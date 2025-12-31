最安値で買い、最高値で売る — 驚異的な精度をその手に

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

市場で最もスマートな Fisher Transform システムで、あなたのトレーディングをアップグレードしましょう。Secatrix PRO v8.12は、独自の HOOK Pattern（フックパターン） 検出テクノロジーを搭載しています。もう遅すぎるエントリーに悩む必要はありません。当インジケーターは、市場の極限的な枯渇レベルでの反転を検出し、他のトレーダーが気づく前にトレンドの転換点を捉えます。

⚙️ パラメータ設定 (INPUTS)

=== Fisher Transform 設定 ===

RangePeriods : 高値・安値計算の参照期間（デフォルト：12）。数値を下げると反応性が高まります。

PriceSmoothing : 価格の平滑化（0.0 〜 1.0）。スパイクやノイズを除去します。

FisherSmoothing : 最終曲線の平滑化。信号の速さと視覚的な滑らかさのバランスを調整します。

FisherStrengthThreshold: 信号を検証するための最小絶対値（デフォルト：0.15）。

=== シグナルモード - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : 「フック」モード（極値からの反転）を有効にします。 False の場合、従来のゼロライン交差を使用します。

ExtremeLevel: フックを検出するための閾値（例：0.5）。値を上げると、より厳選された高確率なシグナルになります。

=== フィルタ設定 ===

UseATRFilter : ボラティリティフィルタを有効にし、停滞した相場での取引を避けます。

ATR_Period : ATR計算期間（デフォルト：14）。

ATR_Multiplier : フィルタの感度。現在のボラティリティが「平均 × 乗数」を下回る場合、シグナルをブロックします。

UseTrendFilter : 移動平均線ベースの機関トレンドフィルタ。

TrendMA_Period: トレンド判定用移動平均線の期間（デフォルト：200 EMA）。

=== 価格変動フィルタ (適応型) ===

UseMinPriceMoveFilter : シグナル確定時のローソク足に十分なサイズがあるかを確認します。

AdaptiveThreshold : True の場合、時間足（M1 vs H1など）に応じて必要な変動幅を自動計算します。

ThresholdMultiplier: 適応型計算の強度を微調整します。

=== リペイント防止機能 ===

ConfirmOnClose: 【重要】 True に設定すると、ローソク足確定後にシグナルが表示されます。100% リペイントなし（Zero-Repaint） を保証します。

=== ダッシュボード & アラート ===

ShowDashboard : 情報パネルの表示/非表示を切り替えます。

DynamicDashboardColors : シグナルに応じて背景色（買い＝緑 / 売り＝赤）が変化し、即座に視覚的フィードバックを提供します。

EnableAlertsAtStart : 読み込み時にアラートシステムを有効にします。

AlertTypes (ポップアップ, 音, モバイル通知, メール): お好みの通知方法を選択できます。

🚀 主な特徴

1. 独自の HOOK PATTERN 検出 独自のアルゴリズムがリアルタイムでモメンタムを分析し、極限レベルでの「フック」を捉えます。

🔵 BUY HOOK（買いフック）: Fisherが極端な売られすぎゾーンから反転上昇した時に発生。

🔴 SELL HOOK（売りフック）: Fisherが極端な買われすぎゾーンから反転下落した時に発生。

💎 メリット: 標準的なインジケーターより50〜80%早いエントリーが可能になり、優れたリスクリワード比を実現します。

2. 適応型インテリジェンス Secatrix PROは、チャートの時間足に基づいて感度の閾値を自動調整します。手動設定なしで、M1のノイズとH4のトレンドを自動的に判別します。

3. リペイントなし（NON-REPAINT）認定 完全保証: Secatrix PROは 決してリペイントしません。

すべてのシグナルはローソク足確定後に固定されます。

バックテストで見える結果は、ライブトレードの結果と完全に一致します。

📊 インタラクティブ・ダッシュボード

Fisherの値とフィルタの状態（ PASSED / FAILED ）を一目で確認できます。

アラート ON/OFF ボタン: 設定画面を開かなくても、チャート上のクリック一つですべての通知を切り替えられます。

⚠️ リスクに関する開示

金融商品の取引には、資本を失う重大なリスクが伴います。Secatrix PRO は戦略的な意思決定を支援するためのツールです。ライブトレードの前に、必ずデモアカウントでテストを行ってください。1トレードにつき資金の1〜2%のリスクに抑える厳格な資金管理を強く推奨します。

