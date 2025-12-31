Secatrix pro8

精准抄底逃顶，掌握波段拐点

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

使用市场上最智能的 Fisher Transform 系统升级您的交易。Secatrix PRO v8.12 引入了独特的 HOOK Pattern（钩子形态） 检测技术。告别滞后的入场！我们的指标能在市场极度衰竭的水平识别反转，让您在其他交易者反应过来之前捕捉到市场拐点。

⚙️ 输入参数 (INPUTS)

=== Fisher Transform 设置 ===

RangePeriods : 计算最高/最低价的回溯周期（默认值：12）。较小的值可提高灵敏度。

PriceSmoothing : 预计算平滑处理（0.0 到 1.0）。过滤价格刺针和随机噪声。

FisherSmoothing : 最终曲线平滑。平衡信号速度与视觉清晰度。

FisherStrengthThreshold: 验证动量信号所需的最小绝对值（默认值：0.15）。

=== 信号模式 - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : 启用“钩子”模式（极值反转）。如果设为 False ，指标将使用经典的零轴交叉信号。

ExtremeLevel: 检测钩子形态的阈值（例如：0.5）。值越高，信号越严谨，概率越高。

=== 过滤器设置 ===

UseATRFilter : 启用波动率过滤，避免在“横盘”或死寂的市场中交易。

ATR_Period : 平均真实波幅（ATR）计算周期（默认值：14）。

ATR_Multiplier : 过滤器灵敏度。如果当前波动率低于“平均值 * 倍数”，信号将被拦截。

UseTrendFilter : 基于均线的机构趋势过滤器。

TrendMA_Period: 趋势移动平均线周期（默认值：200 EMA）。

=== 价格移动过滤器 (自适应) ===

UseMinPriceMoveFilter : 确保信号蜡烛具有足够的实体大小。

AdaptiveThreshold : 如果设为 True ，系统将根据时间周期（如 M1 与 H1）自动计算所需的波动幅度。

ThresholdMultiplier: 微调自适应计算的强度。

=== 防重绘安全保障 ===

ConfirmOnClose: 关键设置。如果设为 True，信号仅在蜡烛收盘后出现。确保 100% 不重绘 (Zero-Repaint)。

=== 控制面板与警报 ===

ShowDashboard : 切换显示/隐藏视觉信息面板。

DynamicDashboardColors : 背景颜色动态变化（买入为绿色 / 卖出为红色），提供即时视觉反馈。

EnableAlertsAtStart : 加载指标时自动激活警报系统。

AlertTypes (弹窗, 声音, 手机推送, 邮件): 选择您偏好的通知渠道。

🚀 核心功能

1. 独家 HOOK PATTERN 检测 我们的专属算法实时分析动量，以捕捉极度衰竭水平的“钩子”：

🔵 买入钩子 (BUY HOOK): 当 Fisher 从极度超卖区转头向上时触发。

🔴 卖出钩子 (SELL HOOK): 当 Fisher 从极度超买区转头向下时触发。

💎 优势: 与标准指标相比，入场点提前 50-80%，从而获得卓越的盈亏比。

2. 自适应智能 Secatrix PRO 根据您的图表时间周期自动调整灵敏度阈值。无需手动调整，即可区分 M1 的噪声与 H4 的趋势。

3. 认证不重绘 (NON-REPAINT) 绝对保证: Secatrix PRO 绝不重绘。

所有信号在蜡烛收盘后即固定。

您在回测中看到的效果与实时交易完全一致。

📊 交互式控制面板

一目了然地监控 Fisher 数值和过滤器状态 ( PASSED / FAILED )。

警报开关按钮: 无需打开设置，只需在图表上点击一下，即可切换所有通知的开启或关闭。

⚠️ 风险提示

金融工具交易涉及重大的资本损失风险。Secatrix PRO 是一款战略决策辅助工具。在进行实盘交易前，请务必先在模拟账户上测试该指标。强烈建议严格执行每笔交易 1-2% 风险的资金管理准则。

加入精英交易者行列。立即下载 Secatrix PRO v8.12。