Secatrix pro8
- Индикаторы
- Sebastien Jean-baptiste Bernard Gromy
- Версия: 8.14
- Обновлено: 31 декабря 2025
- Активации: 10
Покупайте на впадинах, продавайте на пиках с хирургической точностью
Улучшите свою торговлю с помощью самой интеллектуальной системы на базе Fisher Transform на рынке. Secatrix PRO v8.12 представляет уникальную технологию обнаружения паттерна HOOK (Крюк). Забудьте о слишком поздних входах! Наш индикатор определяет развороты на экстремальных уровнях истощения рынка, позволяя вам заходить в сделку раньше большинства трейдеров.
⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (INPUTS)
=== Настройки Fisher Transform ===
-
RangePeriods: Период расчета максимумов/минимумов (По умолчанию: 12). Меньшие значения повышают реактивность.
-
PriceSmoothing: Сглаживание цены (от 0.0 до 1.0). Фильтрует ценовые выбросы и шум.
-
FisherSmoothing: Сглаживание итоговой кривой. Балансирует между скоростью сигнала и плавностью линии.
-
FisherStrengthThreshold: Минимальное абсолютное значение для подтверждения импульса (По умолчанию: 0.15).
=== Режим сигнала - HOOK PATTERN ===
-
UseHookPattern: Включает режим "Крюк" (разворот на экстремумах). Если False, используется классическое пересечение нулевой линии.
-
ExtremeLevel: Уровень для обнаружения "крюков" (например, 0.5). Чем выше уровень, тем более строгим и надежным будет сигнал.
=== Настройки фильтров ===
-
UseATRFilter: Включает фильтр волатильности. Предотвращает торговлю на "флэтовом" или мертвом рынке.
-
ATR_Period: Период для расчета Average True Range (По умолчанию: 14).
-
ATR_Multiplier: Чувствительность фильтра. Сигнал блокируется, если текущая волатильность ниже средней.
-
UseTrendFilter: Фильтр институционального тренда на основе скользящей средней.
-
TrendMA_Period: Период экспоненциальной средней для определения тренда (По умолчанию: 200 EMA).
=== Фильтр движения цены (Адаптивный) ===
-
UseMinPriceMoveFilter: Гарантирует, что сигнальная свеча имеет достаточный размер тела.
-
AdaptiveThreshold: Если True, система автоматически рассчитывает необходимое движение в зависимости от таймфрейма (M1 против H1).
-
ThresholdMultiplier: Тонкая настройка мощности адаптивного расчета.
=== Безопасность и Anti-Repaint ===
-
ConfirmOnClose: ВАЖНО. Если True, сигнал появляется только после закрытия свечи. Гарантирует 100% отсутствие перерисовки (Zero-Repaint).
=== Панель управления и уведомления ===
-
ShowDashboard: Включить/выключить визуальную информационную панель.
-
DynamicDashboardColors: Фон панели меняет цвет (Зеленый для покупки / Красный для продажи) для мгновенной обратной связи.
-
EnableAlertsAtStart: Активирует систему уведомлений при загрузке.
-
AlertTypes (Popup, Sound, Mobile, Email): Выберите удобные каналы уведомлений.
🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТТЕРН "HOOK" Наш проприетарный алгоритм анализирует импульс в реальном времени, чтобы поймать "крючки" на критических уровнях истощения:
-
🔵 BUY HOOK: Сигнал срабатывает, когда Fisher разворачивается вверх из зоны экстремальной перепроданности.
-
🔴 SELL HOOK: Сигнал срабатывает, когда Fisher разворачивается вниз из зоны экстремальной перепроданности.
-
💎 Результат: Входы на 50-80% раньше по сравнению со стандартными индикаторами, что дает превосходное соотношение Риск/Прибыль.
2. АДАПТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Secatrix PRO автоматически настраивает пороги чувствительности в зависимости от таймфрейма графика. Он умеет отличать шум на M1 от тренда на H4 без ручной подстройки.
3. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ NON-REPAINT ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ: Secatrix PRO НИКОГДА не перерисовывает свои сигналы.
-
Все сигналы фиксируются сразу после закрытия свечи.
-
То, что вы видите на тестере стратегий, в точности соответствует работе в реальном времени.
📊 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
-
Отслеживайте значения Fisher и статус фильтров (PASSED/FAILED) в один клик.
-
Кнопка ALERTS ON/OFF: Включайте и выключайте все уведомления одним нажатием прямо на графике, не заходя в настройки.
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском потери капитала. Secatrix PRO является инструментом поддержки принятия стратегических решений. Всегда тестируйте индикатор на демо-счете перед торговлей на реальные деньги. Настоятельно рекомендуется строгое соблюдение риск-менеджмента (1-2% риска на сделку).
Присоединяйтесь к элите трейдеров. Скачайте Secatrix PRO v8.12 сегодня.