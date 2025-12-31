Secatrix pro8

Compre en los Valles, Venda en las Cimas con Precisión Quirúrgica

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

Transforme su trading con el sistema Fisher Transform más inteligente del mercado. Secatrix PRO v8.12 revoluciona el análisis técnico con su exclusiva tecnología de detección HOOK Pattern (Patrón de Gancho). ¡Deje de entrar tarde al mercado! Nuestro indicador detecta giros en niveles extremos de agotamiento, permitiéndole capturar pivotes antes que el resto de los traders.

⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA (INPUTS)

=== Configuración de Fisher Transform ===

RangePeriods : Período de cálculo para máximos y mínimos (Por defecto: 12). Valores bajos aumentan la reactividad.

PriceSmoothing : Suavizado del precio (0.0 a 1.0). Filtra picos de precio y ruido del mercado.

FisherSmoothing : Suavizado de la curva final. Equilibra la velocidad de la señal con la claridad visual.

FisherStrengthThreshold: Valor absoluto mínimo requerido para validar una señal de momentum (Por defecto: 0.15).

=== Modo de Señal - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : Activa el modo "Hook" (Giro en extremos). Si es False , utiliza el cruce clásico de nivel cero.

ExtremeLevel: Nivel crítico para detectar ganchos (ej. 0.5). Valores más altos generan señales más selectivas y de mayor probabilidad.

=== Configuración de Filtros ===

UseATRFilter : Activa el filtro de volatilidad para evitar operar en mercados laterales o "muertos".

ATR_Period : Período para el cálculo del Average True Range (Por defecto: 14).

ATR_Multiplier : Sensibilidad del filtro. La señal se bloquea si la volatilidad actual es inferior al promedio.

UseTrendFilter : Filtro de tendencia institucional basado en medias móviles.

TrendMA_Period: Período para la Media Móvil de tendencia (Por defecto: 200 EMA).

=== Filtro de Movimiento de Precio (Adaptativo) ===

UseMinPriceMoveFilter : Asegura que la vela de señal tenga un tamaño de cuerpo suficiente.

AdaptiveThreshold : Si es True , el sistema calcula automáticamente el movimiento necesario según la temporalidad (M1 vs H1).

ThresholdMultiplier: Ajusta la potencia del cálculo adaptativo.

=== Seguridad Anti-Repaint ===

ConfirmOnClose: CRÍTICO. Si es True, las señales solo aparecen al cerrar la vela. Garantiza 100% Zéro Repaint.

=== Panel de Control y Alertas ===

ShowDashboard : Muestra u oculta el panel de información visual.

DynamicDashboardColors : El fondo cambia de color (Verde para Compra / Rojo para Venta) para feedback visual inmediato.

EnableAlertsAtStart : Activa el sistema de alertas al cargar el indicador.

AlertTypes (Popup, Sonido, Móvil, Email): Elija sus canales de notificación preferidos.

🚀 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. DETECCIÓN EXCLUSIVA HOOK PATTERN Nuestro algoritmo propietario analiza el momentum en tiempo real para capturar "ganchos" en niveles críticos de agotamiento:

🔵 BUY HOOK: Señal activada cuando el Fisher gira al alza desde zonas de sobreventa extrema.

🔴 SELL HOOK: Señal activada cuando el Fisher gira a la baja desde zonas de sobrecompra extrema.

💎 Beneficio: Entradas entre un 50% y 80% más tempranas en comparación con indicadores estándar, mejorando drásticamente el ratio Riesgo/Beneficio.

2. INTELIGENCIA ADAPTATIVA Secatrix PRO ajusta automáticamente sus umbrales de sensibilidad según la temporalidad del gráfico. Distingue entre el ruido de M1 y las tendencias de H4 sin necesidad de ajustes manuales constantes.

3. CERTIFICACIÓN NON-REPAINT GARANTÍA TOTAL: Secatrix PRO JAMÁS repinta.

Todas las señales quedan fijas una vez que la vela se cierra.

Lo que ve en el backtest es exactamente lo que obtiene en trading real.

📊 PANEL DE CONTROL INTERACTIVO

Monitoree los valores de Fisher y el estado de los filtros ( PASSED / FAILED ) de un vistazo.

Botón ALERTS ON/OFF: Active o desactive todas las notificaciones con un solo clic directamente en el gráfico, sin entrar en la configuración.

⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo de pérdida de capital. Secatrix PRO es una herramienta de apoyo a la decisión estratégica. Pruebe siempre el indicador en una cuenta demo antes de operar en real. Se recomienda estrictamente una gestión monetaria del 1-2% de riesgo por operación.

Únase a la élite de los traders. Descargue Secatrix PRO v8.12 hoy mismo.