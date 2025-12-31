Secatrix pro8

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

최저점에서 매수하고 최고점에서 매도하십시오 — 외과 수술과 같은 정밀함

시장에서 가장 스마트한 Fisher Transform 시스템으로 트레이딩을 업그레이드하십시오. Secatrix PRO v8.12는 독자적인 HOOK Pattern(후크 패턴) 감지 기술을 도입했습니다. 너무 늦은 진입으로 고민하지 마십시오! 본 지표는 시장의 극단적인 과매수/과매도 수준에서 반전 신호를 포착하여, 다른 트레이더들보다 한발 앞서 변곡점을 선점할 수 있게 해줍니다.

⚙️ 입력 파라미터 (INPUTS)

=== Fisher Transform 설정 ===

  • RangePeriods: 고점/저점 계산을 위한 참조 기간 (기본값: 12). 값이 낮을수록 반응성이 빨라집니다.

  • PriceSmoothing: 가격 평활화 (0.0 ~ 1.0). 가격 급등락 및 시장 노이즈를 필터링합니다.

  • FisherSmoothing: 최종 곡선 평활화. 신호 속도와 시각적 부드러움의 균형을 맞춥니다.

  • FisherStrengthThreshold: 모멘텀 신호 유효성을 검증하기 위한 최소 절대값 (기본값: 0.15).

=== 신호 모드 - HOOK PATTERN ===

  • UseHookPattern: "후크" 모드(극점 반전)를 활성화합니다. False일 경우 일반적인 제로 라인 교차 신호를 사용합니다.

  • ExtremeLevel: 후크 감지를 위한 임계값 (예: 0.5). 값이 높을수록 더 엄격하고 확률 높은 신호가 생성됩니다.

=== 필터 설정 ===

  • UseATRFilter: 변동성 필터를 활성화하여 횡보장이나 거래량이 적은 시장에서의 진입을 방지합니다.

  • ATR_Period: ATR 계산 기간 (기본값: 14).

  • ATR_Multiplier: 필터 민감도. 현재 변동성이 '평균 x 배수'보다 낮으면 신호를 차단합니다.

  • UseTrendFilter: 이동평균선 기반의 기관 추세 필터입니다.

  • TrendMA_Period: 추세 판별용 이평선 기간 (기본값: 200 EMA).

=== 가격 이동 필터 (적응형) ===

  • UseMinPriceMoveFilter: 신호 캔들의 크기가 충분한지 확인하여 가짜 신호를 방지합니다.

  • AdaptiveThreshold: True일 경우 타임프레임(M1 vs H1 등)에 따라 필요한 변동폭을 자동 계산합니다.

  • ThresholdMultiplier: 적응형 계산 강도를 미세 조정합니다.

=== 리페인트 방지 기능 ===

  • ConfirmOnClose: [중요] True로 설정 시 캔들이 종가 확정된 후 신호가 표시됩니다. 100% **리페인트 없음(Zero-Repaint)**을 보장합니다.

=== 대시보드 및 알림 ===

  • ShowDashboard: 정보 패널의 표시 여부를 설정합니다.

  • DynamicDashboardColors: 신호에 따라 배경색(매수=녹색 / 매도=적색)이 변경되어 즉각적인 시각적 피드백을 제공합니다.

  • EnableAlertsAtStart: 지표 로드 시 알림 시스템을 활성화합니다.

  • AlertTypes (팝업, 사운드, 모바일 알림, 이메일): 선호하는 알림 채널을 선택할 수 있습니다.

🚀 핵심 기능

1. 독점적인 HOOK PATTERN 감지 독자적인 알고리즘이 실시간 모멘텀을 분석하여 극단적인 시장 소진 수준에서의 '후크'를 포착합니다:

  • 🔵 BUY HOOK (매수 후크): Fisher 수치가 극단적인 과매도권에서 반등할 때 발생합니다.

  • 🔴 SELL HOOK (매도 후크): Fisher 수치가 극단적인 과매수권에서 꺾여 내려올 때 발생합니다.

  • 💎 장점: 일반적인 지표보다 50~80% 빠른 진입이 가능하여 탁월한 손익비(Risk/Reward)를 제공합니다.

2. 적응형 인텔리전스 (Adaptive Intelligence) Secatrix PRO는 차트의 타임프레임에 맞춰 민감도 임계값을 자동으로 조정합니다. 별도의 수동 설정 없이도 M1의 노이즈와 H4의 추세를 스스로 구분합니다.

3. 리페인트 없음 인증 (Non-Repaint) 완전 보장: Secatrix PRO는 절대로 신호를 다시 그리지 않습니다.

  • 모든 신호는 캔들이 마감되는 즉시 고정됩니다.

  • 백테스트에서 보이는 결과는 실시간 트레이딩 결과와 100% 일치합니다.

📊 인터랙티브 대시보드

  • Fisher 수치와 필터 상태(PASSED / FAILED)를 한눈에 모니터링하십시오.

  • 알림 ON/OFF 버튼: 설정창을 열 필요 없이 차트 위의 클릭 한 번으로 모든 알림을 즉시 켜고 끌 수 있습니다.

⚠️ 위험 고지

금융 상품 거래는 자본 손실의 상당한 위험이 따릅니다. Secatrix PRO는 전략적 의사결정을 돕는 보조 도구입니다. 실제 거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오. 거래당 자산의 1~2% 이내로 리스크를 제한하는 엄격한 자금 관리를 강력히 권장합니다.

엘리트 트레이더의 대열에 합류하십시오. 지금 Secatrix PRO v8.12를 다운로드하십시오.


