Secatrix pro8

Kaufen Sie im Tief, verkaufen Sie am Hoch – mit chirurgischer Präzision

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

Verbessern Sie Ihr Trading mit dem intelligentesten Fisher Transform System auf dem Markt. Secatrix PRO v8.12 revolutioniert die technische Analyse mit seiner exklusiven HOOK Pattern Erkennungstechnologie. Schluss mit zu späten Einstiegen! Unser Indikator erkennt Umkehrungen auf extremen Erschöpfungsniveaus und ermöglicht es Ihnen, Marktwendepunkte zu erfassen, bevor die Masse reagiert.

⚙️ EINGABEPARAMETER (INPUTS)

=== Fisher Transform Einstellungen ===

RangePeriods : Berechnungszeitraum für Hochs/Tiefs (Standard: 12). Kleinere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit.

PriceSmoothing : Glättung des Preises (0.0 bis 1.0). Filtert Preisausreißer und Marktrauschen.

FisherSmoothing : Glättung der finalen Kurve. Balanciert Signalgeschwindigkeit und visuelle Klarheit.

FisherStrengthThreshold: Erforderlicher Mindestwert zur Validierung eines Momentum-Signals (Standard: 0.15).

=== Signalmodus - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : Aktiviert den "Hook"-Modus (Umkehr an Extremwerten). Wenn False , wird der klassische Nulllinien-Cross verwendet.

ExtremeLevel: Schwellenwert für die Hook-Erkennung (z.B. 0.5). Höhere Werte führen zu selektiveren Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit.

=== Filtereinstellungen ===

UseATRFilter : Aktiviert den Volatilitätsfilter, um Trades in flachen oder "toten" Märkten zu vermeiden.

ATR_Period : Zeitraum für die ATR-Berechnung (Standard: 14).

ATR_Multiplier : Empfindlichkeit des Filters. Das Signal wird blockiert, wenn die Volatilität unter dem Durchschnitt liegt.

UseTrendFilter : Institutioneller Trendfilter basierend auf gleitenden Durchschnitten.

TrendMA_Period: Zeitraum für den Trend-EMA (Standard: 200 EMA).

=== Preisbewegungsfilter (Adaptiv) ===

UseMinPriceMoveFilter : Stellt sicher, dass die Signalkerze eine ausreichende Größe hat.

AdaptiveThreshold : Wenn True , berechnet das System automatisch die erforderliche Bewegung basierend auf dem Zeitrahmen (M1 vs. H1).

ThresholdMultiplier: Feinabstimmung der adaptiven Berechnungsstärke.

=== Anti-Repaint Sicherheit ===

ConfirmOnClose: WICHTIG. Wenn True, erscheinen Signale erst nach Kerzenschluss. Garantiert 100% Zéro Repaint.

=== Dashboard & Alarme ===

ShowDashboard : Zeigt das visuelle Informationspanel an oder blendet es aus.

DynamicDashboardColors : Hintergrund ändert die Farbe (Grün für Kauf / Rot für Verkauf) für sofortiges Feedback.

EnableAlertsAtStart : Aktiviert das Alarmsystem beim Laden.

AlertTypes (Popup, Sound, Mobile, Email): Wählen Sie Ihre bevorzugten Benachrichtigungskanäle.

🚀 HAUPTMERKMALE

1. EXKLUSIVE HOOK PATTERN ERKENNUNG Unser proprietärer Algorithmus analysiert das Momentum in Echtzeit, um "Hooks" an kritischen Erschöpfungsniveaus zu fangen:

🔵 BUY HOOK: Signal wird ausgelöst, wenn der Fisher in extrem überverkauften Zonen nach oben dreht.

🔴 SELL HOOK: Signal wird ausgelöst, wenn der Fisher in extrem überkauften Zonen nach unten dreht.

💎 Vorteil: 50-80% frühere Einstiege im Vergleich zu Standard-Indikatoren, was zu einem überlegenen Risiko-Ertrags-Verhältnis (CRV) führt.

2. ADAPTIVE INTELLIGENZ Secatrix PRO passt seine Empfindlichkeitsschwellen automatisch an den Zeitrahmen Ihres Charts an. Er unterscheidet zwischen M1-Rauschen und H4-Trends ohne manuelle Anpassung.

3. ZERTIFIZIERTES NON-REPAINT TOTALE GARANTIE: Secatrix PRO repainted NIEMALS.

Alle Signale sind fest, sobald die Kerze schließt.

Was Sie im Backtest sehen, entspricht exakt dem Live-Trading.

📊 INTERAKTIVES DASHBOARD

Überwachen Sie Fisher-Werte und Filterstatus ( PASSED / FAILED ) auf einen Blick.

ALERTS ON/OFF Button: Schalten Sie alle Benachrichtigungen mit einem Klick direkt im Chart um, ohne die Einstellungen zu öffnen.

⚠️ RISIKOHINWEIS

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust des Kapitals. Secatrix PRO ist ein strategisches Entscheidungshilfsmittel. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie live traden. Ein striktes Risikomanagement von 1-2% pro Trade wird dringend empfohlen.

Werden Sie Teil der Trading-Elite. Laden Sie Secatrix PRO v8.12 noch heute herunter.