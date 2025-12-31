Secatrix pro8

Achetez les Creux, Vendez les Sommets avec Précision

Transformez votre trading avec le Fisher Transform le plus intelligent du marché. Secatrix PRO v8.12 révolutionne l'analyse technique avec son système de détection HOOK Pattern unique. Fini les entrées tardives ! Notre indicateur détecte les retournements aux niveaux extrêmes pour capturer les points d'inflexion avant tout le monde.

⚙️ PARAMÈTRES D'ENTRÉE (INPUTS)

Voici la liste complète des réglages pour personnaliser votre stratégie :

=== Fisher Transform Settings ===

RangePeriods : Période de calcul pour les plus hauts/bas (Défaut : 12). Une valeur plus faible augmente la réactivité.

PriceSmoothing : Lissage du prix d'entrée (0.0 à 1.0). Réduit le bruit des mèches de bougies.

FisherSmoothing : Lissage de la courbe finale. Équilibre la fluidité et la vitesse du signal.

FisherStrengthThreshold : Seuil minimum de force pour valider un signal (Défaut : 0.15).

=== Signal Mode - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : Active le mode "Hook" (Rebond sur extrêmes). Si False , l'indicateur utilise le croisement classique du niveau zéro.

ExtremeLevel : Niveau à partir duquel un "Hook" est recherché (ex: 0.5). Plus ce niveau est élevé, plus le signal est sélectif.

=== Filter Settings ===

UseATRFilter : Active le filtre de volatilité. Empêche les signaux dans les marchés plats.

ATR_Period : Période de calcul de l'ATR (Défaut : 14).

ATR_Multiplier : Sensibilité du filtre. Plus il est élevé, plus il faut de volatilité pour déclencher un signal.

UseTrendFilter : Active le filtre de tendance institutionnelle.

TrendMA_Period : Période de la Moyenne Mobile de tendance (Défaut : 200 EMA).

=== Price Move Filter (Adaptive) ===

UseMinPriceMoveFilter : Filtre les bougies trop petites pour éviter les faux signaux.

AdaptiveThreshold : Si True , Secatrix calcule automatiquement le mouvement nécessaire selon le Timeframe (M1, H1, etc.).

ThresholdMultiplier : Ajuste la puissance du calcul adaptatif.

=== Anti-Repaint Safety ===

ConfirmOnClose : IMPORTANT. Si True, le signal attend la clôture de la bougie pour se fixer. Garantit le Zéro-Repaint.

=== Dashboard & Alerts ===

ShowDashboard : Affiche ou masque le tableau de bord visuel.

DynamicDashboardColors : Change la couleur du fond selon le signal (Vert pour l'Achat / Rouge pour la Vente).

EnableAlertsAtStart : Active les alertes dès le chargement de l'indicateur.

AlertTypes (Popup, Sound, Mobile, Email) : Choisissez vos canaux de notification préférés.

🚀 FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

1. DÉTECTION HOOK PATTERN (EXCLUSIF) Notre algorithme analyse le momentum en temps réel pour détecter les "crochets" (hooks) aux niveaux critiques :

🔵 HOOK ACHAT : Signal dès que le Fisher remonte d'une zone de survente extrême.

🔴 HOOK VENTE : Signal dès que le Fisher redescend d'une zone de surachat extrême.

2. INTELLIGENCE ADAPTATIVE Secatrix PRO ajuste automatiquement ses seuils de sensibilité selon l'unité de temps (Timeframe). Il sait faire la différence entre le bruit d'une bougie 1-Minute et la tendance d'une bougie 4-Heures.

✅ CERTIFICATION NON-REPAINT

GARANTIE TOTALE : Secatrix PRO ne repeint JAMAIS.

Tous les signaux sont validés à la clôture de la bougie.

Ce que vous voyez en historique est strictement ce que vous obtenez en trading réel.

📊 DASHBOARD INTERACTIF

Visualisez instantanément la valeur du Fisher et l'état des filtres ( PASSED / FAILED ).

Bouton ALERTS ON/OFF : Activez ou désactivez les alertes en un seul clic directement sur votre graphique sans ouvrir les paramètres.

⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Le trading comporte des risques significatifs de perte en capital. Secatrix PRO est un outil d'aide à la décision. Testez toujours l'indicateur sur un compte démo avant de passer en compte réel. Un Money Management de 1-2% de risque par trade est fortement recommandé.

