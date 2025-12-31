Secatrix pro8

Dipte Satın Alın, Zirvede Satın — Cerrahi Hassasiyetle İşlem Yapın

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

Piyasadaki en akıllı Fisher Transform sistemi ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın. Secatrix PRO v8.12, benzersiz HOOK Pattern (Kanca Formasyonu) algılama teknolojisini sunar. Göstergemiz, piyasanın aşırı doygunluk seviyelerindeki dönüşleri tespit ederek, dönüş noktalarını yakalamanızı sağlar.

⚙️ GİRİŞ PARAMETRELERİ (INPUTS)

=== Fisher Transform Ayarları ===

RangePeriods : En yüksek/en düşük hesaplaması için geriye dönük bakılacak bar sayısı (Varsayılan: 12). Düşük değerler hassasiyeti artırır.

PriceSmoothing : Fiyat düzeltme (0.0 - 1.0). Ani fiyat sıçramalarını ve piyasa gürültüsünü filtreler.

FisherSmoothing : Nihai eğri düzeltme. Sinyal hızı ile görsel akıcılık arasındaki dengeyi sağlar.

FisherStrengthThreshold: Bir momentum sinyalini doğrulamak için gereken minimum mutlak değer (Varsayılan: 0.15).

=== Sinyal Modu - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : "Kanca" modunu (ekstremlerden dönüş) etkinleştirir. False ise klasik sıfır çizgisi kesişimlerini kullanır.

ExtremeLevel: Kancaları tespit etmek için gereken eşik seviyesi (Örn: 0.5). Değer yükseldikçe daha seçici ve yüksek olasılıklı sinyaller üretilir.

=== Filtre Ayarları ===

UseATRFilter : Volatilite filtresini etkinleştirerek durgun piyasalarda işlem yapmayı önler.

ATR_Period : Ortalama Gerçek Aralık (ATR) hesaplama periyodu (Varsayılan: 14).

ATR_Multiplier : Filtre hassasiyeti. Mevcut volatilite 'Ortalama x Çarpan' değerinin altındaysa sinyal engellenir.

UseTrendFilter : Hareketli ortalama tabanlı kurumsal trend filtresi.

TrendMA_Period: Trend belirleme için kullanılan EMA periyodu (Varsayılan: 200 EMA).

=== Fiyat Hareket Filtresi (Adaptif) ===

UseMinPriceMoveFilter : Sinyal mumunun yeterli boyutta olduğunu doğrulayarak sahte sinyalleri engeller.

AdaptiveThreshold : True ise sistem, zaman dilimine (M1 vs H1) göre gereken hareket miktarını otomatik hesaplar.

ThresholdMultiplier: Adaptif hesaplamanın gücünü ince ayarlar.

=== Anti-Repaint (Yeniden Boyama) Güvenliği ===

ConfirmOnClose: [KRİTİK] True ise sinyaller sadece mum kapandıktan sonra sabitlenir. %100 Yeniden Boyama Yapmaz (Zero-Repaint) garantisi verir.

=== Panel ve Uyarılar ===

ShowDashboard : Görsel bilgi panelini gösterir veya gizler.

DynamicDashboardColors : Panel arka planı sinyale göre renk değiştirir (Alış için Yeşil / Satış için Kırmızı).

EnableAlertsAtStart : Yüklendiğinde uyarı sistemini aktif eder.

AlertTypes (Popup, Ses, Mobil, E-posta): Tercih ettiğiniz bildirim kanallarını seçin.

🚀 TEMEL ÖZELLİKLER

1. ÖZEL HOOK PATTERN TESPİTİ Tescilli algoritmamız, kritik tükenme seviyelerindeki "kancaları" yakalamak için momentumu gerçek zamanlı analiz eder:

🔵 BUY HOOK (ALIŞ KANCASI): Fisher, aşırı satım bölgesinden yukarı döndüğünde tetiklenir.

🔴 SELL HOOK (SATIŞ KANCASI): Fisher, aşırı alım bölgesinden aşağı döndüğünde tetiklenir.

Avantaj: Standart göstergelere göre daha erken giriş imkanı ve üstün Risk/Ödül oranı sağlar.

2. ADAPTİF ZEKA Secatrix PRO, grafik zaman diliminize göre hassasiyet eşiklerini otomatik olarak ayarlar. Manuel ayar gerektirmeden M1 gürültüsü ile H4 trendlerini birbirinden ayırır.

REPAINT YAPMAZ (NON-REPAINT) SERTİFİKALI: Secatrix PRO sinyalleri yeniden boyamaz.

Tüm sinyaller mum kapandığında sabitlenir.

Backtest (geriye dönük test) sonuçları, canlı ticaret sonuçlarıyla birebir aynıdır.

📊 İNTERAKTİF PANEL

Fisher değerlerini ve filtre durumlarını ( PASSED / FAILED ) bir bakışta izleyin.

ALERTS ON/OFF Butonu: Ayarlara girmeden, grafik üzerindeki tek bir tıklama ile tüm bildirimleri açıp kapatın.

⚠️ RİSK UYARISI

Finansal araçlarla ticaret yapmak ciddi sermaye kaybı riski içerir. Secatrix PRO stratejik bir karar destek aracıdır. Gerçek ticarete geçmeden önce göstergeyi mutlaka bir demo hesabında test edin. İşlem başına %1-%2 risk içeren katı bir para yönetimi planı şiddetle tavsiye edilir.

