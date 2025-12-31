Secatrix pro8
- Indicatori
- Sebastien Jean-baptiste Bernard Gromy
- Versione: 8.14
- Aggiornato: 31 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Acquista sui Minimi, Vendi sui Massimi con Precisione Chirurgica
Potenzia il tuo trading con il sistema Fisher Transform più intelligente sul mercato. Secatrix PRO v8.12 rivoluziona l'analisi tecnica con la sua esclusiva tecnologia di rilevamento HOOK Pattern. Smetti di entrare in ritardo! Il nostro indicatore rileva le inversioni ai livelli estremi di esaurimento del prezzo, permettendoti di catturare i pivot di mercato prima della massa.
⚙️ PARAMETRI DI INGRESSO (INPUTS)
=== Impostazioni Fisher Transform ===
-
RangePeriods: Periodo di analisi per il calcolo dei massimi e minimi (Default: 12). Valori bassi aumentano la reattività.
-
PriceSmoothing: Smussamento del prezzo (da 0.0 a 1.0). Filtra i picchi improvvisi e il rumore del mercato.
-
FisherSmoothing: Smussamento della curva finale. Bilancia la velocità del segnale e la chiarezza visiva.
-
FisherStrengthThreshold: Valore assoluto minimo richiesto per convalidare un segnale di momentum (Default: 0.15).
=== Modalità Segnale - HOOK PATTERN ===
-
UseHookPattern: Attiva la modalità "Hook" (Inversione agli estremi). Se impostato su False, utilizza il classico incrocio della linea zero.
-
ExtremeLevel: Livello critico per rilevare gli "hook" (es. 0.5). Valori più alti generano segnali più selettivi e ad alta probabilità.
=== Impostazioni Filtri ===
-
UseATRFilter: Attiva il filtro di volatilità per evitare di fare trading in mercati laterali o "morti".
-
ATR_Period: Periodo per il calcolo dell'Average True Range (Default: 14).
-
ATR_Multiplier: Sensibilità del filtro. Il segnale viene bloccato se la volatilità attuale è inferiore alla media.
-
UseTrendFilter: Filtro di tendenza istituzionale basato su medie mobili.
-
TrendMA_Period: Periodo della Media Mobile per il trend (Default: 200 EMA).
=== Filtro Movimento Prezzo (Adattivo) ===
-
UseMinPriceMoveFilter: Assicura che la candela del segnale abbia una dimensione del corpo sufficiente.
-
AdaptiveThreshold: Se True, il sistema calcola automaticamente il movimento necessario in base al Timeframe (M1 vs H1).
-
ThresholdMultiplier: Regola la potenza del calcolo adattivo.
=== Sicurezza Anti-Repaint ===
-
ConfirmOnClose: CRITICO. Se True, i segnali appaiono solo alla chiusura della candela. Garantisce al 100% Zero Repaint.
=== Dashboard & Alert ===
-
ShowDashboard: Mostra o nasconde il pannello informativo visivo.
-
DynamicDashboardColors: Lo sfondo cambia colore (Verde per Buy / Rosso per Sell) per un feedback visivo immediato.
-
EnableAlertsAtStart: Attiva il sistema di alert al caricamento dell'indicatore.
-
AlertTypes (Popup, Suono, Mobile, Email): Scegli i tuoi canali di notifica preferiti.
🚀 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. ESCLUSIVO RILEVAMENTO HOOK PATTERN Il nostro algoritmo proprietario analizza il momentum in tempo reale per catturare gli "uncini" (hooks) ai livelli critici di esaurimento:
-
🔵 BUY HOOK: Segnale attivato quando il Fisher inverte verso l'alto da zone di ipervenduto estremo.
-
🔴 SELL HOOK: Segnale attivato quando il Fisher inverte verso il basso da zone di ipercomprato estremo.
-
💎 Vantaggio: Entrate dal 50% all'80% più anticipate rispetto agli indicatori standard, con un conseguente rapporto Rischio/Rendimento (R:R) superiore.
2. INTELLIGENZA ADATTIVA Secatrix PRO regola automaticamente le soglie di sensibilità in base al timeframe del grafico. Distingue tra il rumore di un grafico a 1 minuto e i trend di un grafico a 4 ore senza necessità di regolazioni manuali.
3. CERTIFICAZIONE NON-REPAINT GARANZIA TOTALE: Secatrix PRO NON ridipinge mai.
-
Tutti i segnali diventano fissi una volta chiusa la candela.
-
Quello che vedi nei backtest è esattamente ciò che ottieni nel trading reale.
📊 DASHBOARD INTERATTIVA
-
Monitora i valori Fisher e lo stato dei filtri (PASSED/FAILED) a colpo d'occhio.
-
Pulsante ALERTS ON/OFF: Attiva o disattiva tutte le notifiche con un solo clic direttamente sul grafico, senza dover aprire le impostazioni.
⚠️ AVVERTENZA SUI RISCHI
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi di perdita di capitale. Secatrix PRO è uno strumento di supporto decisionale strategico. Testa sempre l'indicatore su un conto demo prima di passare al trading reale. Si raccomanda vivamente una gestione del rischio rigorosa (1-2% per operazione).
Unisciti all'élite dei trader. Scarica Secatrix PRO v8.12 oggi stesso.