Secatrix pro8
- Indicadores
- Sebastien Jean-baptiste Bernard Gromy
- Versão: 8.14
- Atualizado: 31 dezembro 2025
- Ativações: 10
Compre no Fundo, Venda no Topo com Precisão Cirúrgica
Transforme o seu trading com o sistema Fisher Transform mais inteligente do mercado. O Secatrix PRO v8.12 revoluciona a análise técnica com a sua tecnologia exclusiva de deteção HOOK Pattern (Padrão de Gancho). Pare de entrar tarde no mercado! O nosso indicador deteta reversões em níveis extremos de exaustão, permitindo-lhe capturar pivôs antes do resto dos traders.
⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA (INPUTS)
=== Configurações Fisher Transform ===
-
RangePeriods: Período de cálculo para máximos e mínimos (Padrão: 12). Valores baixos aumentam a reatividade.
-
PriceSmoothing: Suavização do preço (0.0 a 1.0). Filtra picos de preço e ruído do mercado.
-
FisherSmoothing: Suavização da curva final. Equilibra a velocidade do sinal com a clareza visual.
-
FisherStrengthThreshold: Valor absoluto mínimo necessário para validar um sinal de momentum (Padrão: 0.15).
=== Modo de Sinal - HOOK PATTERN ===
-
UseHookPattern: Ativa o modo "Hook" (Giro em extremos). Se False, utiliza o cruzamento clássico do nível zero.
-
ExtremeLevel: Nível crítico para detetar ganchos (ex: 0.5). Valores mais altos geram sinais mais seletivos e de maior probabilidade.
=== Configurações de Filtros ===
-
UseATRFilter: Ativa o filtro de volatilidade para evitar operar em mercados laterais ou "mortos".
-
ATR_Period: Período para o cálculo do Average True Range (Padrão: 14).
-
ATR_Multiplier: Sensibilidade do filtro. O sinal é bloqueado se a volatilidade atual for inferior à média.
-
UseTrendFilter: Filtro de tendência institucional baseado em médias móveis.
-
TrendMA_Period: Período para a Média Móvel de tendência (Padrão: 200 EMA).
=== Filtro de Movimento de Preço (Adaptativo) ===
-
UseMinPriceMoveFilter: Garante que a vela do sinal tenha um tamanho de corpo suficiente.
-
AdaptiveThreshold: Se True, o sistema calcula automaticamente o movimento necessário conforme o Timeframe (M1 vs H1).
-
ThresholdMultiplier: Ajusta a potência do cálculo adaptativo.
=== Segurança Anti-Repaint ===
-
ConfirmOnClose: CRÍTICO. Se True, os sinais só aparecem ao fechar a vela. Garante 100% Zero Repaint.
=== Painel de Controlo e Alertas ===
-
ShowDashboard: Mostra ou oculta o painel de informações visuais.
-
DynamicDashboardColors: O fundo muda de cor (Verde para Compra / Vermelho para Venda) para feedback visual imediato.
-
EnableAlertsAtStart: Ativa o sistema de alertas ao carregar o indicador.
-
AlertTypes (Popup, Som, Móvel, E-mail): Escolha os seus canais de notificação preferidos.
🚀 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
1. DETEÇÃO EXCLUSIVA HOOK PATTERN O nosso algoritmo proprietário analisa o momentum em tempo real para capturar "ganchos" em níveis críticos de exaustão:
-
🔵 BUY HOOK: Sinal ativado quando o Fisher vira para cima a partir de zonas de sobrevenda extrema.
-
🔴 SELL HOOK: Sinal ativado quando o Fisher vira para baixo a partir de zonas de sobrecompra extrema.
-
💎 Benefício: Entradas 50% a 80% mais precoces em comparação com indicadores padrão, melhorando drasticamente o rácio Risco/Recompensa.
2. INTELIGÊNCIA ADAPTATIVA O Secatrix PRO ajusta automaticamente os seus limites de sensibilidade de acordo com o timeframe do gráfico. Ele distingue entre o ruído de M1 e as tendências de H4 sem necessidade de ajustes manuais constantes.
3. CERTIFICAÇÃO NON-REPAINT GARANTIA TOTAL: O Secatrix PRO NUNCA repinta.
-
Todos os sinais tornam-se fixos assim que a vela fecha.
-
O que vê no backtest é exatamente o que obtém no trading real.
📊 PAINEL DE CONTROLO INTERATIVO
-
Monitorize os valores de Fisher e o estado dos filtros (PASSED/FAILED) num relance.
-
Botão ALERTS ON/OFF: Ative ou desative todas as notificações com um único clique diretamente no gráfico, sem entrar nas configurações.
⚠️ AVISO DE RISCO
Operar instrumentos financeiros envolve um risco significativo de perda de capital. O Secatrix PRO é uma ferramenta de apoio à decisão estratégica. Teste sempre o indicador numa conta demo antes de operar em real. Recomenda-se estritamente uma gestão monetária de 1-2% de risco por operação.
Junte-se à elite dos traders. Descarregue o Secatrix PRO v8.12 hoje mesmo.