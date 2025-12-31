Secatrix pro8

Compre no Fundo, Venda no Topo com Precisão Cirúrgica

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

Transforme o seu trading com o sistema Fisher Transform mais inteligente do mercado. O Secatrix PRO v8.12 revoluciona a análise técnica com a sua tecnologia exclusiva de deteção HOOK Pattern (Padrão de Gancho). Pare de entrar tarde no mercado! O nosso indicador deteta reversões em níveis extremos de exaustão, permitindo-lhe capturar pivôs antes do resto dos traders.

⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA (INPUTS)

=== Configurações Fisher Transform ===

RangePeriods : Período de cálculo para máximos e mínimos (Padrão: 12). Valores baixos aumentam a reatividade.

PriceSmoothing : Suavização do preço (0.0 a 1.0). Filtra picos de preço e ruído do mercado.

FisherSmoothing : Suavização da curva final. Equilibra a velocidade do sinal com a clareza visual.

FisherStrengthThreshold: Valor absoluto mínimo necessário para validar um sinal de momentum (Padrão: 0.15).

=== Modo de Sinal - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : Ativa o modo "Hook" (Giro em extremos). Se False , utiliza o cruzamento clássico do nível zero.

ExtremeLevel: Nível crítico para detetar ganchos (ex: 0.5). Valores mais altos geram sinais mais seletivos e de maior probabilidade.

=== Configurações de Filtros ===

UseATRFilter : Ativa o filtro de volatilidade para evitar operar em mercados laterais ou "mortos".

ATR_Period : Período para o cálculo do Average True Range (Padrão: 14).

ATR_Multiplier : Sensibilidade do filtro. O sinal é bloqueado se a volatilidade atual for inferior à média.

UseTrendFilter : Filtro de tendência institucional baseado em médias móveis.

TrendMA_Period: Período para a Média Móvel de tendência (Padrão: 200 EMA).

=== Filtro de Movimento de Preço (Adaptativo) ===

UseMinPriceMoveFilter : Garante que a vela do sinal tenha um tamanho de corpo suficiente.

AdaptiveThreshold : Se True , o sistema calcula automaticamente o movimento necessário conforme o Timeframe (M1 vs H1).

ThresholdMultiplier: Ajusta a potência do cálculo adaptativo.

=== Segurança Anti-Repaint ===

ConfirmOnClose: CRÍTICO. Se True, os sinais só aparecem ao fechar a vela. Garante 100% Zero Repaint.

=== Painel de Controlo e Alertas ===

ShowDashboard : Mostra ou oculta o painel de informações visuais.

DynamicDashboardColors : O fundo muda de cor (Verde para Compra / Vermelho para Venda) para feedback visual imediato.

EnableAlertsAtStart : Ativa o sistema de alertas ao carregar o indicador.

AlertTypes (Popup, Som, Móvel, E-mail): Escolha os seus canais de notificação preferidos.

🚀 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

1. DETEÇÃO EXCLUSIVA HOOK PATTERN O nosso algoritmo proprietário analisa o momentum em tempo real para capturar "ganchos" em níveis críticos de exaustão:

🔵 BUY HOOK: Sinal ativado quando o Fisher vira para cima a partir de zonas de sobrevenda extrema.

🔴 SELL HOOK: Sinal ativado quando o Fisher vira para baixo a partir de zonas de sobrecompra extrema.

💎 Benefício: Entradas 50% a 80% mais precoces em comparação com indicadores padrão, melhorando drasticamente o rácio Risco/Recompensa.

2. INTELIGÊNCIA ADAPTATIVA O Secatrix PRO ajusta automaticamente os seus limites de sensibilidade de acordo com o timeframe do gráfico. Ele distingue entre o ruído de M1 e as tendências de H4 sem necessidade de ajustes manuais constantes.

3. CERTIFICAÇÃO NON-REPAINT GARANTIA TOTAL: O Secatrix PRO NUNCA repinta.

Todos os sinais tornam-se fixos assim que a vela fecha.

O que vê no backtest é exatamente o que obtém no trading real.

📊 PAINEL DE CONTROLO INTERATIVO

Monitorize os valores de Fisher e o estado dos filtros ( PASSED / FAILED ) num relance.

Botão ALERTS ON/OFF: Ative ou desative todas as notificações com um único clique diretamente no gráfico, sem entrar nas configurações.

⚠️ AVISO DE RISCO

Operar instrumentos financeiros envolve um risco significativo de perda de capital. O Secatrix PRO é uma ferramenta de apoio à decisão estratégica. Teste sempre o indicador numa conta demo antes de operar em real. Recomenda-se estritamente uma gestão monetária de 1-2% de risco por operação.

Junte-se à elite dos traders. Descarregue o Secatrix PRO v8.12 hoje mesmo.