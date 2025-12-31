Secatrix pro8

Покупайте на впадинах, продавайте на пиках с хирургической точностью

🎯 SECATRIX PRO v8.12 - HOOK PATTERN

Улучшите свою торговлю с помощью самой интеллектуальной системы на базе Fisher Transform на рынке. Secatrix PRO v8.12 представляет уникальную технологию обнаружения паттерна HOOK (Крюк). Забудьте о слишком поздних входах! Наш индикатор определяет развороты на экстремальных уровнях истощения рынка, позволяя вам заходить в сделку раньше большинства трейдеров.

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (INPUTS)

=== Настройки Fisher Transform ===

RangePeriods : Период расчета максимумов/минимумов (По умолчанию: 12). Меньшие значения повышают реактивность.

PriceSmoothing : Сглаживание цены (от 0.0 до 1.0). Фильтрует ценовые выбросы и шум.

FisherSmoothing : Сглаживание итоговой кривой. Балансирует между скоростью сигнала и плавностью линии.

FisherStrengthThreshold: Минимальное абсолютное значение для подтверждения импульса (По умолчанию: 0.15).

=== Режим сигнала - HOOK PATTERN ===

UseHookPattern : Включает режим "Крюк" (разворот на экстремумах). Если False , используется классическое пересечение нулевой линии.

ExtremeLevel: Уровень для обнаружения "крюков" (например, 0.5). Чем выше уровень, тем более строгим и надежным будет сигнал.

=== Настройки фильтров ===

UseATRFilter : Включает фильтр волатильности. Предотвращает торговлю на "флэтовом" или мертвом рынке.

ATR_Period : Период для расчета Average True Range (По умолчанию: 14).

ATR_Multiplier : Чувствительность фильтра. Сигнал блокируется, если текущая волатильность ниже средней.

UseTrendFilter : Фильтр институционального тренда на основе скользящей средней.

TrendMA_Period: Период экспоненциальной средней для определения тренда (По умолчанию: 200 EMA).

=== Фильтр движения цены (Адаптивный) ===

UseMinPriceMoveFilter : Гарантирует, что сигнальная свеча имеет достаточный размер тела.

AdaptiveThreshold : Если True , система автоматически рассчитывает необходимое движение в зависимости от таймфрейма (M1 против H1).

ThresholdMultiplier: Тонкая настройка мощности адаптивного расчета.

=== Безопасность и Anti-Repaint ===

ConfirmOnClose: ВАЖНО. Если True, сигнал появляется только после закрытия свечи. Гарантирует 100% отсутствие перерисовки (Zero-Repaint).

=== Панель управления и уведомления ===

ShowDashboard : Включить/выключить визуальную информационную панель.

DynamicDashboardColors : Фон панели меняет цвет (Зеленый для покупки / Красный для продажи) для мгновенной обратной связи.

EnableAlertsAtStart : Активирует систему уведомлений при загрузке.

AlertTypes (Popup, Sound, Mobile, Email): Выберите удобные каналы уведомлений.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТТЕРН "HOOK" Наш проприетарный алгоритм анализирует импульс в реальном времени, чтобы поймать "крючки" на критических уровнях истощения:

🔵 BUY HOOK: Сигнал срабатывает, когда Fisher разворачивается вверх из зоны экстремальной перепроданности.

🔴 SELL HOOK: Сигнал срабатывает, когда Fisher разворачивается вниз из зоны экстремальной перепроданности.

💎 Результат: Входы на 50-80% раньше по сравнению со стандартными индикаторами, что дает превосходное соотношение Риск/Прибыль.

2. АДАПТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Secatrix PRO автоматически настраивает пороги чувствительности в зависимости от таймфрейма графика. Он умеет отличать шум на M1 от тренда на H4 без ручной подстройки.

3. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ NON-REPAINT ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ: Secatrix PRO НИКОГДА не перерисовывает свои сигналы.

Все сигналы фиксируются сразу после закрытия свечи.

То, что вы видите на тестере стратегий, в точности соответствует работе в реальном времени.

📊 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Отслеживайте значения Fisher и статус фильтров ( PASSED / FAILED ) в один клик.

Кнопка ALERTS ON/OFF: Включайте и выключайте все уведомления одним нажатием прямо на графике, не заходя в настройки.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потери капитала. Secatrix PRO является инструментом поддержки принятия стратегических решений. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед торговлей на реальные деньги. Настоятельно рекомендуется строгое соблюдение риск-менеджмента (1-2% риска на сделку).

Присоединяйтесь к элите трейдеров. Скачайте Secatrix PRO v8.12 сегодня.