinne, während Sie auf Gewinner setzen Intelligente Ausstiegslogik - Maximierung von Gewinnen, Minimierung von Verlusten

🎲 EINZIGARTIG: Diversifizierungstechnologie

Jede kompilierte Kopie hat einzigartige Handelscharakteristiken! Durch fortschrittliche Zufallsgenerierung bei der Kompilierung handelt jede EA-Instanz mit leicht unterschiedlichen Parametern. Dies ermöglicht Ihnen:

Mehrere Kopien auf demselben Paar ohne Konflikte laufen zu lassen

ein diversifiziertes "Portfolio" von Ausbruchsstrategien zu erstellen

Das Korrelationsrisiko zwischen EAs zu reduzieren

Verschiedene Marktbedingungen gleichzeitig zu optimieren

Keine zwei Kopien handeln exakt auf die gleiche Weise - echte Diversifizierung!

🔥 Professionelle Eigenschaften

Intelligentes Mehrfach-Filter-System

✅ Volumenfilter - Bestätigt Ausbrüche mit Volumenanstieg

Bestätigt Ausbrüche mit Volumenanstieg ✅ Trend-Filter - Handelt mit höherer Zeitrahmenrichtung

Handelt mit höherer Zeitrahmenrichtung ✅ ATR-Filter - Vermeidet falsche Ausbrüche bei geringer Volatilität

Vermeidet falsche Ausbrüche bei geringer Volatilität ✅ S ession-Filter - Handelt nur während der optimalen Stunden

Handelt nur während der optimalen Stunden ✅ Retest-Option - Wartet auf die Bestätigung eines Pullbacks

Anzeige von Kontostand und Eigenkapital

Tägliche P/L- und Performance-Statistiken

Offene Positionen mit Gewinn/Verlust

Aktive Handelsparameter

Strategiestatus und Filterstatus

Session Timing und Marktinformationen

Automatisch deaktiviertes Panel im Strategy Tester für maximale Optimierungsgeschwindigkeit!

Umfassend optimierungsfähig

Alle wichtigen Parameter für die Optimierung verfügbar

Enthaltene Optimierungssets für die wichtigsten Paare

Schnelles Backtesting (kein Panel-Overhead)

Forward Testing validiert

📊 Beste Leistung bei

Empfohlene Paare:

USD/CAD

XAU/USD

Empfohlene Timeframes:

H4/Daily - Hohe Zuverlässigkeit, bestes Risiko:Ertrag

H1 - Ausgewogene Häufigkeit und Qualität

M15/M30 - Aktiver Handel, erfordert strenges Management

Mindestanforderungen:

Kontostand: $500+ empfohlen

Broker-Spread: <2 Pips für die wichtigsten Paare

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

🎓 Vollständige Dokumentation enthalten

Besuchen Sie unserGitHub Repository für :

📖 Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanweisungen

🔧 Optimierungssets für alle wichtigen Paare

📈 Erklärungen zu Strategien und Best Practices

💡 Konfigurationsbeispiele (konservativ/mäßig/aggressiv)

🎯 Tipps für profitables Breakout-Trading

❓ FAQ und Fehlerbehebung

⚙️ Technische Daten

Eingabeparameter:

Einstellungen der Breakout-Strategie (6 Optionen)

Risikomanagement (5 Parameter)

Trailing Stop & Break-even (6 Parameter)

Multi-Filter-System (10 Parameter)

Technische Indikatoren (4 Parameter)

Allgemeine Einstellungen (3 Parameter)

Totale Kontrolle: 30+ anpassbare Parameter für eine vollständige Kontrolle der Strategie

Code-Qualität:

Sauberer, professioneller MQL5-Code

Optimiert für Geschwindigkeit und Effizienz

Keine DLL-Abhängigkeiten

Keine externen Bibliotheken erforderlich

Funktioniert auf jedem Broker

💎 Warum Smart Breakout EA Pro wählen?

✅ Professionelle Entwicklung - Strategielogik auf institutionellem Niveau ✅ Bewährtes Konzept - Breakout-Trading ist erprobt und profitabel ✅ Einzigartige Technologie - Diversifikationsrandomisierung (exklusives Feature) ✅ Vollständige Risikokontrolle - Niemals mehr riskieren, als Sie eingestellt haben ✅ Transparente Logik - Keine Blackbox, klare Strategieregeln ✅ Kontinuierlicher Support - Aktives GitHub-Repository mit Updates ✅ Keine versteckten Kosten - Ein Kauf, lebenslanger Zugang ✅ Optimierungsbereit - Feinabstimmung für Ihren Broker und Ihre Paare

📋 Was Sie bekommen

✔️ SmartBreakoutEAPro.mq5 - Haupt-EA-Datei ✔️ Vollständige Dokumentation und Anleitungen ✔️ Optimierungsparametersätze ✔️ Setup- und Konfigurationsanweisungen ✔️ GitHub-Repository-Zugang für Updates ✔️ Community-Support

⚠️ Wichtige Hinweise

Realistische Erwartungen:

Dies ist KEIN "Heiliger Gral" oder "Schnell reich werden"-System

Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Richtiges Risikomanagement ist unerlässlich

Testen Sie vor dem Live-Handel immer mit einer Demo-Version

Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread und Marktbedingungen

Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA wird als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt - Sie sind für Ihre Handelsentscheidungen und -ergebnisse selbst verantwortlich.

🎁 Besondere Merkmale zum Start

Einzigartige Instanztechnologie - Führen Sie mehrere diversifizierte Kopien aus Professionelles Info-Panel - Echtzeit-Handels-Dashboard Vollständige GitHub-Dokumentation - Ständig aktualisierte Anleitungen Mehrere Strategietypen - 5+ Ausbruchsmuster in einem EA Enthaltene Optimierungssets - Gebrauchsfertige Parametersets

🏆 Perfekt für

Swing-Trader, die nach automatisierten Ausbrüchen suchen

Portfolio-Händler, die diversifizierte Strategien suchen

Technische Trader, die Unterstützung/Widerstand verstehen

Ernsthafte Trader, die professionelle EAs suchen

Jeder, der echte "Set and Forget"-Strategien mit angemessener Risikokontrolle sucht

📞 Unterstützung & Updates

Fragen oder Probleme? Besuchen Sie unser GitHub-Repository oder kontaktieren Sie uns über MQL5-Nachrichten. Wir bemühen uns um kontinuierliche Verbesserung und Benutzerzufriedenheit.

Umfassende Anleitungen zum Herunterladen unter: https://github.com/rifkymuththalib/Smart-Breakout-EA-Pro

🚦 Beginnen Sie noch heute

Smart Breakout EA Pro kaufen und herunterladen Besuchen Sie GitHub für eine vollständige Anleitung zur Einrichtung Testen Sie auf einem Demokonto (empfohlen 2-4 Wochen) Optimieren Sie für Ihren Broker und Ihre Paare Starten Sie den Live-Handel mit angemessenem Risikomanagement

Smart Breakout EA Pro - Wo Intelligenz auf Chancen trifft 🎯